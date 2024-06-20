https://sarabic.ae/20240620/الولايات-المتحدة-تحظر-برنامج-مكافحة-الفيروسات-الروسي-كاسبرسكي-1090023852.html

الولايات المتحدة تحظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي "كاسبرسكي"

الولايات المتحدة تحظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي "كاسبرسكي"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الخميس، حظر شركة الأمن السيبراني الروسية كاسبرسكي من توفير منتجاتها الشهيرة لمكافحة الفيروسات في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن... 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T22:35+0000

2024-06-20T22:35+0000

2024-06-20T22:35+0000

كاسبرسكي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت الوزارة في بيان إعلان هذا الإجراء: "لن تتمكن كاسبرسكي عمومًا، من بين أنشطة أخرى، من بيع برامجها داخل الولايات المتحدة أو توفير تحديثات للبرامج المستخدمة بالفعل". وأضاف البيان أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه.وجاء الإعلان بعد تحقيق طويل توصل إلى أن "استمرار عمليات كاسبرسكي في الولايات المتحدة يشكل خطرًا على الأمن القومي نظرًا لقدرات الحكومة الروسية الهجومية في مجال الإنترنت وقدرتها على التأثير في عمليات كاسبرسكي أو توجيهها"، بحسب البيان.وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في بيان: "أظهرت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها تمتلك القدرة والنية لاستغلال الشركات الروسية، مثل مختبر كاسبرسكي، لجمع وتسليح المعلومات الحساسة في الولايات المتحدة".هذه الخطوة هي أول إجراء من نوعه يتم اتخاذه منذ أمر تنفيذي في عهد ترامب منح وزارة التجارة سلطة التحقيق فيما إذا كانت بعض الشركات تشكل خطرًا على الأمن القومي.ويقع المقر الرئيسي للشركة متعددة الجنسيات في موسكو، ولديها مكاتب في 31 دولة حول العالم، وتخدم أكثر من 400 مليون مستخدم و270 ألف عميل تجاري في أكثر من 200 دولة، وفقًا لوزارة التجارة.يُسمح لكاسبرسكي بمواصلة بعض العمليات في الولايات المتحدة، بما في ذلك توفير تحديثات لمكافحة الفيروسات، حتى 29 سبتمبر من هذا العام "من أجل تقليل الاضطرابات على المستهلكين والشركات الأمريكية ومنحهم الوقت للعثور على بدائل مناسبة"، وفقًا للبيان.وصعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.

https://sarabic.ae/20220923/الاتحاد-الأوروبي-يقترح-حظر-عمل-شركة-كاسبرسكي-لاب-الروسية--1068150845.html

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كاسبرسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية