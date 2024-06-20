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نائب سابق بالكنيست: ضم نتنياهو لبن غفير في المجلس المصغر مسرحية لاستمرار الحكومة
نائب سابق بالكنيست: ضم نتنياهو لبن غفير في المجلس المصغر مسرحية لاستمرار الحكومة
سبوتنيك عربي
وصف محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الامن القومي الإسرائيلي،... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T20:41+0000
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وأضاف كنعان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نتنياهو يسعى من هذه الخطوة إلى تأمين استمرارية حكومته، وضمان عدم خروج بن غفير منها، في ظل تهديداته المستمرة بالانسحاب".وأكد أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية يستجيب دائما لتهديدات بن غفير، بالاستقالة من الحكومة، حيث يدرك تماما بأنه في حال خروج أي مركب من مركبات حكومته سيتم حلها والذهاب إلى انتخابات مبكرة".وأشار كنعان إلى أن "هذا الأمر لا يمكن أن يسعف نتنياهو، في ظل الضغط الشعبي وتوسع رقعة التظاهرات في تل أبيب والمدن الإسرائيلية الكبيرة، والتي تزداد يوما بعد يوم، سواء من أجل المطالبة بإعادة المختطفين عبر إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس أو إجراء انتخابات مبكرة تسفر عن تغيير هذه الحكومة الفاشية لحكومة أقل عنصرية وإرهابا ودمارا، حكومة تستجيب للرأي العام العالمي، الذي يطالب بإيقاف الحرب على قطاع غزة، وتأمين المساعدات الإنسانية هناك".وتابع كنعان: "يحاول نتنياهو، عبر هذه التحركات، تأمين استمرار الحكومة حتى نهاية دورتها، وكذلك التهرب من المحاكمات التي تقف له بالمرصاد، ويدرك أنها ربما تكون الدورة الأخيرة في حياته السياسية والبرلمانية، لذلك يريد البقاء في الحكم أكثر فترة ممكنة، بقدر ما تسمح له المراهنة على بن غفير، وسموتريتش".ويرى أن "نتنياهو لم يعد يستوعب الرأي العام الإسرائيلي، في ظل دولة فاشية ترفض السلام وتؤمن فقط بالحرب والإبادة والقتل سيكون نهايتها الزوال، ولا يمكن أن يدوم الظلم للأبد".وأردف، بالقول إن "المسؤولين العقلاء داخل الشعب اليهودي، والذين مارسوا في السابق وظائف أمنية وعسكرية وسياسية، يدركون هذه الخطورة، ويعتقدون بأن نتنياهو يذهب بإسرائيل إلى الدمار والعزلة الدولية والإقليمية".وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق على إقامة هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.يأتي هذا بعد خلافات بين نتنياهو، وبن غفير، اتهم خلالها حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الأمن القومي بتسريب أسرار الدولة.بدوره، قال حزب "القوة اليهودية"، الذي يتزعمه بن غفير، إنه "يدعم جهاز كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ومن بينهم رئيس الوزراء، داعيا لإجراء تحقيق في اتهامات نتنياهو لبن غفير".وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عرض نتنياهو، ضم بن غفير، إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء، الذين يتلقون مراجعات أمنية (مجلس الحرب المصغر)، مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات البلديات.وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حكومته بإلغاء مجلس الحرب (الكابينيت)، بعد طلب تقدم به وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بضمه لحكومة الحرب بعد استقالة بيني غانتس، وغادي آيزنكوت.
https://sarabic.ae/20240613/بن-غفير-يطالب-نتنياهو-بضمه-لمجلس-الحرب-شركاؤكم-في-الحكومة-ليسوا-هواء--1089838953.html
https://sarabic.ae/20240611/إعلام-إسرائيلي-أمريكا-لا-تريد-ضم-بن-غفير-وسموتريتش-إلى-كابينيت-الحرب-على-غزة-1089763443.html
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حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

نائب سابق بالكنيست: ضم نتنياهو لبن غفير في المجلس المصغر مسرحية لاستمرار الحكومة

20:41 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 20:42 GMT 20.06.2024)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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حصري
وصف محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الامن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمجلس المصغر الجديد بـ"المسرحية"، والتي يريد من خلالها "تأمين استمرار هذه الحكومة العنصرية، حكومة الحرب والدمار"، بحسب قوله.
وأضاف كنعان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نتنياهو يسعى من هذه الخطوة إلى تأمين استمرارية حكومته، وضمان عدم خروج بن غفير منها، في ظل تهديداته المستمرة بالانسحاب".
وأكد أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية يستجيب دائما لتهديدات بن غفير، بالاستقالة من الحكومة، حيث يدرك تماما بأنه في حال خروج أي مركب من مركبات حكومته سيتم حلها والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
وأشار كنعان إلى أن "هذا الأمر لا يمكن أن يسعف نتنياهو، في ظل الضغط الشعبي وتوسع رقعة التظاهرات في تل أبيب والمدن الإسرائيلية الكبيرة، والتي تزداد يوما بعد يوم، سواء من أجل المطالبة بإعادة المختطفين عبر إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس أو إجراء انتخابات مبكرة تسفر عن تغيير هذه الحكومة الفاشية لحكومة أقل عنصرية وإرهابا ودمارا، حكومة تستجيب للرأي العام العالمي، الذي يطالب بإيقاف الحرب على قطاع غزة، وتأمين المساعدات الإنسانية هناك".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
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وتابع كنعان: "يحاول نتنياهو، عبر هذه التحركات، تأمين استمرار الحكومة حتى نهاية دورتها، وكذلك التهرب من المحاكمات التي تقف له بالمرصاد، ويدرك أنها ربما تكون الدورة الأخيرة في حياته السياسية والبرلمانية، لذلك يريد البقاء في الحكم أكثر فترة ممكنة، بقدر ما تسمح له المراهنة على بن غفير، وسموتريتش".
ويرى أن "نتنياهو لم يعد يستوعب الرأي العام الإسرائيلي، في ظل دولة فاشية ترفض السلام وتؤمن فقط بالحرب والإبادة والقتل سيكون نهايتها الزوال، ولا يمكن أن يدوم الظلم للأبد".
وأردف، بالقول إن "المسؤولين العقلاء داخل الشعب اليهودي، والذين مارسوا في السابق وظائف أمنية وعسكرية وسياسية، يدركون هذه الخطورة، ويعتقدون بأن نتنياهو يذهب بإسرائيل إلى الدمار والعزلة الدولية والإقليمية".
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق على إقامة هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
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يأتي هذا بعد خلافات بين نتنياهو، وبن غفير، اتهم خلالها حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الأمن القومي بتسريب أسرار الدولة.
بدوره، قال حزب "القوة اليهودية"، الذي يتزعمه بن غفير، إنه "يدعم جهاز كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ومن بينهم رئيس الوزراء، داعيا لإجراء تحقيق في اتهامات نتنياهو لبن غفير".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عرض نتنياهو، ضم بن غفير، إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء، الذين يتلقون مراجعات أمنية (مجلس الحرب المصغر)، مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات البلديات.
وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حكومته بإلغاء مجلس الحرب (الكابينيت)، بعد طلب تقدم به وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بضمه لحكومة الحرب بعد استقالة بيني غانتس، وغادي آيزنكوت.
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