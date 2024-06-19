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بوتين: روسيا ستواصل زيادة العلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع فيتنام
بوتين: روسيا ستواصل زيادة العلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع فيتنام
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع فيتنام. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T16:02+0000
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ونشر موقع الكرملين على الإنترنت مقالا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نُشر في صحيفة "نيانزان" التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، بعنوان "روسيا وفيتنام: صداقة اجتازت اختبار الزمن".وأضاف الرئيس الروسي: "لدينا تقييمات مماثلة للوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونرى فيتنام كشريك متشابه في التفكير في تشكيل هيكل جديد للأمن الأوراسي المتساوي وغير القابل للتجزئة على أساس شامل وغير تمييزي".ووعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن تواصل روسيا الاتحادية تعليم الطلاب الفيتناميين في الجامعات الروسية،على نفقة ميزانيتها وستساعد في إطلاق مشاريع أكاديمية مشتركة.وأشار بوتين، بالقول: "إننا نعتزم مواصلة الاهتمام المتزايد بالشراكة في هذا المجال، وعلى وجه الخصوص، سنواصل تدريب المواطنين الفيتناميين في الجامعات الروسية على حساب الميزانية الفيدرالية".وأكد، بالقول أيضًا: "سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز التبادل الطلابي وإطلاق المشاريع والبرامج الأكاديمية المشتركة".
https://sarabic.ae/20240619/تصويت-هل-تشكل-الاتفاقية-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-حول-تقديم-المساعدة-في-حال-الاعتداء-حصنا-في-وجه-الغرب-1089994067.html
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روسيا, العالم
بوتين: روسيا ستواصل زيادة العلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع فيتنام
16:02 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 16:06 GMT 19.06.2024)
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع فيتنام.
ونشر موقع الكرملين على الإنترنت مقالا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نُشر في صحيفة "نيانزان" التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، بعنوان "روسيا وفيتنام: صداقة اجتازت اختبار الزمن".
وجاء في المقال: "سنواصل مع أصدقائنا الفيتناميين بناء العلاقات الثنائية وتطوير التعاون لصالح شعبينا، بما يخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم ككل".
وأضاف الرئيس الروسي: "لدينا تقييمات مماثلة للوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونرى فيتنام كشريك متشابه في التفكير في تشكيل هيكل جديد للأمن الأوراسي المتساوي وغير القابل للتجزئة على أساس شامل وغير تمييزي".
ووعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن تواصل روسيا الاتحادية تعليم الطلاب الفيتناميين في الجامعات الروسية،على نفقة ميزانيتها وستساعد في إطلاق مشاريع أكاديمية مشتركة.
وأشار بوتين، بالقول: "إننا نعتزم مواصلة الاهتمام المتزايد بالشراكة في هذا المجال، وعلى وجه الخصوص، سنواصل تدريب المواطنين الفيتناميين في الجامعات الروسية على حساب الميزانية الفيدرالية".
وأكد، بالقول أيضًا: "سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز التبادل الطلابي وإطلاق المشاريع والبرامج الأكاديمية المشتركة".