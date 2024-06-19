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أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T21:40+0000
2024-06-19T21:40+0000
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وقالت قناة "خبر تورك" التركية، نقلاً عن مصادر، إن "(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 تموز/يوليو".وأضافت المصادر أن جدول أعمال اللقاء سيتضمن "الحرب الروسية الأوكرانية، وتوسيع مهام مبادرة حبوب البحر الأسود، وآخر التطورات في بناء محطة أكويو للطاقة النووية، ومركز الغاز".يذكر أن الرئيسين بوتين وأردوغان، كانا قد التقيا في مدينة سوتشي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال بوتين: "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من العام (الماضي)، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
https://sarabic.ae/20240207/الكرملين-الاستعدادات-للاجتماع-بين-بوتين-وأردوغان-مستمرة-1085851126.html
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رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

21:40 GMT 19.06.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 تموز/يوليو المقبل، وأنهما سيبحثان الوضع في أوكرانيا ومشروع محطة الغاز في تركيا.
أنقرة - سبوتنيك. وقالت قناة "خبر تورك" التركية، نقلاً عن مصادر، إن "(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 تموز/يوليو".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
الكرملين: الاستعدادات للاجتماع بين بوتين وأردوغان مستمرة
7 فبراير, 16:40 GMT
وأضافت المصادر أن جدول أعمال اللقاء سيتضمن "الحرب الروسية الأوكرانية، وتوسيع مهام مبادرة حبوب البحر الأسود، وآخر التطورات في بناء محطة أكويو للطاقة النووية، ومركز الغاز".
يذكر أن الرئيسين بوتين وأردوغان، كانا قد التقيا في مدينة سوتشي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقال بوتين: "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".
وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من العام (الماضي)، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
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