https://sarabic.ae/20240620/أبرز-أحداث-زيارة-الرئيس-الروسي-إلى-جمهورية-فيتنام-الاشتراكية---1090021333.html

أبرز أحداث زيارة الرئيس الروسي إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية

أبرز أحداث زيارة الرئيس الروسي إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليل الأربعاء/ الخميس، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث أجرى، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو... 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T18:04+0000

2024-06-20T18:04+0000

2024-06-20T18:05+0000

روسيا

العالم

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وأعد لكم فريق "سبوتنيك" أبرز الأحداث التي تمت خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جمهورية الفيتنام الاشتراكية.وأفاد البيان الروسي الفيتنامي، المشترك، حول زيادة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية، اليوم الخميس، بأن روسيا وفيتنام تعارضان التدخل في شؤون دول الشرق الأوسط.وأكدت كل من روسيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن العلاقات بين البلدين تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلام العالميين، وليست خاضعة للظروف الجيوسياسية.ونشر الموقع الرسمي للكرملين نص البيان في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية، بشأن أساسيات العلاقات الودية، جاء فيه: "العلاقات الثنائية (الروسية الفيتنامية) لا تخضع للظروف الجيوسياسية وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم".

https://sarabic.ae/20240620/خبير-الزيارة-الخامسة-للرئيس-الروسي-إلى-فيتنام-حققت-العديد-من-النتائج-الملموسة-1090019071.html

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