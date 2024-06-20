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https://sarabic.ae/20240620/تطوير-عقار-يدخل-الخلايا-السرطانية-بحالة-التدمير-الذاتي-1090011998.html
تطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"
تطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"
سبوتنيك عربي
أعلنت جامعة هونغ كونغ الصينية، اليوم الخميس، أن علماء الجامعة طوروا دواء لعلاج سرطان البلعوم الأنفي، والذي يمكن أن يعزز التدمير الذاتي للخلايا السرطانية. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T13:15+0000
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وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن "سرطان البلعوم الأنفي هو نوع من السرطان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدوى فيروس "إبشتاين - بار"، لافتة إلى أن "كلية الطب في الجامعة استخلصت نتائج أبرزها إمكانية ابتكار وتطوير عقار"mRNA" لعلاج سرطان البلعوم الأنفي"، موضحة أن "هذا العقار قادر القضاء على الخلايا السرطانية".وأكد علماء الجامعة أنهم بالتعاون مع مختبر جاكسون في الولايات المتحدة الأمريكية، قاموا بتطوير عقار "mRNA" الذي يطلق عليه "الآلية الانتحارية" لتدمير الخلايا السرطانية في البلعوم الأنفي.طبيب: الولادة تقلل خطر إصابة النساء بأحد أكثر أمراض السرطان شيوعاوخلصت الجامعة، في بيانها، إلى أن الدواء تم اختباره على الفئران وأظهر "نتائج واعدة"، لافتة إلى أنه يمكن استخدام الدواء لعلاج أنواع أخرى من السرطانات المرتبطة بفيروس "إبشتاين- بار".
https://sarabic.ae/20240606/دراسة-أدوية-إنقاص-الوزن-قد-تحارب-السرطان-1089590301.html
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علوم
علوم

تطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"

13:15 GMT 20.06.2024
© Photo / unsplash.com/National Cancer Instituteالخلايا السرطانية
الخلايا السرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© Photo / unsplash.com/National Cancer Institute
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أعلنت جامعة هونغ كونغ الصينية، اليوم الخميس، أن علماء الجامعة طوروا دواء لعلاج سرطان البلعوم الأنفي، والذي يمكن أن يعزز التدمير الذاتي للخلايا السرطانية.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن "سرطان البلعوم الأنفي هو نوع من السرطان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدوى فيروس "إبشتاين - بار"، لافتة إلى أن "كلية الطب في الجامعة استخلصت نتائج أبرزها إمكانية ابتكار وتطوير عقار"mRNA" لعلاج سرطان البلعوم الأنفي"، موضحة أن "هذا العقار قادر القضاء على الخلايا السرطانية".
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دراسة: أدوية إنقاص الوزن قد تحارب السرطان
6 يونيو, 18:41 GMT
وأكد علماء الجامعة أنهم بالتعاون مع مختبر جاكسون في الولايات المتحدة الأمريكية، قاموا بتطوير عقار "mRNA" الذي يطلق عليه "الآلية الانتحارية" لتدمير الخلايا السرطانية في البلعوم الأنفي.
طبيب: الولادة تقلل خطر إصابة النساء بأحد أكثر أمراض السرطان شيوعا
وخلصت الجامعة، في بيانها، إلى أن الدواء تم اختباره على الفئران وأظهر "نتائج واعدة"، لافتة إلى أنه يمكن استخدام الدواء لعلاج أنواع أخرى من السرطانات المرتبطة بفيروس "إبشتاين- بار".
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