https://sarabic.ae/20240621/تونس-قتيل-إثر-سقوط-مروحية-عسكرية-خلال-مناورة-هبوط-1090035568.html
تونس... قتيل إثر سقوط مروحية عسكرية خلال مناورة هبوط
تونس... قتيل إثر سقوط مروحية عسكرية خلال مناورة هبوط
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، سقوط مروحية عسكرية إثر تعرضها إلى حادث خلال مهمة طيران مبرمجة اليوم، وذلك في أثناء مناورة الهبوط في القاعدة الجوية... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T11:51+0000
2024-06-21T11:51+0000
2024-06-21T11:51+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101376/51/1013765119_0:277:2917:1918_1920x0_80_0_0_bb9d538fde11ad81fae6ef7fd87bb221.jpg
وأشارت الوزارة في بيان، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إلى أن الطواقم الطبية توجهت فورا إلى مكان الحادث، حيث أجلت طاقم المروحية المكون من طيارين إلى المستشفى الجهوي حسين بوزيان في قفصة جنوبي البلاد، حيث أعلن الطاقم الطبي في وقت لاحق عن وفاة أحدهما.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التونسية العثور على جثة ثالثة من ضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية بنزرت.ونقل موقع "تونس كوب"، قبل نحو عام، عن الوزارة، قولها إنه "في إطار مواصلة أعمال البحث التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني على إثر سقوط طائرة مروحية بعرض البحر يوم الأربعاء 7 يونيو/ حزيران، تم صباح اليوم انتشال جثة ثالثة، ولا تزال أعمال البحث متواصلة".وأعلنت وزارة الدفاع التونسية، في يونيو 2023، العثور على حطام المروحية العسكرية كانت قد فقد الاتصال معها وكان على متنها 4 أفراد عسكريين.وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت الوزارة في بيان، أن "الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها في منطقة كاب سيراط قد سقطت في عرض البحر".وقالت الوزارة إنها "سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها".
https://sarabic.ae/20240418/تحطم-مروحية-عسكرية-كانت-تقل-رئيس-الأركان-الكيني-و7-عسكريين-آخرين-فيديو-1088090489.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101376/51/1013765119_234:0:2917:2012_1920x0_80_0_0_4c21ac007695ba18eb9b42b6ca46fba2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تونس... قتيل إثر سقوط مروحية عسكرية خلال مناورة هبوط
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، سقوط مروحية عسكرية إثر تعرضها إلى حادث خلال مهمة طيران مبرمجة اليوم، وذلك في أثناء مناورة الهبوط في القاعدة الجوية في محافظة قفصة جنوبي البلاد.
وأشارت الوزارة في بيان، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إلى أن الطواقم الطبية توجهت فورا إلى مكان الحادث، حيث أجلت طاقم المروحية المكون من طيارين إلى المستشفى الجهوي حسين بوزيان في قفصة جنوبي البلاد، حيث أعلن الطاقم الطبي في وقت لاحق عن وفاة أحدهما.
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التونسية العثور على جثة ثالثة من ضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية بنزرت.
ونقل موقع
"تونس كوب"، قبل نحو عام، عن الوزارة، قولها إنه "في إطار مواصلة أعمال البحث التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني على إثر سقوط طائرة مروحية بعرض البحر يوم الأربعاء 7 يونيو/ حزيران، تم صباح اليوم انتشال جثة ثالثة، ولا تزال أعمال البحث متواصلة".
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية، في يونيو 2023، العثور على حطام المروحية العسكرية كانت قد فقد الاتصال معها وكان على متنها 4 أفراد عسكريين.
وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت
الوزارة في بيان، أن "الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها في منطقة كاب سيراط قد سقطت في عرض البحر".
وقالت الوزارة إنها "سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها".