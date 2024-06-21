https://sarabic.ae/20240621/روسيا-تخطط-لبناء-حاسوب-كمي-بسعة-أكثر-من-100-كيوبِت-بحلول-عام-2030-1090024867.html
روسيا تخطط لبناء حاسوب كمي بسعة أكثر من 100 كيوبِت بحلول عام 2030
روسيا تخطط لبناء حاسوب كمي بسعة أكثر من 100 كيوبِت بحلول عام 2030
سبوتنيك عربي
أعلنت روسيا عن خططها لبناء أول حاسوب كمّي بسعة أكثر من 100 كيوبيت بحلول عام 2030، حسبما أكد رسلان يونسوف، مؤسس مركز الكم الروسي ومستشار رئيس روساتوم. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T03:46+0000
2024-06-21T03:46+0000
2024-06-21T03:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأوضح يونسوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنهم حالياً يعدون خريطة الطريق للوصول إلى هذا الهدف، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من كشف منصات تحتوي على 20 إلى 25 كيوبيت في نهاية العام الماضي.وأضاف يونسوف: "نحن نتوقع الكشف عن [حاسوب كمي يحتوي على] 50 [كيوبيت]. لدينا فهم لكيفية تحقيق ذلك. نتوقع أن نكون قادرين على القيام بذلك في النصف الثاني من العام، في الخريف".يشار إلى أن الحوسبة الكمّية تختلف عن الحوسبة التقليدية حيث تستخدم الكيوبيتات بدلاً من البتات لتخزين المعلومات، مما يسمح بتمثيل حالات معقدة من المعلومات وحل مشاكل حسابية تفوق قدرات الأنظمة التقليدية.ويعد تطوير الحوسبة الكمّية أحد أسس السيادة التكنولوجية لروسيا حتى عام 2030، حيث تتولى روساتوم المسؤولية الرئيسية في هذا المجال وتنفذ خططها للتطوير.في عام 2023، أعلن الرئيس التنفيذي لروساتوم ألكسي ليخاتشيف أن الشركة انضمت إلى القادة العالميين في عدد من مجالات الحوسبة الكمّية.وكانت شركة روساتوم الروسية قد أعلنت سابقاً عن خطط لتطوير حاسوب كمّي يحتوي على 100 كيوبيت بحلول نفس العام.
https://sarabic.ae/20230713/منتدى-تقنيات-المستقبل-في-موسكو-يشهد-عرض-أجهزة-حوسبة-كمومية-1079041454.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا تخطط لبناء حاسوب كمي بسعة أكثر من 100 كيوبِت بحلول عام 2030
أعلنت روسيا عن خططها لبناء أول حاسوب كمّي بسعة أكثر من 100 كيوبيت بحلول عام 2030، حسبما أكد رسلان يونسوف، مؤسس مركز الكم الروسي ومستشار رئيس روساتوم.
وأوضح يونسوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
" أنهم حالياً يعدون خريطة الطريق للوصول إلى هذا الهدف، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من كشف منصات تحتوي على 20 إلى 25 كيوبيت في نهاية العام الماضي.
وأضاف يونسوف: "نحن نتوقع الكشف عن [حاسوب كمي يحتوي على] 50 [كيوبيت]. لدينا فهم لكيفية تحقيق ذلك. نتوقع أن نكون قادرين على القيام بذلك في النصف الثاني من العام، في الخريف".
يشار إلى أن الحوسبة الكمّية
تختلف عن الحوسبة التقليدية حيث تستخدم الكيوبيتات بدلاً من البتات لتخزين المعلومات، مما يسمح بتمثيل حالات معقدة من المعلومات وحل مشاكل حسابية تفوق قدرات الأنظمة التقليدية.
ويعد تطوير الحوسبة الكمّية أحد أسس السيادة التكنولوجية لروسيا حتى عام 2030، حيث تتولى روساتوم المسؤولية الرئيسية في هذا المجال وتنفذ خططها للتطوير.
في عام 2023، أعلن الرئيس التنفيذي لروساتوم ألكسي ليخاتشيف أن الشركة انضمت إلى القادة العالميين في عدد من مجالات الحوسبة الكمّية.
وكانت شركة روساتوم الروسية قد أعلنت سابقاً عن خطط لتطوير حاسوب كمّي يحتوي على 100 كيوبيت بحلول نفس العام.