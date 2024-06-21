الإمارات تعلن تحقيقها أحد أهم أهدافها التنموية قبل 7 سنوات

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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
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ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
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183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
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خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
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مساحة حرة
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عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
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https://sarabic.ae/20240621/الإمارات-تعلن-تحقيقها-أحد-أهم-أهدافها-التنموية-قبل-7-سنوات-1090040797.html
الإمارات تعلن تحقيقها أحد أهم أهدافها التنموية قبل 7 سنوات
الإمارات تعلن تحقيقها أحد أهم أهدافها التنموية قبل 7 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، عن تحقيق بلاده هدفا تنمويا، كان من المخطط أن تحققه في عام 2030، وهو احتلالها المركز الـ11 عالميا في... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T13:22+0000
2024-06-21T13:22+0000
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وكتب عبر منصة "إكس"، أنه "في تقرير يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويغطي 200 اقتصاد حول العالم، ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالميا.. إلا أن دولة الإمارات حققت قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام السابق التي بلغت نحو 112 مليار درهم".وتابع: "حلت (الإمارات) في المرتبة 11 عالميا (وهو المركز الذي كان ضمن خطتنا لتحقيقه في عام 2030)، وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة 828 مليار درهم".وأضاف حاكم دبي: "الاستثمارات الصادرة من الدولة بلغت رصيدا تراكميا 965 مليار درهم، وجاءت الدولة في المركز الثاني عالميا بعد أمريكا في عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال العام السابق، والأولى عربيا وفي غرب آسيا وفي الشرق الأوسط في الاستثمارات الواردة أو الصادرة منها".وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، صرح في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إن الانضمام لـ"بريكس" سيدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، كونه يمثل مصدرا مهما للاستثمار الخارجي في مجالات مستقبلية متنوعة مثل النقل والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.وأضاف: "سوف تستفيد دولة الإمارات من بريكس في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ودعم زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتطوير الشراكات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الإماراتية".وانضمت الإمارات رسميا إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، البرازيل، وروسيا والهند، والصين وجنوب أفريقيا.جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب 2023، في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ"بريكس".
https://sarabic.ae/20230705/حاكم-دبي-سجلنا-أعلى-تدفقات-للاستثمار-الأجنبي-المباشر-في-تاريخ-الإمارات-1078764847.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

الإمارات تعلن تحقيقها أحد أهم أهدافها التنموية قبل 7 سنوات

13:22 GMT 21.06.2024
© AFP 2023 / Rene Slamaالإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الإمارات العربية المتحدة
© AFP 2023 / Rene Slama
تابعنا عبر
أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، عن تحقيق بلاده هدفا تنمويا، كان من المخطط أن تحققه في عام 2030، وهو احتلالها المركز الـ11 عالميا في تدفقات الاستثمار الأجنبي للعام الماضي 2023.
وكتب عبر منصة "إكس"، أنه "في تقرير يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويغطي 200 اقتصاد حول العالم، ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالميا.. إلا أن دولة الإمارات حققت قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام السابق التي بلغت نحو 112 مليار درهم".
وتابع: "حلت (الإمارات) في المرتبة 11 عالميا (وهو المركز الذي كان ضمن خطتنا لتحقيقه في عام 2030)، وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة 828 مليار درهم".
وأضاف حاكم دبي: "الاستثمارات الصادرة من الدولة بلغت رصيدا تراكميا 965 مليار درهم، وجاءت الدولة في المركز الثاني عالميا بعد أمريكا في عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال العام السابق، والأولى عربيا وفي غرب آسيا وفي الشرق الأوسط في الاستثمارات الواردة أو الصادرة منها".
وواصل رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، ونائب رئيس الدولة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدته: "الكثيرون حول العالم يراهنون على الإمارات.. باستثماراتهم.. وبمواهبهم.. وبثرواتهم.. ونحن نقول لهم من يراهن علينا نراهن عليه.. ومستمرون في صنع أفضل بيئة استثمارية في العالم بإذن الله".
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يشاهد المرحلة السادسة من جولة الإمارات للدراجات من جزر ديرة دبي إلى دبي - نخلة جميرا، 26 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
حاكم دبي: سجلنا أعلى تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الإمارات
5 يوليو 2023, 14:36 GMT
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، صرح في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إن الانضمام لـ"بريكس" سيدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، كونه يمثل مصدرا مهما للاستثمار الخارجي في مجالات مستقبلية متنوعة مثل النقل والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
وأضاف: "سوف تستفيد دولة الإمارات من بريكس في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ودعم زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتطوير الشراكات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الإماراتية".
وانضمت الإمارات رسميا إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، البرازيل، وروسيا والهند، والصين وجنوب أفريقيا.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب 2023، في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ"بريكس".
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