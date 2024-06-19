إثيوبيا تستعد للملء الخامس لسد "النهضة" نهاية يوليو المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240619/إثيوبيا-تستعد-للملء-الخامس-لسد-النهضة-نهاية-يوليو-المقبل-1089996451.html
إثيوبيا تستعد للملء الخامس لسد "النهضة" نهاية يوليو المقبل
إثيوبيا تستعد للملء الخامس لسد "النهضة" نهاية يوليو المقبل
سبوتنيك عربي
تستعد السلطات الإثيوبية للملء الخامس لسد "النهضة" نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل، رغم اعتراض دولتي المصب مصر والسودان. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T17:17+0000
2024-06-19T17:17+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081080166_0:0:1671:941_1920x0_80_0_0_a5c849fef6010d192ef90e34f138837f.jpg
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "من المتوقع تخزين نحو 23 مليار متر مكعب إضافية من المياه في بحيرة سد النهضة، ما يثير تخوفات خبراء في مصر، من نقص حصة القاهرة من مياه النيل، ووصفوا تحركات أديس أبابا الأخيرة بأنها تُعقد الأزمة".وانتشرت، اليوم الأربعاء، صور حديثة تظهر استعدادات إثيوبيا للملء الخامس لسد "النهضة"، الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011، والذي تسبب بتوترات مع مصر والسودان، حيث أعلنت القاهرة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انهيار المفاوضات التي استمرت نحو أربعة أشهر حول موضوع السد.وكانت هيئة الكهرباء الإثيوبية، قد أعلنت في وقت سابق، أن "سد "النهضة" تجاوز أهدافه المخططة لتوليد الطاقة، في الأشهر العشرة الماضية من السنة المالية الإثيوبية 2023/2024".وصرحت رئيسة قسم التخطيط بإدارة عمليات توليد الطاقة في هيئة الطاقة الإثيوبية، تروورك شيفيراو، أن "السد أنتج أكثر من 2700 غيغاوات/ ساعة من الكهرباء، وهو ما يزيد بنسبة 26% عن الخطة الأولية، البالغة 2152.8 غيغاوات/ ساعة"، وفقا لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية.وأكدت أن "هذه الزيادة في توليد الطاقة ترجع إلى قدرة السد على تخزين المزيد من المياه للتوربينين للعمل بكامل طاقتهما".وأضافت تروورك أن "سد النهضة أسهم بنسبة 16% من إجمالي 16900 غيغاوات/ ساعة من الكهرباء المولدة في البلاد، خلال الأشهر العشرة الماضية، من محطات توليد الطاقة المختلفة".يشار إلى أن التوربينين التشغيليين لسد "النهضة" تبلغ قدرة كل منهما 375 ميغاوات، وعندما تبدأ الوحدات الـ11 المتبقية المثبتة على السد في إنتاج الطاقة، فمن المتوقع أن تزيد قدرة التوليد الحالية للبلاد بنسبة 83%، بحسب وكالة "فانا" الإثيوبية.ووفقا لهيئة الكهرباء الإثيوبية، فسيكون لمشروع سد "النهضة" الإثيوبي، قدرة توليد تبلغ 5150 ميغاوات وإنتاج طاقة سنوي يبلغ 15760 غيغاوات/ ساعة عند اكتمال بنائه.وكانت إثيوبيا قد أطلقت، في أواخر مارس/ آذار الماضي، فعاليات أسبوع بيع سندات سد "النهضة"، بهدف جمع التمويل اللازم لدعم استكمال بناء السد، الذي من المتوقع أن يكتمل بحلول العام المقبل 2025.
https://sarabic.ae/20240303/الخارجية-المصرية-اتفاقية-إثيوبيا-للنفاذ-إلى-البحر-الأحمر-تهدد-سيادة-الصومال-1086625095.html
https://sarabic.ae/20240105/إثيويبا-تعلن-دخول-مشروع-سد-النهضة-مرحلته-النهائية-1084723276.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081080166_31:0:1516:1114_1920x0_80_0_0_0fb9a9d3fc64e6294783579f5363567c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم

إثيوبيا تستعد للملء الخامس لسد "النهضة" نهاية يوليو المقبل

17:17 GMT 19.06.2024
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIسد النهضة الإثيوبي، 20 فبراير/ شباط 2022
سد النهضة الإثيوبي، 20 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبر
تستعد السلطات الإثيوبية للملء الخامس لسد "النهضة" نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل، رغم اعتراض دولتي المصب مصر والسودان.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "من المتوقع تخزين نحو 23 مليار متر مكعب إضافية من المياه في بحيرة سد النهضة، ما يثير تخوفات خبراء في مصر، من نقص حصة القاهرة من مياه النيل، ووصفوا تحركات أديس أبابا الأخيرة بأنها تُعقد الأزمة".
وانتشرت، اليوم الأربعاء، صور حديثة تظهر استعدادات إثيوبيا للملء الخامس لسد "النهضة"، الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011، والذي تسبب بتوترات مع مصر والسودان، حيث أعلنت القاهرة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انهيار المفاوضات التي استمرت نحو أربعة أشهر حول موضوع السد.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
الخارجية المصرية: اتفاقية إثيوبيا للنفاذ إلى البحر الأحمر تهدد سيادة الصومال
3 مارس, 17:37 GMT
وكانت هيئة الكهرباء الإثيوبية، قد أعلنت في وقت سابق، أن "سد "النهضة" تجاوز أهدافه المخططة لتوليد الطاقة، في الأشهر العشرة الماضية من السنة المالية الإثيوبية 2023/2024".
وصرحت رئيسة قسم التخطيط بإدارة عمليات توليد الطاقة في هيئة الطاقة الإثيوبية، تروورك شيفيراو، أن "السد أنتج أكثر من 2700 غيغاوات/ ساعة من الكهرباء، وهو ما يزيد بنسبة 26% عن الخطة الأولية، البالغة 2152.8 غيغاوات/ ساعة"، وفقا لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية.
وأكدت أن "هذه الزيادة في توليد الطاقة ترجع إلى قدرة السد على تخزين المزيد من المياه للتوربينين للعمل بكامل طاقتهما".
وأضافت تروورك أن "سد النهضة أسهم بنسبة 16% من إجمالي 16900 غيغاوات/ ساعة من الكهرباء المولدة في البلاد، خلال الأشهر العشرة الماضية، من محطات توليد الطاقة المختلفة".
علم إثيوبيا أمام سد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
إثيوبيا تعلن دخول مشروع "سد النهضة" مرحلته النهائية
5 يناير, 10:32 GMT
يشار إلى أن التوربينين التشغيليين لسد "النهضة" تبلغ قدرة كل منهما 375 ميغاوات، وعندما تبدأ الوحدات الـ11 المتبقية المثبتة على السد في إنتاج الطاقة، فمن المتوقع أن تزيد قدرة التوليد الحالية للبلاد بنسبة 83%، بحسب وكالة "فانا" الإثيوبية.
ووفقا لهيئة الكهرباء الإثيوبية، فسيكون لمشروع سد "النهضة" الإثيوبي، قدرة توليد تبلغ 5150 ميغاوات وإنتاج طاقة سنوي يبلغ 15760 غيغاوات/ ساعة عند اكتمال بنائه.
وكانت إثيوبيا قد أطلقت، في أواخر مارس/ آذار الماضي، فعاليات أسبوع بيع سندات سد "النهضة"، بهدف جمع التمويل اللازم لدعم استكمال بناء السد، الذي من المتوقع أن يكتمل بحلول العام المقبل 2025.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة13:21 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала