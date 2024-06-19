https://sarabic.ae/20240619/بوتين-يصطحب-كيم-جونغ-أون-في-جولة-بسيارة-أوروس-الروسية-فيديو-1089985499.html
بوتين يصطحب كيم جونغ أون في جولة بسيارة "أوروس" الروسية... فيديو
بوتين يصطحب كيم جونغ أون في جولة بسيارة "أوروس" الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
اصطحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الزعيم الكوري كيم جونغ أون، في جولة بسيارة "أوروس" الروسية في شوارع بيونغ يانغ. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T11:16+0000
2024-06-19T11:16+0000
2024-06-19T11:24+0000
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قاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السيارة بنفسه، ضمن جولة مع الزعيم الكوري، في شوارع بيونغ يانغ، وزيّنت شوارع العاصمة الكورية بالأعلام الروسية، ووضعت لافتات ترحب بزيارة بوتين، وكتب على إحدى اللافتات "الصداقة الكورية الروسية أبدية".ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا حفلًا موسيقيًا على شرف زيارة بوتين، وحفل استقبال رسمي، ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
بوتين يصطحب كيم جونغ أون في جولة بسيارة "أوروس" الروسية... فيديو
11:16 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 11:24 GMT 19.06.2024)
اصطحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الزعيم الكوري كيم جونغ أون، في جولة بسيارة "أوروس" الروسية في شوارع بيونغ يانغ.
قاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السيارة بنفسه، ضمن جولة مع الزعيم الكوري، في شوارع بيونغ يانغ، وزيّنت شوارع العاصمة الكورية بالأعلام الروسية، ووضعت لافتات ترحب بزيارة بوتين، وكتب على إحدى اللافتات "الصداقة الكورية الروسية أبدية".
ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا حفلًا موسيقيًا على شرف زيارة بوتين، وحفل استقبال رسمي، ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري.