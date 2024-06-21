https://sarabic.ae/20240621/ترامب-يعتزم-منح-الإقامة-الدائمة-تلقائيا-للأجانب-الحاصلين-على-تعليم-عال-في-أمريكا-فيديو-1090027669.html
ترامب يعتزم منح الإقامة الدائمة تلقائيا للأجانب الحاصلين على تعليم عال في أمريكا... فيديو
ترامب يعتزم منح الإقامة الدائمة تلقائيا للأجانب الحاصلين على تعليم عال في أمريكا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، أنه ينوي منح الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) تلقائيا للأجانب الحاصلين على... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T06:33+0000
2024-06-21T06:33+0000
2024-06-21T06:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في مقابلة إذاعية، أمس الخميس: "أعرف أشخاصا تخرجوا من جامعات أمريكية مرموقة ولم يتمكنوا من البقاء".وأضاف: "هؤلاء عادوا إلى الصين والهند وقاموا بتوظيف الآلاف في مشاريع ناجحة يمكنهم فعل ذلك هنا".والبطاقة الخضراء هي الاسم الذي يطلق على تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.وتأتي تصريحات ترامب بعد تصريح الرئيس الأمريكي الحالي ومرشح حزب الديمقراطيين للرئاسة جو بايدن، بشأن تسريع إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لخرجي الجامعات العليا والذين حصلوا على عرض عمل في الولايات المتحدة.يشار إلى أن ترامب مشهور بمواقفه المتشددة تجاه المهاجرين.وكان ترامب قد وعد بعملية "ترحيل ضخمة" للمهاجرين غير الشرعيين في حال انتخابه رئيسا خلال حملته الانتخابية. كما وصف المهاجرين "بالحيوانات" في عدة مناسبات مما أثار جدلا وانتقادات واسعة.وينتقد ترامب بشدة السياسات الأمريكية والتي يصفها "بالحدود المفتوحة" خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من المكسيك المجاورة.
https://sarabic.ae/20240211/ترامب-يتعهد-في-حال-فوزه-بانتخابات-الرئاسة-بالقيام-بعملية-ترحيل-ضخمة-للمهاجرين-1085955835.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب يعتزم منح الإقامة الدائمة تلقائيا للأجانب الحاصلين على تعليم عال في أمريكا... فيديو
أعلن الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، أنه ينوي منح الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) تلقائيا للأجانب الحاصلين على تعليم عال في الولايات المتحدة.
وقال ترامب
في مقابلة إذاعية، أمس الخميس: "أعرف أشخاصا تخرجوا من جامعات أمريكية مرموقة ولم يتمكنوا من البقاء".
وأضاف: "هؤلاء عادوا إلى الصين والهند وقاموا بتوظيف الآلاف في مشاريع ناجحة يمكنهم فعل ذلك هنا".
والبطاقة الخضراء هي الاسم الذي يطلق على تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وتأتي تصريحات ترامب بعد تصريح الرئيس الأمريكي الحالي ومرشح حزب الديمقراطيين للرئاسة جو بايدن، بشأن تسريع إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لخرجي الجامعات العليا والذين حصلوا على عرض عمل في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن ترامب مشهور بمواقفه المتشددة تجاه المهاجرين.
وكان ترامب قد وعد بعملية "ترحيل ضخمة" للمهاجرين غير الشرعيين
في حال انتخابه رئيسا خلال حملته الانتخابية.
كما وصف المهاجرين "بالحيوانات" في عدة مناسبات مما أثار جدلا وانتقادات واسعة.
وينتقد ترامب بشدة السياسات الأمريكية والتي يصفها "بالحدود المفتوحة" خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من المكسيك المجاورة.