روسيا تخطط لبناء حاسوب كمي بسعة أكثر من 100 كيوبِت بحلول عام 2030

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240621/روسيا-تخطط-لبناء-حاسوب-كمي-بسعة-أكثر-من-100-كيوبِت-بحلول-عام-2030-1090024867.html
روسيا تخطط لبناء حاسوب كمي بسعة أكثر من 100 كيوبِت بحلول عام 2030
روسيا تخطط لبناء حاسوب كمي بسعة أكثر من 100 كيوبِت بحلول عام 2030
سبوتنيك عربي
أعلنت روسيا عن خططها لبناء أول حاسوب كمّي بسعة أكثر من 100 كيوبيت بحلول عام 2030، حسبما أكد رسلان يونسوف، مؤسس مركز الكم الروسي ومستشار رئيس روساتوم. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T03:46+0000
2024-06-21T03:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102853/63/1028536368_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f831b2c4c82b45107f023634b222a5d5.jpg
وأوضح يونسوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنهم حالياً يعدون خريطة الطريق للوصول إلى هذا الهدف، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من كشف منصات تحتوي على 20 إلى 25 كيوبيت في نهاية العام الماضي.وأضاف يونسوف: "نحن نتوقع الكشف عن [حاسوب كمي يحتوي على] 50 [كيوبيت]. لدينا فهم لكيفية تحقيق ذلك. نتوقع أن نكون قادرين على القيام بذلك في النصف الثاني من العام، في الخريف".يشار إلى أن الحوسبة الكمّية تختلف عن الحوسبة التقليدية حيث تستخدم الكيوبيتات بدلاً من البتات لتخزين المعلومات، مما يسمح بتمثيل حالات معقدة من المعلومات وحل مشاكل حسابية تفوق قدرات الأنظمة التقليدية.ويعد تطوير الحوسبة الكمّية أحد أسس السيادة التكنولوجية لروسيا حتى عام 2030، حيث تتولى روساتوم المسؤولية الرئيسية في هذا المجال وتنفذ خططها للتطوير.في عام 2023، أعلن الرئيس التنفيذي لروساتوم ألكسي ليخاتشيف أن الشركة انضمت إلى القادة العالميين في عدد من مجالات الحوسبة الكمّية.وكانت شركة روساتوم الروسية قد أعلنت سابقاً عن خطط لتطوير حاسوب كمّي يحتوي على 100 كيوبيت بحلول نفس العام.
https://sarabic.ae/20230713/منتدى-تقنيات-المستقبل-في-موسكو-يشهد-عرض-أجهزة-حوسبة-كمومية-1079041454.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102853/63/1028536368_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_8866bb662c0697262b271fc514ce982a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

روسيا تخطط لبناء حاسوب كمي بسعة أكثر من 100 كيوبِت بحلول عام 2030

03:46 GMT 21.06.2024
© Fotolia / Gorodenkoffكمبيوتر خارق
كمبيوتر خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Fotolia / Gorodenkoff
تابعنا عبر
أعلنت روسيا عن خططها لبناء أول حاسوب كمّي بسعة أكثر من 100 كيوبيت بحلول عام 2030، حسبما أكد رسلان يونسوف، مؤسس مركز الكم الروسي ومستشار رئيس روساتوم.
وأوضح يونسوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنهم حالياً يعدون خريطة الطريق للوصول إلى هذا الهدف، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من كشف منصات تحتوي على 20 إلى 25 كيوبيت في نهاية العام الماضي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة لـمنتدى تقنيات المستقبل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
منتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو يشهد عرض أجهزة "حوسبة كمومية"
13 يوليو 2023, 14:53 GMT
وأضاف يونسوف: "نحن نتوقع الكشف عن [حاسوب كمي يحتوي على] 50 [كيوبيت]. لدينا فهم لكيفية تحقيق ذلك. نتوقع أن نكون قادرين على القيام بذلك في النصف الثاني من العام، في الخريف".
يشار إلى أن الحوسبة الكمّية تختلف عن الحوسبة التقليدية حيث تستخدم الكيوبيتات بدلاً من البتات لتخزين المعلومات، مما يسمح بتمثيل حالات معقدة من المعلومات وحل مشاكل حسابية تفوق قدرات الأنظمة التقليدية.
ويعد تطوير الحوسبة الكمّية أحد أسس السيادة التكنولوجية لروسيا حتى عام 2030، حيث تتولى روساتوم المسؤولية الرئيسية في هذا المجال وتنفذ خططها للتطوير.
في عام 2023، أعلن الرئيس التنفيذي لروساتوم ألكسي ليخاتشيف أن الشركة انضمت إلى القادة العالميين في عدد من مجالات الحوسبة الكمّية.
وكانت شركة روساتوم الروسية قد أعلنت سابقاً عن خطط لتطوير حاسوب كمّي يحتوي على 100 كيوبيت بحلول نفس العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يتوقع سقوطا وشيكا لحكومة نتنياهوأمس, 21:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يتوقع سقوطا وشيكا لحكومة نتنياهوأمس, 13:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة19 يونيو, 13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала