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الغرفة الاجتماعية الدولية في روسيا تمنح محمد بن عبد ربه اليامي وسام الدبلوماسية العامة
الغرفة الاجتماعية الدولية في روسيا تمنح محمد بن عبد ربه اليامي وسام الدبلوماسية العامة
سبوتنيك عربي
أعلنت رئاسة الغرفة الاجتماعية الدولية في موسكو، يوم الأحد الماضي، عن حصول مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبد ربه اليامي، على وسام... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T13:57+0000
2024-06-19T13:57+0000
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ويعتبر وسام الدبلوماسية العامة الروسي هو أرفع وسام تمنحه الغرفة الاجتماعية الدولية في روسيا.يشار إلى أن هذه الجائزة الدولية الرفيعة أنشئت عام 2023، وتمنح تقديراً للخدمات الدبلوماسية المتميزة، والمساهمة في ضمان السلام والوئام والتفاهم المتبادل، وتطوير الحوار بين الأديان والأعراق، وحل النزاعات والخلافات، وتعزيز حسن الجوار، والتقريب بين الدول والأعراق، وتقريب الشعوب بعضها من بعض، وتعزيز وتوحيد القيم.
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الغرفة الاجتماعية الدولية في روسيا تمنح محمد بن عبد ربه اليامي وسام الدبلوماسية العامة

13:57 GMT 19.06.2024
© Photo / una-oic.orgرئاسة الغرفة الاجتماعية الدولية في موسكو، تمنح مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبد ربه اليامي، وسام الدبلوماسية العامة الروسي.
رئاسة الغرفة الاجتماعية الدولية في موسكو، تمنح مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبد ربه اليامي، وسام الدبلوماسية العامة الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Photo / una-oic.org
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أعلنت رئاسة الغرفة الاجتماعية الدولية في موسكو، يوم الأحد الماضي، عن حصول مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبد ربه اليامي، على وسام الدبلوماسية العامة الروسي.
ويعتبر وسام الدبلوماسية العامة الروسي هو أرفع وسام تمنحه الغرفة الاجتماعية الدولية في روسيا.
© Photo / محمد عبد ربه الياميمحمد بن عبد ربه اليامي مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
محمد بن عبد ربه اليامي مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
محمد بن عبد ربه اليامي مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي
© Photo / محمد عبد ربه اليامي

ويمنح الوسام على أساس المشاركة الكبيرة لمدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي في تنظيم أعمال المنتدى الدولي لرجال الدين والمجتمع، ويمنح الوسام لشخصيات حكومية وعامة بارزة، ورؤساء الإدارات والبعثات الدبلوماسية، السفراء والقادة ورجال الدين ورؤساء المنظمات الدولية.

© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمحمد بن عبد ربه اليامي، مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)
محمد بن عبد ربه اليامي، مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
محمد بن عبد ربه اليامي، مدير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
يشار إلى أن هذه الجائزة الدولية الرفيعة أنشئت عام 2023، وتمنح تقديراً للخدمات الدبلوماسية المتميزة، والمساهمة في ضمان السلام والوئام والتفاهم المتبادل، وتطوير الحوار بين الأديان والأعراق، وحل النزاعات والخلافات، وتعزيز حسن الجوار، والتقريب بين الدول والأعراق، وتقريب الشعوب بعضها من بعض، وتعزيز وتوحيد القيم.
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