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أبرز أحداث زيارة الرئيس الروسي إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية
أبرز أحداث زيارة الرئيس الروسي إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليل الأربعاء/ الخميس، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث أجرى، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T18:04+0000
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وأعد لكم فريق "سبوتنيك" أبرز الأحداث التي تمت خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جمهورية الفيتنام الاشتراكية.وأفاد البيان الروسي الفيتنامي، المشترك، حول زيادة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية، اليوم الخميس، بأن روسيا وفيتنام تعارضان التدخل في شؤون دول الشرق الأوسط.وأكدت كل من روسيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن العلاقات بين البلدين تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلام العالميين، وليست خاضعة للظروف الجيوسياسية.ونشر الموقع الرسمي للكرملين نص البيان في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية، بشأن أساسيات العلاقات الودية، جاء فيه: "العلاقات الثنائية (الروسية الفيتنامية) لا تخضع للظروف الجيوسياسية وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم".
https://sarabic.ae/20240620/خبير-الزيارة-الخامسة-للرئيس-الروسي-إلى-فيتنام-حققت-العديد-من-النتائج-الملموسة-1090019071.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

أبرز أحداث زيارة الرئيس الروسي إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية

18:04 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 18:05 GMT 20.06.2024)
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل اللقاء الرسمي مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل اللقاء الرسمي مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
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وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليل الأربعاء/ الخميس، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث أجرى، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في القاعة الكبرى للقصر الرئاسي.
وأعد لكم فريق "سبوتنيك" أبرز الأحداث التي تمت خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جمهورية الفيتنام الاشتراكية.
تمت زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى فيتنام، في ظل حرارة أربعين درجة مئوية.
أثارت سيارة "أوروس" الروسية، التي كانت ضمن موكب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء زيارته لفيتنام، اهتمام المشاركين في الحدث.
دعا الرئيس بوتين، رئيس فيتنام، تو لام، إلى زيارة موسكو، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وصف الرئيس بوتين، فيتنام، بأنها أحد الشركاء الأكثر موثوقية لروسيا الاتحادية.
وقّعت موسكو وهانوي، عددا من الاتفاقيات بشأن مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية، ومن بينها مذكرة حول الجدول الزمني لإنشاء مركز للتكنولوجيا النووية في فيتنام.
تقدر روسيا الاتحادية عاليا موقف فيتنام المتوازن والموضوعي بشأن الأزمة الأوكرانية.
قال الرئيس الفيتنامي، تو لام، بعد المفاوضات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن "فيتنام وروسيا، ستزيدان التعاون في مجال الدفاع والأمن".
لا تدعم روسيا الاتحادية وفيتنام فرض عقوبات أحادية الجانب وسيساهمان في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.
أكد الرئيس بوتين، أن روسيا مستعدة لإرسال إمدادات مباشرة طويلة الأجل من الهيدروكربونات إلى فيتنام، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
أشار الرئيس بوتين، إلى أنه ستتاح للمواطنين الفيتناميين فرصة البقاء في روسيا، لفترة أطول بتأشيرة إلكترونية.
ذكر الرئيس بوتين، أن صلابة وبطولة الفيتناميين في النضال من أجل الاستقلال، وكذلك العمل الشاق الذي قام به الفيتناميون، موضع احترام دائمًا في روسيا.
نوّه الرئيس بوتين بالجامعات الروسية التي قامت بتعليم 45 ألف متخصص فيتنامي.
في الحفل الختامي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس فيتنام تو لام، مع خريجي الجامعات الروسية الفيتناميين، أدى فنان فيتنامي أغنية "المجال الروسي" باللغة الروسية.
تناول الرئيس بوتين، خلا الزيارة، حساء "سرطان البحر" ولفائف الجمبري وآيس كريم جوز الهند والليتشي، وما إلى ذلك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام (يمين) يلتقطان صورة مشتركة في القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
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15:53 GMT
وأفاد البيان الروسي الفيتنامي، المشترك، حول زيادة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية، اليوم الخميس، بأن روسيا وفيتنام تعارضان التدخل في شؤون دول الشرق الأوسط.

وجاء في البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للكرملين: "يتفق الطرفان في رغبتهما في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومعارضة التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والتعبير عن التزامهما بتسوية شاملة وعادلة وطويلة الأجل للقضية الفلسطينية على أساس سلمي وقانوني دولي معروف، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وأكدت كل من روسيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن العلاقات بين البلدين تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلام العالميين، وليست خاضعة للظروف الجيوسياسية.
ونشر الموقع الرسمي للكرملين نص البيان في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية، بشأن أساسيات العلاقات الودية، جاء فيه: "العلاقات الثنائية (الروسية الفيتنامية) لا تخضع للظروف الجيوسياسية وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم".
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