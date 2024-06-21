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إيران تتوعد كندا بإجراءات مضادة بعد وضعها "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب
إيران تتوعد كندا بإجراءات مضادة بعد وضعها "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب
سبوتنيك عربي
توعدت إيران بالرد على قرار الحكومة الكندية إدراج "الحرس الثوري" على قائمة المنظمات الإرهابية، أمس الخميس. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T09:28+0000
2024-06-21T09:28+0000
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وقال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن "الإجراء الكندي ضد الحرس الثوري غير قانوني".وأضاف: "ستكون الحكومة الكندية مسؤولة عن عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول".وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: أنه "لن يكون لخطوة كندا أي تأثير على شرعية الحرس الثوري وقوته الرادعة".وأكد كنعاني أن "طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك التصنيف".وذكرت الوكالة، أنه تم استدعاء السفير الايطالي المسؤول عن رعاية المصالح الكندية في إيران، وتم إبلاغه باحتجاج طهران الشديد على الإجراء الذي قامت به الحكومة الكندية.وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت أمس الخميس، أن التصنيف جاء "بموجب القوانين الجنائية" ومن شأنه أن يتيح التحقيق مع مسؤولين إيرانيين سابقين كبار يعيشون حاليا في كندا.
https://sarabic.ae/20240519/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-خطة-لبناء-منظومة-للأقمار-الصناعية-1088980340.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار كندا, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تتوعد كندا بإجراءات مضادة بعد وضعها "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب

09:28 GMT 21.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011
الحرس الثوري الإيراني - إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
توعدت إيران بالرد على قرار الحكومة الكندية إدراج "الحرس الثوري" على قائمة المنظمات الإرهابية، أمس الخميس.
وقال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن "الإجراء الكندي ضد الحرس الثوري غير قانوني".
وأضاف: "ستكون الحكومة الكندية مسؤولة عن عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول".
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: أنه "لن يكون لخطوة كندا أي تأثير على شرعية الحرس الثوري وقوته الرادعة".
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19 مايو, 08:50 GMT
وأكد كنعاني أن "طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك التصنيف".
وذكرت الوكالة، أنه تم استدعاء السفير الايطالي المسؤول عن رعاية المصالح الكندية في إيران، وتم إبلاغه باحتجاج طهران الشديد على الإجراء الذي قامت به الحكومة الكندية.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت أمس الخميس، أن التصنيف جاء "بموجب القوانين الجنائية" ومن شأنه أن يتيح التحقيق مع مسؤولين إيرانيين سابقين كبار يعيشون حاليا في كندا.
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