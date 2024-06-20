صور ملتقطة لترحيب الشعب الفيتنامي بالرئيس الروسي

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البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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صور ملتقطة لترحيب الشعب الفيتنامي بالرئيس الروسي
صور ملتقطة لترحيب الشعب الفيتنامي بالرئيس الروسي
سبوتنيك عربي
أعد لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور الرائعة والملتقطة أثناء زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور ملتقطة لترحيب الشعب الفيتنامي بالرئيس الروسي

07:57 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 13:58 GMT 20.06.2024)
تابعنا عبر
أعد لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور الرائعة والملتقطة أثناء زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (يمين)، يلتقطان صورة مشتركة في القصر الرئاسي في هانوي.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (يمين)، يلتقطان صورة مشتركة في القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (يمين)، يلتقطان صورة مشتركة في القصر الرئاسي في هانوي.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

نساء يرتدين فساتين "آو داي" الفيتنامية التقليدية ويلوحن بالأعلام الوطنية الفيتنامية والروسية، أثناء انتظار وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خارج القصر الرئاسي في هانوي.

نساء يرتدين فساتين &quot;آو داي&quot; الفيتنامية التقليدية ويلوحن بالأعلام الوطنية الفيتنامية والروسية، أثناء انتظار وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خارج القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

نساء يرتدين فساتين "آو داي" الفيتنامية التقليدية ويلوحن بالأعلام الوطنية الفيتنامية والروسية، أثناء انتظار وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خارج القصر الرئاسي في هانوي.

© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
/
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حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (يمين)، في حفل الاستقبال الرسمي في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (يمين)، في حفل الاستقبال الرسمي في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (يمين)، في حفل الاستقبال الرسمي في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

الرئيس الفيتنامي تو لام، يصل لحضور حفل الترحيب بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القصر الرئاسي في هانوي، في 20 يونيو/ حزيران 2024.

الرئيس الفيتنامي تو لام، يصل لحضور حفل الترحيب بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القصر الرئاسي في هانوي، في 20 يونيو/ حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

الرئيس الفيتنامي تو لام، يصل لحضور حفل الترحيب بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القصر الرئاسي في هانوي، في 20 يونيو/ حزيران 2024.

© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
/
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حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

حفل الاستقبال الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

حفل الاستقبال الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل الاستقبال الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل الاستقبال الرسمي، مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل الاستقبال الرسمي، مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل الاستقبال الرسمي، مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال المحادثات الروسية الفيتنامية، في القصر الرئاسي في هانوي.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال المحادثات الروسية الفيتنامية، في القصر الرئاسي في هانوي. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال المحادثات الروسية الفيتنامية، في القصر الرئاسي في هانوي.

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