الصور الأكثر جذبا وغرابة خلال الأسبوع

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان، بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان، بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024.
يصل الحجاج المسلمون لأداء طقوس "رمي الجمرات" كجزء من فريضة الحج في منى، بالقرب من مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، في 16 يونيو 2024.
يصل الحجاج المسلمون لأداء طقوس "رمي الجمرات" كجزء من فريضة الحج في منى، بالقرب من مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، في 16 يونيو 2024.
أشخاص ينظرون إلى موقع تصادم بين قطار ركاب سريع وقطار بضائع في نيرمالجوت، بالقرب من محطة رانجاباني في ولاية غرب بانغال في الهند، في 17 يونيو 2024.
أشخاص ينظرون إلى موقع تصادم بين قطار ركاب سريع وقطار بضائع في نيرمالجوت، بالقرب من محطة رانجاباني في ولاية غرب بانغال في الهند، في 17 يونيو 2024.
تلاميذ بالقرب من مبنى عليه لافتة عليها صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بيونغ يانغ.
تلاميذ بالقرب من مبنى عليه لافتة عليها صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (الثالث من اليمين) في حفل الترحيب الرسمي في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي، في 20 يونيو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (الثالث من اليمين) في حفل الترحيب الرسمي في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي، في 20 يونيو 2024.
أوزة على شاطئ في حي مانهاتن في نيويورك، في 16 يونيو 2024.
أوزة على شاطئ في حي مانهاتن في نيويورك، في 16 يونيو 2024.
ضباط الشرطة يعتقلون متظاهرًا يحتج على الزيادات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية المقرر تقديمه إلى البرلمان في نيروبي، كينيا، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.
ضباط الشرطة يعتقلون متظاهرًا يحتج على الزيادات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية المقرر تقديمه إلى البرلمان في نيروبي، كينيا، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.
طفل يجلس بين الرجال الذين يؤدون صلاة الصبح في مدينة الكويت، في أول أيام عيد الأضحى بمناسبة انتهاء موسم الحج إلى مكة، في 16 يونيو 2024.
طفل يجلس بين الرجال الذين يؤدون صلاة الصبح في مدينة الكويت، في أول أيام عيد الأضحى بمناسبة انتهاء موسم الحج إلى مكة، في 16 يونيو 2024.
موظفون يطعمون الحليب للأفيال في منزل مؤقت في أوداوالاوا، في 16 يونيو 2024.
موظفون يطعمون الحليب للأفيال في منزل مؤقت في أوداوالاوا، في 16 يونيو 2024.
رياضيو المنتخب الروسي خلال تدريب السباحة الإيقاعية في ألعاب "بريكس" في قازان.
رياضيو المنتخب الروسي خلال تدريب السباحة الإيقاعية في ألعاب "بريكس" في قازان.
متظاهر يحمل العلم الفلسطيني على تمثال انتصار الجمهورية في ساحة الأمة خلال مسيرة مناهضة لليمين المتطرف بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إلى إجراء انتخابات تشريعية في أعقاب المكاسب الكبيرة التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي في باريس، في 15 يونيو/حزيران.
متظاهر يحمل العلم الفلسطيني على تمثال انتصار الجمهورية في ساحة الأمة خلال مسيرة مناهضة لليمين المتطرف بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إلى إجراء انتخابات تشريعية في أعقاب المكاسب الكبيرة التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي في باريس، في 15 يونيو/حزيران.
إرنات سلطان (كازاخستان) في مسابقة ركوب الخيل الحرة ضمن دورة ألعاب "بريكس" الرياضية في قازان.
إرنات سلطان (كازاخستان) في مسابقة ركوب الخيل الحرة ضمن دورة ألعاب "بريكس" الرياضية في قازان.
في هذه الصورة الملتقطة، في 19 يونيو 2024، امرأة وطفلها ينامان في أرجوحة شبكية في ملجأ للاجئين الروهينجا على شاطئ كولي، في منطقة بيدي، مقاطعة آتشيه الإندونيسية.
في هذه الصورة الملتقطة، في 19 يونيو 2024، امرأة وطفلها ينامان في أرجوحة شبكية في ملجأ للاجئين الروهينجا على شاطئ كولي، في منطقة بيدي، مقاطعة آتشيه الإندونيسية.
أحد المتسابقين يقف على مقعد للحصول على رؤية أفضل للسباق في المنطقة العامة في اليوم الثاني من اجتماع سباق الخيول رويال أسكوت في أسكوت، إنجلترا، يوم الأربعاء، 19 يونيو 2024.
أحد المتسابقين يقف على مقعد للحصول على رؤية أفضل للسباق في المنطقة العامة في اليوم الثاني من اجتماع سباق الخيول رويال أسكوت في أسكوت، إنجلترا، يوم الأربعاء، 19 يونيو 2024.
أشخاص يحملون مظلات ينتظرون في محطة للحافلات أثناء هطول الأمطار في يانغون، في 18 يونيو 2024.
أشخاص يحملون مظلات ينتظرون في محطة للحافلات أثناء هطول الأمطار في يانغون، في 18 يونيو 2024.
أطفال يلعبون في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، في 17 يونيو 2024، وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
أطفال يلعبون في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، في 17 يونيو 2024، وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
رجل يرتدي زي نسخة عن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وهو يستقبل الأطفال في سن الخامسة في مسيرة مؤيدة للحكومة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا، في حي جونكيتو في كاراكاس، فنزويلا، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.
رجل يرتدي زي نسخة عن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وهو يستقبل الأطفال في سن الخامسة في مسيرة مؤيدة للحكومة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا، في حي جونكيتو في كاراكاس، فنزويلا، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.