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الإكوادور تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد
الإكوادور تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة الإكوادوري، روبرتو لوكي، يوم الأربعاء، أن الإكوادور تعرضت لانقطاع شامل للتيار الكهربائي نتيجة لعطل في شبكة الكهرباء. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T22:49+0000
2024-06-19T23:04+0000
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وقال لوكي عبر منصة "‘إكس": "هناك خلل في خط النقل، مما تسبب في سلسلة من الانقطاعات، لذا لا توجد كهرباء في جميع أنحاء البلاد".وأضاف: "نركز جميع جهودنا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".ولكن الكهرباء بدأت بالعودة تدريجيًا، على الأقل في العاصمة كيتو، بعد حوالي ساعة، من الانقطاع المفاجئ، ما أدهش ركاب مترو كيتو حيث توقفت القطارات واضطر الآلاف إلى الإخلاء.وتوقفت إشارات المرور عن العمل، وتولى رجال الشرطة إدارة التقاطعات للحفاظ على بعض النظام في مدينة يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.وقال عمدة كيتو، بابيل مونيوز، عبر منصة "إكس": "يبدو أن الحادث كان كبيرًا لأنه حتى أثر على مترو الأنفاق، الذي لديه نظام منفصل خاص به".وضربت الفوضى المرورية أيضًا مدينة غواياكيل الكبيرة على ساحل المحيط الهادئ، وتقطعت السبل بالناس في مصاعد المباني المكتبية والسكنية.وعانت الإكوادور من انقطاعات مبرمجة للكهرباء في أبريل بسبب الجفاف الذي أدى إلى انخفاض مستويات المياه في محطات الطاقة الكهرومائية القديمة. وقد انتهت هذه الخدمة المتقطعة في مايو عند وصول موسم الأمطار.
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الإكوادور, العالم, أخبار العالم الآن, انقطاع التيار
الإكوادور, العالم, أخبار العالم الآن, انقطاع التيار

الإكوادور تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد

22:49 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 23:04 GMT 19.06.2024)
© AP Photo / LM Oteroانقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في دالاس، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021
انقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في دالاس، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / LM Otero
تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة الإكوادوري، روبرتو لوكي، يوم الأربعاء، أن الإكوادور تعرضت لانقطاع شامل للتيار الكهربائي نتيجة لعطل في شبكة الكهرباء.
وقال لوكي عبر منصة "‘إكس": "هناك خلل في خط النقل، مما تسبب في سلسلة من الانقطاعات، لذا لا توجد كهرباء في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف: "نركز جميع جهودنا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".
ولكن الكهرباء بدأت بالعودة تدريجيًا، على الأقل في العاصمة كيتو، بعد حوالي ساعة، من الانقطاع المفاجئ، ما أدهش ركاب مترو كيتو حيث توقفت القطارات واضطر الآلاف إلى الإخلاء.
وتوقفت إشارات المرور عن العمل، وتولى رجال الشرطة إدارة التقاطعات للحفاظ على بعض النظام في مدينة يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.
وقال عمدة كيتو، بابيل مونيوز، عبر منصة "إكس": "يبدو أن الحادث كان كبيرًا لأنه حتى أثر على مترو الأنفاق، الذي لديه نظام منفصل خاص به".
وضربت الفوضى المرورية أيضًا مدينة غواياكيل الكبيرة على ساحل المحيط الهادئ، وتقطعت السبل بالناس في مصاعد المباني المكتبية والسكنية.
وعانت الإكوادور من انقطاعات مبرمجة للكهرباء في أبريل بسبب الجفاف الذي أدى إلى انخفاض مستويات المياه في محطات الطاقة الكهرومائية القديمة. وقد انتهت هذه الخدمة المتقطعة في مايو عند وصول موسم الأمطار.
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