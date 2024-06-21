https://sarabic.ae/20240621/الإمارات-تعلن-تحقيقها-أحد-أهم-أهدافها-التنموية-قبل-7-سنوات-1090040797.html

الإمارات تعلن تحقيقها أحد أهم أهدافها التنموية قبل 7 سنوات

الإمارات تعلن تحقيقها أحد أهم أهدافها التنموية قبل 7 سنوات

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، عن تحقيق بلاده هدفا تنمويا، كان من المخطط أن تحققه في عام 2030، وهو احتلالها المركز الـ11 عالميا في... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T13:22+0000

2024-06-21T13:22+0000

2024-06-21T13:22+0000

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وكتب عبر منصة "إكس"، أنه "في تقرير يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويغطي 200 اقتصاد حول العالم، ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالميا.. إلا أن دولة الإمارات حققت قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام السابق التي بلغت نحو 112 مليار درهم".وتابع: "حلت (الإمارات) في المرتبة 11 عالميا (وهو المركز الذي كان ضمن خطتنا لتحقيقه في عام 2030)، وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة 828 مليار درهم".وأضاف حاكم دبي: "الاستثمارات الصادرة من الدولة بلغت رصيدا تراكميا 965 مليار درهم، وجاءت الدولة في المركز الثاني عالميا بعد أمريكا في عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال العام السابق، والأولى عربيا وفي غرب آسيا وفي الشرق الأوسط في الاستثمارات الواردة أو الصادرة منها".وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، صرح في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إن الانضمام لـ"بريكس" سيدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، كونه يمثل مصدرا مهما للاستثمار الخارجي في مجالات مستقبلية متنوعة مثل النقل والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.وأضاف: "سوف تستفيد دولة الإمارات من بريكس في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ودعم زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتطوير الشراكات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الإماراتية".وانضمت الإمارات رسميا إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، البرازيل، وروسيا والهند، والصين وجنوب أفريقيا.جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب 2023، في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ"بريكس".

https://sarabic.ae/20230705/حاكم-دبي-سجلنا-أعلى-تدفقات-للاستثمار-الأجنبي-المباشر-في-تاريخ-الإمارات-1078764847.html

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