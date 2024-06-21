اليابان تفرض عقوبات على 11 فردا و41 كيانا روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240621/اليابان-تفرض-عقوبات-على-11-فردا-و41-كيانا-روسيا-1090025824.html
اليابان تفرض عقوبات على 11 فردا و41 كيانا روسيا
اليابان تفرض عقوبات على 11 فردا و41 كيانا روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 41 شركة روسية و11 فردًا روسيًا، بما في ذلك موظفو لجنة الانتخابات المركزية الروسية وشركات... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T03:21+0000
2024-06-21T03:21+0000
أخبار اليابان
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/71/1042007158_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_53fc625c18c9e74b765fd8ad3ee2e47c.jpg
طوكيو - سبوتنيك. ووفقًا لقائمة نشرتها وزارة الخارجية اليابانية، تشمل العقوبات "تجميد الأصول ضد الأمينة العامة للجنة الانتخابات المركزية ناتاليا بودارينا وأعضاء آخرين في اللجنة، والمدير العام لشركة الصواريخ التكتيكية بوريس أوبنوسوف، والمدير العام لشركة الأنظمة الآلية الروسية ميكروتيك أندريه خوخلون، والمصمم الرئيسي للمجمع العلمي والتقني للمحركات الجوية سويوز ميرتيش أوكرويان، والمدير العام لشركة أورال فاغون زافود ألكسندر بوتابوف، ووزيرة التعليم والعلوم في منطقة زابوريجيا إيلينا شابوروفا".كما فرضت اليابان عقوبات على 41 كيانًا روسيًا، بما في ذلك مجمع إليوشن للطيران، وشركة توبوليف للطيران، وشركة النقل أوبورونلوجيستكس، وغيرها.وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي: "وافقت الحكومة اليوم على تطبيق تدابير ضد منظمات وأفراد من روسيا تشمل تجميد الأصول وحظر الصادرات".وأضاف أن العقوبات "مرتبطة بالتحايل على العقوبات (المفروضة على روسيا) وهي ضد المنظمات والشركات من دول ثالثة وتشمل 11 شركة لها علاقات مع الصين والهند وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان".وأشار هاياشي إلى أن "هذه العقوبات لا تستهدف دول محددة، بل إجراءات ضد بعض الشركات الضالعة في التحايل على العقوبات، ونحن حاليًا في المرحلة النهائية من الاتفاق على تفاصيل الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا ونخطط للإعلان عنها رسميًا قريبًا".وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستقوم بتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع.جدير بالذكر أن اليابان جمدت في مارس 2022، أموال البنك المركزي الروسي التي كانت في بنك اليابان، وقدرت حينها بنحو 33 مليار دولار.وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.من جهتها، بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية نتيجة للموقف المعادي من الدول الأوروبية، وزادت إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، لا سيما الصين والهند.وأكدت موسكو أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، حيث أعربت بعض الدول الغربية عن عدم فاعلية هذه العقوبات.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sarabic.ae/20240301/اليابان-تفرض-عقوبات-متعلقة-بروسيا-تشمل-9-أفراد-و7-شركات-وبنك-تينكوف-الروسي-1086540328.html
https://sarabic.ae/20231215/اليابان-تعلن-حزمة-عقوبات-ضد-كيانات-من-روسيا-والإمارات-وسوريا-1084130217.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/71/1042007158_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_2a59d110f82953a43ffb5fd1d8eff52a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار اليابان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

اليابان تفرض عقوبات على 11 فردا و41 كيانا روسيا

03:21 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
 قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 41 شركة روسية و11 فردًا روسيًا، بما في ذلك موظفو لجنة الانتخابات المركزية الروسية وشركات ومنظمات روسية أخرى.
طوكيو - سبوتنيك. ووفقًا لقائمة نشرتها وزارة الخارجية اليابانية، تشمل العقوبات "تجميد الأصول ضد الأمينة العامة للجنة الانتخابات المركزية ناتاليا بودارينا وأعضاء آخرين في اللجنة، والمدير العام لشركة الصواريخ التكتيكية بوريس أوبنوسوف، والمدير العام لشركة الأنظمة الآلية الروسية ميكروتيك أندريه خوخلون، والمصمم الرئيسي للمجمع العلمي والتقني للمحركات الجوية سويوز ميرتيش أوكرويان، والمدير العام لشركة أورال فاغون زافود ألكسندر بوتابوف، ووزيرة التعليم والعلوم في منطقة زابوريجيا إيلينا شابوروفا".
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جلسة قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اليابان تفرض عقوبات متعلقة بروسيا تشمل 9 أفراد و7 شركات وبنك "تينكوف"
1 مارس, 03:53 GMT
كما فرضت اليابان عقوبات على 41 كيانًا روسيًا، بما في ذلك مجمع إليوشن للطيران، وشركة توبوليف للطيران، وشركة النقل أوبورونلوجيستكس، وغيرها.
وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي: "وافقت الحكومة اليوم على تطبيق تدابير ضد منظمات وأفراد من روسيا تشمل تجميد الأصول وحظر الصادرات".
وأضاف أن العقوبات "مرتبطة بالتحايل على العقوبات (المفروضة على روسيا) وهي ضد المنظمات والشركات من دول ثالثة وتشمل 11 شركة لها علاقات مع الصين والهند وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان".
وأشار هاياشي إلى أن "هذه العقوبات لا تستهدف دول محددة، بل إجراءات ضد بعض الشركات الضالعة في التحايل على العقوبات، ونحن حاليًا في المرحلة النهائية من الاتفاق على تفاصيل الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا ونخطط للإعلان عنها رسميًا قريبًا".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستقوم بتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع.
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
اليابان تعلن حزمة عقوبات ضد كيانات من روسيا والإمارات وسوريا
15 ديسمبر 2023, 08:30 GMT
جدير بالذكر أن اليابان جمدت في مارس 2022، أموال البنك المركزي الروسي التي كانت في بنك اليابان، وقدرت حينها بنحو 33 مليار دولار.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك اليابان، إلى أدنى مستوياتها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.
من جهتها، بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية نتيجة للموقف المعادي من الدول الأوروبية، وزادت إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، لا سيما الصين والهند.
وأكدت موسكو أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، حيث أعربت بعض الدول الغربية عن عدم فاعلية هذه العقوبات.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يتوقع سقوطا وشيكا لحكومة نتنياهوأمس, 21:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يتوقع سقوطا وشيكا لحكومة نتنياهوأمس, 13:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة19 يونيو, 13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала