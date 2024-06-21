دراسة: تناول الجبن يمنح السعادة وقد يساعد على العيش لفترة أطول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240621/دراسة-تناول-الجبن-يمنح-السعادة-وقد-يساعد-على-العيش-لفترة-أطول-1090051731.html
دراسة: تناول الجبن يمنح السعادة وقد يساعد على العيش لفترة أطول
دراسة: تناول الجبن يمنح السعادة وقد يساعد على العيش لفترة أطول
سبوتنيك عربي
وجدت دراسة واسعة النطاق، أجريت على 2.3 مليون شخص، على وجود علاقة قوية بين تناول الأجبان والصحة العقلية وطول العمر. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T15:16+0000
2024-06-21T15:16+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0b/1078957716_0:619:960:1159_1920x0_80_0_0_9b70535286931efefb106c256c90a589.jpg
وترجح الدراسة، أن أولئك الذين أبلغوا عن أفضل صحة عقلية وقدرة على تحمل التوتر، مما عزز رفاهيتهم، بدوا أنهم يتناولون المزيد من الجبن.وكانت العلاقة بين الجبن والصحة مفاجأة في الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بقيادة تيان غي وانغ، من كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ، في الصين.وكانت الدراسات الرصدية السابقة، وجدت أن السعادة يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية تقدم الشخص في العمر، حتى أكثر من التدخين، لكن هذه مجرد ارتباطات يمكن الخلط بينها وبين عوامل أخرى يتم التغاضي عنها، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي.أما الدراسة الحالية التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية فكانت مختلفة، والتي استخدمت طريقة تحليلية تعرف باسم "التوزيع العشوائي المندلي"، وهي أداة قيمة لاستكشاف العوامل التي تؤثر على جينات البشر، وتؤدي إلى نتائج صحية معينة، كما أنها إحدى الطرق القليلة التي يمكن للباحثين استخدامها للتنبؤ بتأثير سببي محتمل، دون الحاجة إلى إجراء تجربة سريرية.وعبر 8 مجموعات بيانات سكانية مختلفة في أوروبا، تضم كل منها ما بين 38000 و2.4 مليون فرد، وجد الباحثون أدلة سببية محتملة، على أن الصحة العقلية الأفضل، التي تقاس بالرضا عن الحياة، والمزاج، والعصابية، وأعراض الاكتئاب، يمكن أن تساعد على العيش لفترة أطول وجياة أكثر صحية.وخلص الباحثون إلى أن "دراستنا تقدم أدلة مشجعة على أن تعزيز الصحة العقلية هو وسيلة صالحة للشيخوخة الصحية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد".ومن خلال تركيز الدراسة على 33 فرد من مجموعات البيانات الأوروبية، اكتشف فريق الباحثين العوامل الوسيطة التي قد تؤدي إلى العلاقة السببية بين الصحة العقلية والشيخوخة الصحية، بما في ذلك خيارات نمط الحياة، مثل التدخين، والسلوكيات الفردية، مثل استخدام الأدوية، واللياقة البدنية، مثل كتلة العضلات، والأمراض، مثل مرض السكري والسرطان.وكان ومن بين جميع الأفراد الـ33 الذين تم أخذهم في الاعتبار، كان أولئك الذين أبلغوا عن تناول المزيد من الجبن والفاكهة يميلون إلى الحصول على درجات أعلى في الصحة العقلية، بل والأكثر من ذلك، وهو أن تناول المزيد من الجبن كان له تأثير إيجابي بنسبة 3.67% على صحتهم وعمرهم.ولوضع ذلك في الاعتبار، كان لتدخين السجائر تأثير سلبي بنسبة 4.56% على عوامل الشيخوخة الصحية، وكان لتناول الفاكهة تأثير إيجابي بنسبة 1.96%.وفي حين أن الأطعمة الغنية بالدهون غالبا ما تعتبر ضارة بصحة الإنسان، إلا أن الدراسات تشير إلى أن استهلاك دهون الألبان باعتدال يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.وترتبط منتجات الألبان كاملة الدسم، مثل الآيس كريم، بتدهور الصحة العقلية، لكن بعض أنواع الجبن قد تكون مختلفة عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.وفي دراسة حديثة أجريت في اليابان، على سبيل المثال، ارتبط استهلاك الجبن بشكل أكبر بوظيفة إدراكية أفضل، وتشير بعض الأبحاث الأخرى، إلى أن الجبن يمكن أن يحفز مسارات الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى مشاعر المتعة.
https://sarabic.ae/20230919/دراسة-تناول-الجبن-يقلل-من-مخاطر-الإصابة-بالخرف-1081180516.html
https://sarabic.ae/20230202/خبراء-في-قياس-جودة-النوم-يعرضون-دفع-1000-دولار-مقابل-تناول-الجبن-لمدة-3-أشهر-1073052156.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0b/1078957716_0:529:960:1249_1920x0_80_0_0_29be1423d9a3a285657c606cd76303e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, علوم, الأخبار
منوعات, الصحة, علوم, الأخبار

دراسة: تناول الجبن يمنح السعادة وقد يساعد على العيش لفترة أطول

15:16 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Farah kadriأجبان في "أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أجبان في أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
أجبان في "أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri
تابعنا عبر
وجدت دراسة واسعة النطاق، أجريت على 2.3 مليون شخص، على وجود علاقة قوية بين تناول الأجبان والصحة العقلية وطول العمر.
وترجح الدراسة، أن أولئك الذين أبلغوا عن أفضل صحة عقلية وقدرة على تحمل التوتر، مما عزز رفاهيتهم، بدوا أنهم يتناولون المزيد من الجبن.
وكانت العلاقة بين الجبن والصحة مفاجأة في الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بقيادة تيان غي وانغ، من كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ، في الصين.
وكانت الدراسات الرصدية السابقة، وجدت أن السعادة يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية تقدم الشخص في العمر، حتى أكثر من التدخين، لكن هذه مجرد ارتباطات يمكن الخلط بينها وبين عوامل أخرى يتم التغاضي عنها، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
أما الدراسة الحالية التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية فكانت مختلفة، والتي استخدمت طريقة تحليلية تعرف باسم "التوزيع العشوائي المندلي"، وهي أداة قيمة لاستكشاف العوامل التي تؤثر على جينات البشر، وتؤدي إلى نتائج صحية معينة، كما أنها إحدى الطرق القليلة التي يمكن للباحثين استخدامها للتنبؤ بتأثير سببي محتمل، دون الحاجة إلى إجراء تجربة سريرية.
أقراص جبن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
مجتمع
دراسة: تناول الجبن يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف
19 سبتمبر 2023, 09:36 GMT
وعبر 8 مجموعات بيانات سكانية مختلفة في أوروبا، تضم كل منها ما بين 38000 و2.4 مليون فرد، وجد الباحثون أدلة سببية محتملة، على أن الصحة العقلية الأفضل، التي تقاس بالرضا عن الحياة، والمزاج، والعصابية، وأعراض الاكتئاب، يمكن أن تساعد على العيش لفترة أطول وجياة أكثر صحية.
وخلص الباحثون إلى أن "دراستنا تقدم أدلة مشجعة على أن تعزيز الصحة العقلية هو وسيلة صالحة للشيخوخة الصحية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد".
ومن خلال تركيز الدراسة على 33 فرد من مجموعات البيانات الأوروبية، اكتشف فريق الباحثين العوامل الوسيطة التي قد تؤدي إلى العلاقة السببية بين الصحة العقلية والشيخوخة الصحية، بما في ذلك خيارات نمط الحياة، مثل التدخين، والسلوكيات الفردية، مثل استخدام الأدوية، واللياقة البدنية، مثل كتلة العضلات، والأمراض، مثل مرض السكري والسرطان.
وكان ومن بين جميع الأفراد الـ33 الذين تم أخذهم في الاعتبار، كان أولئك الذين أبلغوا عن تناول المزيد من الجبن والفاكهة يميلون إلى الحصول على درجات أعلى في الصحة العقلية، بل والأكثر من ذلك، وهو أن تناول المزيد من الجبن كان له تأثير إيجابي بنسبة 3.67% على صحتهم وعمرهم.
الجبن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
مجتمع
خبراء في قياس جودة النوم يعرضون دفع 1000 دولار مقابل تناول الجبن لمدة 3 أشهر
2 فبراير 2023, 18:38 GMT
ولوضع ذلك في الاعتبار، كان لتدخين السجائر تأثير سلبي بنسبة 4.56% على عوامل الشيخوخة الصحية، وكان لتناول الفاكهة تأثير إيجابي بنسبة 1.96%.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أن وقت مشاهدة التلفزيون كان عامل نمط الحياة الذي له التأثير السلبي الأكبر على عوامل الشيخوخة الصحية، إذ بلغ تأثيره 7.39%.

وفي حين أن الأطعمة الغنية بالدهون غالبا ما تعتبر ضارة بصحة الإنسان، إلا أن الدراسات تشير إلى أن استهلاك دهون الألبان باعتدال يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.
وترتبط منتجات الألبان كاملة الدسم، مثل الآيس كريم، بتدهور الصحة العقلية، لكن بعض أنواع الجبن قد تكون مختلفة عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.
وفي دراسة حديثة أجريت في اليابان، على سبيل المثال، ارتبط استهلاك الجبن بشكل أكبر بوظيفة إدراكية أفضل، وتشير بعض الأبحاث الأخرى، إلى أن الجبن يمكن أن يحفز مسارات الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى مشاعر المتعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала