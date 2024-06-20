https://sarabic.ae/20240620/إعلام-ألماني-تقليص-عسكري-فرنسي-في-أفريقيا-يقابله-تعزيز-روسي--1090022961.html
إعلام ألماني: تقليص عسكري فرنسي في أفريقيا يقابله تعزيز روسي
إعلام ألماني: تقليص عسكري فرنسي في أفريقيا يقابله تعزيز روسي
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة ألمانية، أن "فرنسا تعمل على تقليص وجودها العسكري في أفريقيا، بشكل كبير، بينما تعمل روسيا بنجاح على تعزيز نفوذها في هذه المنطقة". 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T20:33+0000
2024-06-20T20:33+0000
2024-06-20T20:33+0000
روسيا
العالم
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وأضافت صحيفة "برلينر تسايتونغ"، أنه "يلوح في الأفق تخفيض تاريخي للوجود العسكري الفرنسي، في القارة الأفريقية، وتخطط باريس لتقليص عديدها العسكري في غرب ووسط أفريقيا إلى عدة مئات من الأفراد".ووفقا للمقال، فإن "هذه الظروف أعطت لموسكو الفرصة لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في هذه البلدان. في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، غادر جميع العسكريين الفرنسيين البلاد بالفعل، وترسل روسيا أسلحة وأفراداً عسكريين لدعم هذه البلدان لمحاربة الجماعات الإرهابية".وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع المشاركين في مهرجان الشباب العالمي، إلى أن أيا من زعماء الدول الأفريقية لم يطلب من روسيا أي شيء بشكل مباشر، لكن موسكو مستعدة للمساعدة.
https://sarabic.ae/20240620/خبير-الزيارة-الخامسة-للرئيس-الروسي-إلى-فيتنام-حققت-العديد-من-النتائج-الملموسة-1090019071.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام ألماني: تقليص عسكري فرنسي في أفريقيا يقابله تعزيز روسي
كتبت صحيفة ألمانية، أن "فرنسا تعمل على تقليص وجودها العسكري في أفريقيا، بشكل كبير، بينما تعمل روسيا بنجاح على تعزيز نفوذها في هذه المنطقة".
وأضافت صحيفة "برلينر تسايتونغ"، أنه "يلوح في الأفق تخفيض تاريخي للوجود العسكري الفرنسي، في القارة الأفريقية، وتخطط باريس لتقليص عديدها العسكري في غرب ووسط أفريقيا إلى عدة مئات من الأفراد".
ويشير كاتب المقال إلى أن الدول الغربية معرضة لخطر فقدان المزيد من نفوذها في أفريقيا، وأوضح أنه منذ عام 2020، حدث عدد من الانقلابات في المنطقة، بما في ذلك في مالي وغينيا وتشاد والسودان وبوركينا فاسو والنيجر والغابون.
ولقد أطاحت جيوش هذه البلاد بالحكومات لأنهم اعتقدوا أنهم يهتمون كثيرًا بمصالح فرنسا أو الغرب.
ووفقا للمقال، فإن "هذه الظروف أعطت لموسكو الفرصة لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في هذه البلدان. في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، غادر جميع العسكريين الفرنسيين البلاد بالفعل، وترسل روسيا أسلحة وأفراداً عسكريين لدعم هذه البلدان لمحاربة الجماعات الإرهابية".
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع المشاركين في مهرجان الشباب العالمي، إلى أن أيا من زعماء الدول الأفريقية لم يطلب من روسيا أي شيء بشكل مباشر، لكن موسكو مستعدة للمساعدة.