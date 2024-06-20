https://sarabic.ae/20240620/الكشف-عن-موعد-اختبار-الطراد-النووي-الروسي-الأدميرال-ناخيموف-1090015751.html
الكشف عن موعد اختبار الطراد النووي الروسي "الأدميرال ناخيموف"
الكشف عن موعد اختبار الطراد النووي الروسي "الأدميرال ناخيموف"
سبوتنيك عربي
أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسييف، اليوم الأربعاء، أن الاختبارات المرتبطة بالطراد الصاروخي الذي يعمل بالطاقة النووية "الأدميرال... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T14:11+0000
2024-06-20T14:11+0000
2024-06-20T14:11+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال الأدميرال مويسييف للصحفيين، على هامش المعرض البحري الدولي "فلوت 2024": "الطراد الجديد في المرحلة النهائية من البناء، وخلال هذا العام سيتم البدء باختباره، حيث ستنطلق أولى الاختبارات في أغسطس/ آب المقبل"، مشيرًا إلى أن الطراد خضع لتحديث كبير ومن المقرر الانتهاء من الاختبارات عند مطلع عام 2025.وأضاف مويسييف، بالقول: "سيكون لدى السفينة معدات وأسلحة جديدة، بما فيها صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية وأجهزة راديو واتصالات".ويعتبر طراد "الأدميرال ناخيموف" من مشروع "أورلان" واحدا من أكبر السفن الحربية في العالم، يبلغ إجمالي وزنه 25860 طنًا، بُني في أواخر الثمانينيات، وخدم في الأسطول الشمالي الروسي، وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي تم البدء بتحديثه، وبعد التحديث، سيصبح الطراد أقوى سفينة في الأسطول الروسي، ليتم تسليحه مستقبلا بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت."بطرس الأكبر"... الطراد النووي حامل الصواريخ الثقيلة يستمر في العمل ولن "يتقاعد"ويقام المعرض البحري "فلوت 2024" في مركز المؤتمرات والمعارض على أراضي جزيرة "الحصون" في كرونشتادت الواقعة في سان بطرسبورغ، في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 يونيو/حزيران الجاري، وتشارك 225 مؤسسة صناعية في المعرض الحالي.
https://sarabic.ae/20230814/أقوى-طراد-روسي-البحرية-الروسية-تستعد-لاستلام-الأدميرال-ناخيموف--1080076997.html
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روسيا, رصد عسكري
الكشف عن موعد اختبار الطراد النووي الروسي "الأدميرال ناخيموف"
أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسييف، اليوم الأربعاء، أن الاختبارات المرتبطة بالطراد الصاروخي الذي يعمل بالطاقة النووية "الأدميرال ناخيموف"، والمسلح بصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية سيبيحر تجريبيا، في أغسطس/ آب المقبل.
وقال الأدميرال مويسييف للصحفيين، على هامش المعرض البحري الدولي "فلوت 2024": "الطراد الجديد في المرحلة النهائية من البناء، وخلال هذا العام سيتم البدء باختباره، حيث ستنطلق أولى الاختبارات في أغسطس/ آب المقبل"، مشيرًا إلى أن الطراد خضع لتحديث كبير ومن المقرر الانتهاء من الاختبارات عند مطلع عام 2025.
وأضاف مويسييف، بالقول: "سيكون لدى السفينة معدات وأسلحة جديدة، بما فيها صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية وأجهزة راديو واتصالات".
ويعتبر طراد "الأدميرال ناخيموف" من مشروع "أورلان" واحدا من أكبر السفن الحربية في العالم، يبلغ إجمالي وزنه 25860 طنًا، بُني في أواخر الثمانينيات، وخدم في الأسطول الشمالي الروسي، وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي تم البدء بتحديثه، وبعد التحديث، سيصبح الطراد أقوى سفينة في الأسطول الروسي، ليتم تسليحه مستقبلا بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.
ويقام المعرض البحري "فلوت 2024" في مركز المؤتمرات والمعارض على أراضي جزيرة "الحصون" في كرونشتادت الواقعة في سان بطرسبورغ، في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 يونيو/حزيران الجاري، وتشارك 225 مؤسسة صناعية في المعرض الحالي.