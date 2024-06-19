https://sarabic.ae/20240619/أردوغان-يعتزم-إجراء-محادثات-مع-بوتين-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1090000173.html
أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T21:40+0000
2024-06-19T21:40+0000
2024-06-19T21:40+0000
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وقالت قناة "خبر تورك" التركية، نقلاً عن مصادر، إن "(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 تموز/يوليو".وأضافت المصادر أن جدول أعمال اللقاء سيتضمن "الحرب الروسية الأوكرانية، وتوسيع مهام مبادرة حبوب البحر الأسود، وآخر التطورات في بناء محطة أكويو للطاقة النووية، ومركز الغاز".يذكر أن الرئيسين بوتين وأردوغان، كانا قد التقيا في مدينة سوتشي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال بوتين: "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من العام (الماضي)، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
https://sarabic.ae/20240207/الكرملين-الاستعدادات-للاجتماع-بين-بوتين-وأردوغان-مستمرة-1085851126.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 تموز/يوليو المقبل، وأنهما سيبحثان الوضع في أوكرانيا ومشروع محطة الغاز في تركيا.
أنقرة - سبوتنيك
. وقالت قناة "خبر تورك" التركية، نقلاً عن مصادر، إن "(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 تموز/يوليو".
وأضافت المصادر أن جدول أعمال اللقاء سيتضمن "الحرب الروسية الأوكرانية، وتوسيع مهام مبادرة حبوب البحر الأسود، وآخر التطورات في بناء محطة أكويو للطاقة النووية، ومركز الغاز".
يذكر أن الرئيسين بوتين وأردوغان، كانا قد التقيا في مدينة سوتشي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال بوتين: "هناك ثبات في العلاقات
ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".
وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي
"، مضيفا أنه "في النصف الأول من العام (الماضي)، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".