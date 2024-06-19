https://sarabic.ae/20240619/مصر-تترأس-لجنة-الفضاء-الخارجي-للأغراض-السلمية-في-الأمم-المتحدة-1089994677.html
مصر تترأس لجنة الفضاء الخارجي للأغراض السلمية في الأمم المتحدة
مصر تترأس لجنة الفضاء الخارجي للأغراض السلمية في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
ترأس شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء، اللجنة السابعة والستين المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T14:53+0000
2024-06-19T14:53+0000
2024-06-19T14:53+0000
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ونقلت بوابة "أخبار اليوم" أن صدقي ترأس كذلك الجلسة المسائية لمؤتمر الأمم المتحدة الأول الخاص بالأنشطة القمرية المستدامة، حيث افتتح المؤتمر، أرتي هولا مايني، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم.جاءت الجلسة تحت عنوان "الأنشطة القمرية المستقبلية، الاقتراحات والتصورات"، وخلالها شدد صدقي على ضرورة الحوكمة وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الدولية في مجال تكنولوجيا الفضاء وما يمثله من أفاق التنمية المستدامة خاصة مع كم الاستثمارات الباهظة الموضوعة في استكشافات القمر.ناقش المؤتمر كذلك جلب فوائد الفضاء للبشرية، والطرق الممكنة للتنسيق العالمي لضمان استغلال الأنشطة القمرية المستدامة لفائدة البشرية، وتحديد سبل التنسيق العالمي كشرط أساسي للأنشطة المستدامة في المستقبل، كما سلط الضوء على دور لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في التعامل مع قضايا مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء.وأصدر المؤتمر بيانا أشاد بمشاركة رؤساء وكالات الفضاء والخبراء العلميين والقانونيين وأصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص في مناقشة سبل التنسيق العالمي لضمان استخدام الأنشطة القمرية المستدامة في المستقبل لصالح البشرية.أعلنت مصر، في فبراير/ شباط الماضي، أنها نجحت في استقبال أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي "نكس سات-1"، وذلك في إطار سعيها لتوطين تكنولوجيا وصناعة الفضاء وبناء القدرات والبنية التحتية في هذا القطاع.وقال وزير التعليم العالي المصري الدكتور أيمن عاشور، إن إطلاق القمر الصناعي جاء وفقًا للتعاقد المُبرم بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وشركة BST الألمانية.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الفضاء, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الفضاء, الأخبار
مصر تترأس لجنة الفضاء الخارجي للأغراض السلمية في الأمم المتحدة
ترأس شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء، اللجنة السابعة والستين المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.
ونقلت بوابة
"أخبار اليوم" أن صدقي ترأس كذلك الجلسة المسائية لمؤتمر الأمم المتحدة الأول الخاص بالأنشطة القمرية المستدامة، حيث افتتح المؤتمر، أرتي هولا مايني، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم.
جاءت الجلسة تحت عنوان "الأنشطة القمرية المستقبلية، الاقتراحات والتصورات"، وخلالها شدد صدقي على ضرورة الحوكمة وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الدولية في مجال تكنولوجيا الفضاء وما يمثله من أفاق التنمية المستدامة خاصة مع كم الاستثمارات الباهظة الموضوعة في استكشافات القمر.
ناقش المؤتمر كذلك جلب فوائد الفضاء للبشرية، والطرق الممكنة للتنسيق العالمي لضمان استغلال الأنشطة القمرية المستدامة لفائدة البشرية، وتحديد سبل التنسيق العالمي كشرط أساسي للأنشطة المستدامة في المستقبل، كما سلط الضوء على دور لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في التعامل مع قضايا مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء.
وأصدر المؤتمر بيانا أشاد بمشاركة رؤساء وكالات الفضاء والخبراء العلميين والقانونيين وأصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص في مناقشة سبل التنسيق العالمي لضمان استخدام الأنشطة القمرية المستدامة في المستقبل لصالح البشرية.
أعلنت مصر، في فبراير/ شباط الماضي، أنها نجحت في استقبال أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي "نكس سات-1"، وذلك في إطار سعيها لتوطين تكنولوجيا وصناعة الفضاء وبناء القدرات والبنية التحتية في هذا القطاع.
وقال وزير التعليم العالي المصري الدكتور أيمن عاشور، إن إطلاق القمر الصناعي
جاء وفقًا للتعاقد المُبرم بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وشركة BST الألمانية.