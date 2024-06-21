https://sarabic.ae/20240621/دراسة-تناول-الجبن-يمنح-السعادة-وقد-يساعد-على-العيش-لفترة-أطول-1090051731.html

دراسة: تناول الجبن يمنح السعادة وقد يساعد على العيش لفترة أطول

دراسة: تناول الجبن يمنح السعادة وقد يساعد على العيش لفترة أطول

سبوتنيك عربي

وجدت دراسة واسعة النطاق، أجريت على 2.3 مليون شخص، على وجود علاقة قوية بين تناول الأجبان والصحة العقلية وطول العمر. 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T15:16+0000

2024-06-21T15:16+0000

2024-06-21T15:16+0000

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وترجح الدراسة، أن أولئك الذين أبلغوا عن أفضل صحة عقلية وقدرة على تحمل التوتر، مما عزز رفاهيتهم، بدوا أنهم يتناولون المزيد من الجبن.وكانت العلاقة بين الجبن والصحة مفاجأة في الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بقيادة تيان غي وانغ، من كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ، في الصين.وكانت الدراسات الرصدية السابقة، وجدت أن السعادة يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية تقدم الشخص في العمر، حتى أكثر من التدخين، لكن هذه مجرد ارتباطات يمكن الخلط بينها وبين عوامل أخرى يتم التغاضي عنها، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي.أما الدراسة الحالية التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية فكانت مختلفة، والتي استخدمت طريقة تحليلية تعرف باسم "التوزيع العشوائي المندلي"، وهي أداة قيمة لاستكشاف العوامل التي تؤثر على جينات البشر، وتؤدي إلى نتائج صحية معينة، كما أنها إحدى الطرق القليلة التي يمكن للباحثين استخدامها للتنبؤ بتأثير سببي محتمل، دون الحاجة إلى إجراء تجربة سريرية.وعبر 8 مجموعات بيانات سكانية مختلفة في أوروبا، تضم كل منها ما بين 38000 و2.4 مليون فرد، وجد الباحثون أدلة سببية محتملة، على أن الصحة العقلية الأفضل، التي تقاس بالرضا عن الحياة، والمزاج، والعصابية، وأعراض الاكتئاب، يمكن أن تساعد على العيش لفترة أطول وجياة أكثر صحية.وخلص الباحثون إلى أن "دراستنا تقدم أدلة مشجعة على أن تعزيز الصحة العقلية هو وسيلة صالحة للشيخوخة الصحية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد".ومن خلال تركيز الدراسة على 33 فرد من مجموعات البيانات الأوروبية، اكتشف فريق الباحثين العوامل الوسيطة التي قد تؤدي إلى العلاقة السببية بين الصحة العقلية والشيخوخة الصحية، بما في ذلك خيارات نمط الحياة، مثل التدخين، والسلوكيات الفردية، مثل استخدام الأدوية، واللياقة البدنية، مثل كتلة العضلات، والأمراض، مثل مرض السكري والسرطان.وكان ومن بين جميع الأفراد الـ33 الذين تم أخذهم في الاعتبار، كان أولئك الذين أبلغوا عن تناول المزيد من الجبن والفاكهة يميلون إلى الحصول على درجات أعلى في الصحة العقلية، بل والأكثر من ذلك، وهو أن تناول المزيد من الجبن كان له تأثير إيجابي بنسبة 3.67% على صحتهم وعمرهم.ولوضع ذلك في الاعتبار، كان لتدخين السجائر تأثير سلبي بنسبة 4.56% على عوامل الشيخوخة الصحية، وكان لتناول الفاكهة تأثير إيجابي بنسبة 1.96%.وفي حين أن الأطعمة الغنية بالدهون غالبا ما تعتبر ضارة بصحة الإنسان، إلا أن الدراسات تشير إلى أن استهلاك دهون الألبان باعتدال يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.وترتبط منتجات الألبان كاملة الدسم، مثل الآيس كريم، بتدهور الصحة العقلية، لكن بعض أنواع الجبن قد تكون مختلفة عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.وفي دراسة حديثة أجريت في اليابان، على سبيل المثال، ارتبط استهلاك الجبن بشكل أكبر بوظيفة إدراكية أفضل، وتشير بعض الأبحاث الأخرى، إلى أن الجبن يمكن أن يحفز مسارات الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى مشاعر المتعة.

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