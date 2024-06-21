https://sarabic.ae/20240621/تونس-قتيل-إثر-سقوط-مروحية-عسكرية-خلال-مناورة-هبوط-1090035568.html

تونس... قتيل إثر سقوط مروحية عسكرية خلال مناورة هبوط

تونس... قتيل إثر سقوط مروحية عسكرية خلال مناورة هبوط

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، سقوط مروحية عسكرية إثر تعرضها إلى حادث خلال مهمة طيران مبرمجة اليوم، وذلك في أثناء مناورة الهبوط في القاعدة الجوية... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T11:51+0000

2024-06-21T11:51+0000

2024-06-21T11:51+0000

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وأشارت الوزارة في بيان، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إلى أن الطواقم الطبية توجهت فورا إلى مكان الحادث، حيث أجلت طاقم المروحية المكون من طيارين إلى المستشفى الجهوي حسين بوزيان في قفصة جنوبي البلاد، حيث أعلن الطاقم الطبي في وقت لاحق عن وفاة أحدهما.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التونسية العثور على جثة ثالثة من ضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية بنزرت.ونقل موقع "تونس كوب"، قبل نحو عام، عن الوزارة، قولها إنه "في إطار مواصلة أعمال البحث التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني على إثر سقوط طائرة مروحية بعرض البحر يوم الأربعاء 7 يونيو/ حزيران، تم صباح اليوم انتشال جثة ثالثة، ولا تزال أعمال البحث متواصلة".وأعلنت وزارة الدفاع التونسية، في يونيو 2023، العثور على حطام المروحية العسكرية كانت قد فقد الاتصال معها وكان على متنها 4 أفراد عسكريين.وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت الوزارة في بيان، أن "الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها في منطقة كاب سيراط قد سقطت في عرض البحر".وقالت الوزارة إنها "سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها".

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