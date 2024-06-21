https://sarabic.ae/20240621/لجنة-التحقيق-الروسية-رفض-ألمانيا-الاعتراف-بحصار-لينينغراد-باعتباره-إبادة-جماعية-له-دلالات-كبيرة-1090029928.html

لجنة التحقيق الروسية: رفض ألمانيا الاعتراف بحصار لينينغراد باعتباره إبادة جماعية له دلالات كبيرة

لجنة التحقيق الروسية: رفض ألمانيا الاعتراف بحصار لينينغراد باعتباره إبادة جماعية له دلالات كبيرة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أن رفض ألمانيا الاعتراف بالحصار المفروض على لينينغراد يتحدث عن الكثير. 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T08:23+0000

2024-06-21T08:23+0000

2024-06-21T08:23+0000

روسيا

العالم

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وقال باستريكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "رفض ألمانيا الاعتراف بحصار لينينغراد باعتباره إبادة جماعية له دلالة كبيرة".وأضاف: "يوجد في المواد والأدلة المادية المتوفرة ما يكفي من البيانات التي تشير إلى علامات هذه الجريمة. التحليل التراكمي للمواد التي جمعناها من مختلف المناطق يؤكد أن كل هذا تم ارتكابه وفقًا للخطة الإجرامية لنظام هتلر بهدف إبادة السكان المسالمين ليس فقط في المناطق الفردية بل الشعب السوفيتي بأكمله. إن الحقائق التي نتعرف عليها الآن لا يمكن وصفها إلا بالفظيعة".وتابع: "من غير المفهوم كيف يمكن إطلاق الرصاص على الناس العزل، وخاصة الأطفال، إنه ببساطة أمر فظيع. لا يتم تأكيد هذه الحقائق وغيرها من الحقائق الأخرى المتعلقة بالفظائع النازية في أراضي الاتحاد السوفيتي من خلال المواد الأرشيفية فقط، بما في ذلك الوثائق المترجمة، ولكن أيضًا من خلال نتائج إجراءات التحقيق. ويشمل ذلك استجوابات نزلاء معسكرات الاعتقال السابقين وأقارب الموتى، والبيانات المستمدة من عمليات تفتيش مواقع الدفن، واستنتاجات الفحوصات الطبية الشرعية المعقدة والفحوصات الجينية الجزيئية وغيرها من الفحوصات".في عام 2021، أعلن المؤتمر المعني بالمطالبات المادية اليهودية ضد ألمانيا أن الناجين من محرقة الهولوكوست الذين نجوا من حصار لينينغراد سيحصلون على إعانة شهرية قدرها 375 يورو من الحكومة الألمانية. في سبتمبر/أيلول 2023، دعا سكان حصار لينينغراد والمشاركون في الدفاع عن المدينة، برلين إلى تقديم مدفوعات إنسانية لجميع الناجين من الحصار، بغض النظر عن جنسيتهم.بوتين: الجيل المنتصر على النازية ومن نجوا خلال حصار لينينغراد سيظلون مثالا أخلاقيا لشعبناوقد أعلنت محكمة مدينة سان بطرسبورغ، في وقت سابق، أن حصار لينينغراد (إبان الحرب العالمية الثانية) يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفييتي.يُذكر أن ألمانيا النازية شنت، في 22 يونيو/ حزيران 1941، هجومًا مفاجئًا دون إعلان مسبق على الاتحاد السوفييتي، مما أدى إلى مقتل ملايين من المدنيين السوفييت. ويُذكر أيضًا، أنه في الـ 9 من أيار/مايو عام 1945، وقّعت ألمانيا النازية معاهدة الاستسلام.

https://sarabic.ae/20240127/الخارجية-الألمانية-نتحمل-كامل-المسؤولية-عن-حصار-لينينغراد-1085471033.html

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