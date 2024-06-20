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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240620/سو-30-إس-إم-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-السماء-فيديو-1090005559.html
"سو-30 إس إم" تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في السماء... فيديو
"سو-30 إس إم" تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في السماء... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، مقطع فيديو لعملية تدمير طائرة مسيرة أوكرانية من خلال مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية من طراز "سو 30 إس... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T07:55+0000
2024-06-20T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير الطائرة المسيرة الأوكرانية في منطقة تقع تحت سيطرة وحدات من مجموعة "المركز"، حيث قامت طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز "سو 30 إس إم" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، خلال مهمة جوية، بتدمير طائرة مسيرة معادية في منطقة العمليات العسكرية التي تقع ضمن مسؤولية وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية.وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه خلال المهمة القتالية، قامت مجموعة من المقاتلات متعددة المهام "سو 30 إس إم" بمناورات ودوريات في مناطق معينة ضمن المنطقة العملية العسكرية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20231016/مقاتلة-سو-30-إس-إم-الروسية-تدمر-طائرة-أوكرانية-جنوب-دونيتسك-فيديو-1082056381.html
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روسيا

"سو-30 إس إم" تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في السماء... فيديو

07:55 GMT 20.06.2024
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "سو-30إس إم" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
مقاتلة سو-30إس إم ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، مقطع فيديو لعملية تدمير طائرة مسيرة أوكرانية من خلال مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية من طراز "سو 30 إس إم".
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير الطائرة المسيرة الأوكرانية في منطقة تقع تحت سيطرة وحدات من مجموعة "المركز"، حيث قامت طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز "سو 30 إس إم" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، خلال مهمة جوية، بتدمير طائرة مسيرة معادية في منطقة العمليات العسكرية التي تقع ضمن مسؤولية وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية.
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه خلال المهمة القتالية، قامت مجموعة من المقاتلات متعددة المهام "سو 30 إس إم" بمناورات ودوريات في مناطق معينة ضمن المنطقة العملية العسكرية.
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة "سو-30-إس-إم" الروسية تدمر طائرة أوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
16 أكتوبر 2023, 09:07 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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