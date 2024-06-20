https://sarabic.ae/20240620/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-من-المسلحين-أرادوا-تدمير-منشأة-نفطية-في-سوريا-1090022378.html

القوات الروسية تحيد مجموعة من المسلحين أرادوا تدمير منشأة نفطية في سوريا

القوات الروسية تحيد مجموعة من المسلحين أرادوا تدمير منشأة نفطية في سوريا

سبوتنيك عربي

ذكر نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن القوات الروسية، حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم... 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T19:50+0000

2024-06-20T19:50+0000

2024-06-20T20:19+0000

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف بوبوف، في مؤتمر صحفي، أنه "على مدى الـ24 الساعة الماضية، تم تحييد مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة للبنية التحتية لتكرير النفط في سوريا، وذلك بضربة روسية بواسطة طائرة من دون طيار روسية من طراز "فوربوست -آر" في الصحراء السورية في منطقة مصفاة نفط "فاغداد".كما أفاد أنه "نتيجة نيران القناصة الإرهابيين من منطقة كفر تعلا على موقع وحدة من القوات الحكومية في منطقة قرية أوروم الصغرى بمحافظة حلب، قُتل جندي سوري".وبحسب بوبوف فإن "طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في المجال الجوي السوري".وأضاف بوبوف، في مؤتمر صحفي، أن "القوات الجوية الروسية هاجمت قاعدتين محددتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور".وقال بوبوف خلال مؤتمر صحفي: "بحسب البيانات الواردة إلى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، يستعد مسلحو جبهة النصرة الإرهابية في مناطق بلدتي كنصفرة والبارة، لشن ضربات باستخدام طائرات مسيرة ضمن معدات هجومية ضد مواقع العسكريين الروس والسوريين".وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، قد أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.ووفقا للاستخبارات الروسية، فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية، عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".

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روسيا, رصد عسكري