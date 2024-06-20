صور ملتقطة لترحيب الشعب الفيتنامي بالرئيس الروسي

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (يمين)، يلتقطان صورة مشتركة في القصر الرئاسي في هانوي.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (يمين)، يلتقطان صورة مشتركة في القصر الرئاسي في هانوي.
نساء يرتدين فساتين "آو داي" الفيتنامية التقليدية ويلوحن بالأعلام الوطنية الفيتنامية والروسية، أثناء انتظار وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خارج القصر الرئاسي في هانوي.
نساء يرتدين فساتين "آو داي" الفيتنامية التقليدية ويلوحن بالأعلام الوطنية الفيتنامية والروسية، أثناء انتظار وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خارج القصر الرئاسي في هانوي.
حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (يمين)، في حفل الاستقبال الرسمي في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (يمين)، في حفل الاستقبال الرسمي في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
الرئيس الفيتنامي تو لام، يصل لحضور حفل الترحيب بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القصر الرئاسي في هانوي، في 20 يونيو/ حزيران 2024.
الرئيس الفيتنامي تو لام، يصل لحضور حفل الترحيب بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القصر الرئاسي في هانوي، في 20 يونيو/ حزيران 2024.
حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
حفل اللقاء الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
حفل الاستقبال الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
حفل الاستقبال الرسمي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل الاستقبال الرسمي، مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل الاستقبال الرسمي، مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال المحادثات الروسية الفيتنامية، في القصر الرئاسي في هانوي.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال المحادثات الروسية الفيتنامية، في القصر الرئاسي في هانوي.