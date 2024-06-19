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صواريخ روسية تضرب 3 ألوية أوكرانية وأهدافا في 124 منطقة
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شؤون عسكرية
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30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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عرب بوينت بودكاست
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240619/بوتين-يصطحب-كيم-جونغ-أون-في-جولة-بسيارة-أوروس-الروسية-فيديو-1089985499.html
بوتين يصطحب كيم جونغ أون في جولة بسيارة "أوروس" الروسية... فيديو
بوتين يصطحب كيم جونغ أون في جولة بسيارة "أوروس" الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
اصطحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الزعيم الكوري كيم جونغ أون، في جولة بسيارة "أوروس" الروسية في شوارع بيونغ يانغ. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
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قاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السيارة بنفسه، ضمن جولة مع الزعيم الكوري، في شوارع بيونغ يانغ، وزيّنت شوارع العاصمة الكورية بالأعلام الروسية، ووضعت لافتات ترحب بزيارة بوتين، وكتب على إحدى اللافتات "الصداقة الكورية الروسية أبدية".ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا حفلًا موسيقيًا على شرف زيارة بوتين، وحفل استقبال رسمي، ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري.
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نادي الفيديو

بوتين يصطحب كيم جونغ أون في جولة بسيارة "أوروس" الروسية... فيديو

11:16 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 11:24 GMT 19.06.2024)
© Sputnikالرئيس الروسي في سيارة "أوروس"
الرئيس الروسي في سيارة أوروس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
اصطحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الزعيم الكوري كيم جونغ أون، في جولة بسيارة "أوروس" الروسية في شوارع بيونغ يانغ.
قاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السيارة بنفسه، ضمن جولة مع الزعيم الكوري، في شوارع بيونغ يانغ، وزيّنت شوارع العاصمة الكورية بالأعلام الروسية، ووضعت لافتات ترحب بزيارة بوتين، وكتب على إحدى اللافتات "الصداقة الكورية الروسية أبدية".
ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا حفلًا موسيقيًا على شرف زيارة بوتين، وحفل استقبال رسمي، ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري.
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