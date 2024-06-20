صور ملتقطة لترحيب الشعب الفيتنامي بالرئيس الروسي

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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل الاستقبال الرسمي، مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي.