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خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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https://sarabic.ae/20240620/وصول-الرئيس-بوتين-إلى-قصر-هانوي-وبدء-المحادثات-مع-نظيره-الفيتنامي-1090003217.html
وصول الرئيس بوتين إلى قصر هانوي وبدء المحادثات مع نظيره الفيتنامي
وصول الرئيس بوتين إلى قصر هانوي وبدء المحادثات مع نظيره الفيتنامي
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي الفيتنامية، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T06:02+0000
2024-06-20T06:11+0000
العالم
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واستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام نظيره الروسي بحفاوة ودخل الرئيسان بهو القصر ومنها إلى القاعة الكبرى، حيث انطلقت بعد ذلك المحادثات الثنائية بين الرئيسين.بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام محادثات ثنائية، حيث يعقد الاجتماع في القاعة الكبرى في القصر الرئاسي في هانوي.وقبل بدء المحادثات، التقط زعيما البلدين، حسب التقاليد، صورا فوتوغرافية وهما يتصافحان أمام أعلامهما الوطنية.
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وصول الرئيس بوتين إلى قصر هانوي وبدء المحادثات مع نظيره الفيتنامي

06:02 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 06:11 GMT 20.06.2024)
وصول الرئيس بوتين إلى قصر هانوي وبدء المحادثات مع نظيره الفيتنامي
وصول الرئيس بوتين إلى قصر هانوي وبدء المحادثات مع نظيره الفيتنامي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
تابعنا عبر
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي الفيتنامية، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام.
واستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام نظيره الروسي بحفاوة ودخل الرئيسان بهو القصر ومنها إلى القاعة الكبرى، حيث انطلقت بعد ذلك المحادثات الثنائية بين الرئيسين.
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام محادثات ثنائية، حيث يعقد الاجتماع في القاعة الكبرى في القصر الرئاسي في هانوي.
وقبل بدء المحادثات، التقط زعيما البلدين، حسب التقاليد، صورا فوتوغرافية وهما يتصافحان أمام أعلامهما الوطنية.
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