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إعلام ألماني: تقليص عسكري فرنسي في أفريقيا يقابله تعزيز روسي
إعلام ألماني: تقليص عسكري فرنسي في أفريقيا يقابله تعزيز روسي
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة ألمانية، أن "فرنسا تعمل على تقليص وجودها العسكري في أفريقيا، بشكل كبير، بينما تعمل روسيا بنجاح على تعزيز نفوذها في هذه المنطقة". 20.06.2024, سبوتنيك عربي
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وأضافت صحيفة "برلينر تسايتونغ"، أنه "يلوح في الأفق تخفيض تاريخي للوجود العسكري الفرنسي، في القارة الأفريقية، وتخطط باريس لتقليص عديدها العسكري في غرب ووسط أفريقيا إلى عدة مئات من الأفراد".ووفقا للمقال، فإن "هذه الظروف أعطت لموسكو الفرصة لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في هذه البلدان. ​​في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، غادر جميع العسكريين الفرنسيين البلاد بالفعل، وترسل روسيا أسلحة وأفراداً عسكريين لدعم هذه البلدان لمحاربة الجماعات الإرهابية".وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع المشاركين في مهرجان الشباب العالمي، إلى أن أيا من زعماء الدول الأفريقية لم يطلب من روسيا أي شيء بشكل مباشر، لكن موسكو مستعدة للمساعدة.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام ألماني: تقليص عسكري فرنسي في أفريقيا يقابله تعزيز روسي

20:33 GMT 20.06.2024
© Sputnik . Sergey Karpuhin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورمراسم الاحتفال بيوم البحيرة الروسية في سان بطرسبورغ، روسيا 30 يوليو 2023
مراسم الاحتفال بيوم البحيرة الروسية في سان بطرسبورغ، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© Sputnik . Sergey Karpuhin/POOL
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تابعنا عبر
كتبت صحيفة ألمانية، أن "فرنسا تعمل على تقليص وجودها العسكري في أفريقيا، بشكل كبير، بينما تعمل روسيا بنجاح على تعزيز نفوذها في هذه المنطقة".
وأضافت صحيفة "برلينر تسايتونغ"، أنه "يلوح في الأفق تخفيض تاريخي للوجود العسكري الفرنسي، في القارة الأفريقية، وتخطط باريس لتقليص عديدها العسكري في غرب ووسط أفريقيا إلى عدة مئات من الأفراد".

ويشير كاتب المقال إلى أن الدول الغربية معرضة لخطر فقدان المزيد من نفوذها في أفريقيا، وأوضح أنه منذ عام 2020، حدث عدد من الانقلابات في المنطقة، بما في ذلك في مالي وغينيا وتشاد والسودان وبوركينا فاسو والنيجر والغابون.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام (يمين) يلتقطان صورة مشتركة في القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
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15:53 GMT

ولقد أطاحت جيوش هذه البلاد بالحكومات لأنهم اعتقدوا أنهم يهتمون كثيرًا بمصالح فرنسا أو الغرب.

ووفقا للمقال، فإن "هذه الظروف أعطت لموسكو الفرصة لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في هذه البلدان. ​​في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، غادر جميع العسكريين الفرنسيين البلاد بالفعل، وترسل روسيا أسلحة وأفراداً عسكريين لدعم هذه البلدان لمحاربة الجماعات الإرهابية".
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع المشاركين في مهرجان الشباب العالمي، إلى أن أيا من زعماء الدول الأفريقية لم يطلب من روسيا أي شيء بشكل مباشر، لكن موسكو مستعدة للمساعدة.
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