https://sarabic.ae/20240621/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090057767.html

حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T23:23+0000

2024-06-21T23:23+0000

2024-06-21T23:23+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0e/1089864361_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_6dfa927df00668d3c0264bade8a0997f.jpg

جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له، إن عناصره نفذوا أمس الجمعة "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، 5 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث شنّوا هجومًا على موقع رويسة القرن في مزارع شبعا، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع زبدين في مزارع شبعا، كما شنّوا هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية استهدفت مربض مدفعية للجيش الإسرائيلي ‌‏في الزاعورة وأصابت هدفها بدقة".وكشف البيان أن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان، بلدة ميس الجبل، طيبة، وطلوسة، الخيام، الوزاتي، وقصفوا بالمدفعية الثقيلة كفرحمام، وبلدة ديرميماس، وكفركلا، دير يريان، تلة العزية، حلتا، وفي قضاء بنت جبيل قصفوا بلدات يارون، وعيتا الشعب، وفي قضاء صور قصفوا منطقة الناقورة".وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه صادق على "خطط عملياتية" لشن هجمات في لبنان كجزء من تقييم الوضع.وجاء في البيان، أن "قائد القيادة الشمالية أوري غوردين ورئيس هيئة العمليات عوديد بيسوك صادقا على خطط عملياتية لشن هجمات في لبنان، وتم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان".من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في وقت لاحق إن إسرائيل قريبة جدًا من التوصل إلى قرار "لتغيير القواعد" ضد حزب الله، محذرا من أن الحرب الشاملة ستدمر حزب الله وتضرب لبنان بشدة.هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا".

https://sarabic.ae/20240621/اليونيفيل-الأضرار-كبيرة-على-طرفي-الحدود-بين-إسرائيل-ولبنان-ونعمل-كوسيط-لتخفيف-التصعيد-1090057595.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى