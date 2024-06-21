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https://sarabic.ae/20240621/تقارير-استقالة-نائب-مساعد-وزير-الخارجية-الأمريكي-للشؤون-الإسرائيلية-الفلسطينية-لأسباب-شخصية-1090054029.html
تقارير: استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية "لأسباب شخصية"
تقارير: استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية "لأسباب شخصية"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية، أندرو ميلر، تقدم باستقالته خلال الأسبوع الحالي، في خضم الحرب الدائرة... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T17:03+0000
2024-06-21T17:03+0000
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وتقدّم ميلر باستقالته، لرغبته في قضاء المزيد من الوقت مع أسرته، وفقا لثلاثة مصادر مطلعين في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية.وأشارت المصادر إلى أن أندرو ميلر أبلغ زملائه في وقت سابق اليوم بقراره بالتنحي، بعد عام و7 أشهر من تولي منصبه.واستشهد ميلر بعائلته، قائلا إنه لم يرهم إلا نادرا، وأكد لزملائه أنه "لولا هذه المسؤوليات لكان يفضّل البقاء في وظيفته والنضال من أجل ما يؤمن به".وتأتي استقالة نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية، والتي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، وسط إحباط متزايد داخل وخارج الحكومة الأمريكية، بشأن العدد الكبير من القتلى المدنيين في حرب غزة، والمخاوف بين البعض من أن التأثير على شؤون السياسة تهيمن عليه زمرة ضيّقة من أقرب مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن. ويعد أندرو ميلر هو أكبر مسؤول أمريكي يستقيل حتى الآن من منصبه، وتركز محفظته على القضايا الإسرائيلية الفلسطينية.كما تعد استقالة أندرو ميلر من منصبه، انتكاسة جديدة للدبلوماسيين الأمريكيين، الذين يسعون إلى تحقيق قطيعة أكبر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني المتطرف. ونقلت التقارير الأمريكية عن سوزان مالوني، نائبة الرئيس ومديرة السياسة الخارجية في معهد بروكينغز: “إن رحيل أندرو ميلر سيكون خسارة للإدارة بشكل عام ووزارة الخارجية بشكل خاص، كما أنه مؤشر واضح على الخسائر العامة التي ألحقها الصراع بأولئك الذين كانوا يعملون على التعامل مع آثاره الأمنية على أمريكا وحلفائها".والأشخاص الذين يعرفون ميلر يصفونه بأنه مؤيد مبدئي للحقوق الفلسطينية والدولة الفلسطينية، ومفكر دقيق في شؤون الشرق الأوسط، وقبل أن يركز عمله على القضايا الإسرائيلية الفلسطينية، كان مستشارا سياسيا كبيرا لسفير أمريكا لدى الأمم المتحدة، وخلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، شغل منصب مدير القضايا العسكرية لمصر وإسرائيل في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.كما عبر ميلر، عن تشكيكه في نهج "عناق الدب"، الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه حكومة إسرائيل، منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240426/المتحدثة-باسم-الخارجية-الأمريكية-تعلن-استقالتها-احتجاجا-على-حرب-غزة-1088297587.html
https://sarabic.ae/20231022/بلينكن-يعلق-على-الاستقالات-المتتالية-داخل-الخارجية-الأمريكية-بسبب-الأوضاع-في-غزة-1082317349.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى

تقارير: استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية "لأسباب شخصية"

17:03 GMT 21.06.2024
© AFP 2023 / DANIEL SLIMوزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
وزارة الخارجية الأمريكية
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
تابعنا عبر
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية، أندرو ميلر، تقدم باستقالته خلال الأسبوع الحالي، في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتقدّم ميلر باستقالته، لرغبته في قضاء المزيد من الوقت مع أسرته، وفقا لثلاثة مصادر مطلعين في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية.
وأشارت المصادر إلى أن أندرو ميلر أبلغ زملائه في وقت سابق اليوم بقراره بالتنحي، بعد عام و7 أشهر من تولي منصبه.
واستشهد ميلر بعائلته، قائلا إنه لم يرهم إلا نادرا، وأكد لزملائه أنه "لولا هذه المسؤوليات لكان يفضّل البقاء في وظيفته والنضال من أجل ما يؤمن به".
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
استقالة متحدثة باسم الخارجية الأمريكية احتجاجا على حرب غزة... صور وفيديو
26 أبريل, 09:20 GMT
وتأتي استقالة نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية، والتي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، وسط إحباط متزايد داخل وخارج الحكومة الأمريكية، بشأن العدد الكبير من القتلى المدنيين في حرب غزة، والمخاوف بين البعض من أن التأثير على شؤون السياسة تهيمن عليه زمرة ضيّقة من أقرب مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
ويعد أندرو ميلر هو أكبر مسؤول أمريكي يستقيل حتى الآن من منصبه، وتركز محفظته على القضايا الإسرائيلية الفلسطينية.
كما تعد استقالة أندرو ميلر من منصبه، انتكاسة جديدة للدبلوماسيين الأمريكيين، الذين يسعون إلى تحقيق قطيعة أكبر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني المتطرف.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
بلينكن يعلق على الاستقالات المتتالية داخل الخارجية الأمريكية بسبب الأوضاع في غزة
22 أكتوبر 2023, 07:20 GMT
ونقلت التقارير الأمريكية عن سوزان مالوني، نائبة الرئيس ومديرة السياسة الخارجية في معهد بروكينغز: “إن رحيل أندرو ميلر سيكون خسارة للإدارة بشكل عام ووزارة الخارجية بشكل خاص، كما أنه مؤشر واضح على الخسائر العامة التي ألحقها الصراع بأولئك الذين كانوا يعملون على التعامل مع آثاره الأمنية على أمريكا وحلفائها".
والأشخاص الذين يعرفون ميلر يصفونه بأنه مؤيد مبدئي للحقوق الفلسطينية والدولة الفلسطينية، ومفكر دقيق في شؤون الشرق الأوسط، وقبل أن يركز عمله على القضايا الإسرائيلية الفلسطينية، كان مستشارا سياسيا كبيرا لسفير أمريكا لدى الأمم المتحدة، وخلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، شغل منصب مدير القضايا العسكرية لمصر وإسرائيل في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.
كما عبر ميلر، عن تشكيكه في نهج "عناق الدب"، الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه حكومة إسرائيل، منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
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