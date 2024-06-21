الصور الأكثر جذبا وغرابة خلال الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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الصور الأكثر جذبا وغرابة خلال الأسبوع
الصور الأكثر جذبا وغرابة خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور التي التقطتها عداسات الكاميرات خلال الأسبوع من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T14:38+0000
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العالم
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر جذبا وغرابة خلال الأسبوع

14:38 GMT 21.06.2024
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور التي التقطتها عداسات الكاميرات خلال الأسبوع من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان، بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان، بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان، بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024.

© AFP 2023 / Fadel Senna

يصل الحجاج المسلمون لأداء طقوس "رمي الجمرات" كجزء من فريضة الحج في منى، بالقرب من مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، في 16 يونيو 2024.

يصل الحجاج المسلمون لأداء طقوس &quot;رمي الجمرات&quot; كجزء من فريضة الحج في منى، بالقرب من مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، في 16 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Fadel Senna

يصل الحجاج المسلمون لأداء طقوس "رمي الجمرات" كجزء من فريضة الحج في منى، بالقرب من مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، في 16 يونيو 2024.

© AFP 2023 / Diptendu Dutta

أشخاص ينظرون إلى موقع تصادم بين قطار ركاب سريع وقطار بضائع في نيرمالجوت، بالقرب من محطة رانجاباني في ولاية غرب بانغال في الهند، في 17 يونيو 2024.

أشخاص ينظرون إلى موقع تصادم بين قطار ركاب سريع وقطار بضائع في نيرمالجوت، بالقرب من محطة رانجاباني في ولاية غرب بانغال في الهند، في 17 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Diptendu Dutta

أشخاص ينظرون إلى موقع تصادم بين قطار ركاب سريع وقطار بضائع في نيرمالجوت، بالقرب من محطة رانجاباني في ولاية غرب بانغال في الهند، في 17 يونيو 2024.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

تلاميذ بالقرب من مبنى عليه لافتة عليها صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بيونغ يانغ.

تلاميذ بالقرب من مبنى عليه لافتة عليها صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تلاميذ بالقرب من مبنى عليه لافتة عليها صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بيونغ يانغ.

© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (الثالث من اليمين) في حفل الترحيب الرسمي في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي، في 20 يونيو 2024.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (الثالث من اليمين) في حفل الترحيب الرسمي في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي، في 20 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام (الثالث من اليمين) في حفل الترحيب الرسمي في الساحة القريبة من القصر الرئاسي في هانوي، في 20 يونيو 2024.

© AFP 2023 / Charly Triballeau

أوزة على شاطئ في حي مانهاتن في نيويورك، في 16 يونيو 2024.

أوزة على شاطئ في حي مانهاتن في نيويورك، في 16 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Charly Triballeau

أوزة على شاطئ في حي مانهاتن في نيويورك، في 16 يونيو 2024.

© AP Photo / Andrew Kasuku

ضباط الشرطة يعتقلون متظاهرًا يحتج على الزيادات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية المقرر تقديمه إلى البرلمان في نيروبي، كينيا، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

ضباط الشرطة يعتقلون متظاهرًا يحتج على الزيادات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية المقرر تقديمه إلى البرلمان في نيروبي، كينيا، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
7/17
© AP Photo / Andrew Kasuku

ضباط الشرطة يعتقلون متظاهرًا يحتج على الزيادات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية المقرر تقديمه إلى البرلمان في نيروبي، كينيا، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

طفل يجلس بين الرجال الذين يؤدون صلاة الصبح في مدينة الكويت، في أول أيام عيد الأضحى بمناسبة انتهاء موسم الحج إلى مكة، في 16 يونيو 2024.

طفل يجلس بين الرجال الذين يؤدون صلاة الصبح في مدينة الكويت، في أول أيام عيد الأضحى بمناسبة انتهاء موسم الحج إلى مكة، في 16 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
8/17
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

طفل يجلس بين الرجال الذين يؤدون صلاة الصبح في مدينة الكويت، في أول أيام عيد الأضحى بمناسبة انتهاء موسم الحج إلى مكة، في 16 يونيو 2024.

© AFP 2023 / Ishara S.Kodikara

موظفون يطعمون الحليب للأفيال في منزل مؤقت في أوداوالاوا، في 16 يونيو 2024.

موظفون يطعمون الحليب للأفيال في منزل مؤقت في أوداوالاوا، في 16 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
9/17
© AFP 2023 / Ishara S.Kodikara

موظفون يطعمون الحليب للأفيال في منزل مؤقت في أوداوالاوا، في 16 يونيو 2024.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

رياضيو المنتخب الروسي خلال تدريب السباحة الإيقاعية في ألعاب "بريكس" في قازان.

رياضيو المنتخب الروسي خلال تدريب السباحة الإيقاعية في ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان. - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . Sergey Bobylev
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رياضيو المنتخب الروسي خلال تدريب السباحة الإيقاعية في ألعاب "بريكس" في قازان.

© AFP 2023 / Zakaria Abdelkafi

متظاهر يحمل العلم الفلسطيني على تمثال انتصار الجمهورية في ساحة الأمة خلال مسيرة مناهضة لليمين المتطرف بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إلى إجراء انتخابات تشريعية في أعقاب المكاسب الكبيرة التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي في باريس، في 15 يونيو/حزيران.

متظاهر يحمل العلم الفلسطيني على تمثال انتصار الجمهورية في ساحة الأمة خلال مسيرة مناهضة لليمين المتطرف بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إلى إجراء انتخابات تشريعية في أعقاب المكاسب الكبيرة التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي في باريس، في 15 يونيو/حزيران. - سبوتنيك عربي
11/17
© AFP 2023 / Zakaria Abdelkafi

متظاهر يحمل العلم الفلسطيني على تمثال انتصار الجمهورية في ساحة الأمة خلال مسيرة مناهضة لليمين المتطرف بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إلى إجراء انتخابات تشريعية في أعقاب المكاسب الكبيرة التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي في باريس، في 15 يونيو/حزيران.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

إرنات سلطان (كازاخستان) في مسابقة ركوب الخيل الحرة ضمن دورة ألعاب "بريكس" الرياضية في قازان.

إرنات سلطان (كازاخستان) في مسابقة ركوب الخيل الحرة ضمن دورة ألعاب &quot;بريكس&quot; الرياضية في قازان. - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Grigory Sysoev
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إرنات سلطان (كازاخستان) في مسابقة ركوب الخيل الحرة ضمن دورة ألعاب "بريكس" الرياضية في قازان.

© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

في هذه الصورة الملتقطة، في 19 يونيو 2024، امرأة وطفلها ينامان في أرجوحة شبكية في ملجأ للاجئين الروهينجا على شاطئ كولي، في منطقة بيدي، مقاطعة آتشيه الإندونيسية.

في هذه الصورة الملتقطة، في 19 يونيو 2024، امرأة وطفلها ينامان في أرجوحة شبكية في ملجأ للاجئين الروهينجا على شاطئ كولي، في منطقة بيدي، مقاطعة آتشيه الإندونيسية. - سبوتنيك عربي
13/17
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

في هذه الصورة الملتقطة، في 19 يونيو 2024، امرأة وطفلها ينامان في أرجوحة شبكية في ملجأ للاجئين الروهينجا على شاطئ كولي، في منطقة بيدي، مقاطعة آتشيه الإندونيسية.

© AP Photo / Kin Cheung

أحد المتسابقين يقف على مقعد للحصول على رؤية أفضل للسباق في المنطقة العامة في اليوم الثاني من اجتماع سباق الخيول رويال أسكوت في أسكوت، إنجلترا، يوم الأربعاء، 19 يونيو 2024.

أحد المتسابقين يقف على مقعد للحصول على رؤية أفضل للسباق في المنطقة العامة في اليوم الثاني من اجتماع سباق الخيول رويال أسكوت في أسكوت، إنجلترا، يوم الأربعاء، 19 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
14/17
© AP Photo / Kin Cheung

أحد المتسابقين يقف على مقعد للحصول على رؤية أفضل للسباق في المنطقة العامة في اليوم الثاني من اجتماع سباق الخيول رويال أسكوت في أسكوت، إنجلترا، يوم الأربعاء، 19 يونيو 2024.

© AFP 2023 / Sai Aung Main

أشخاص يحملون مظلات ينتظرون في محطة للحافلات أثناء هطول الأمطار في يانغون، في 18 يونيو 2024.

أشخاص يحملون مظلات ينتظرون في محطة للحافلات أثناء هطول الأمطار في يانغون، في 18 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
15/17
© AFP 2023 / Sai Aung Main

أشخاص يحملون مظلات ينتظرون في محطة للحافلات أثناء هطول الأمطار في يانغون، في 18 يونيو 2024.

© AFP 2023 / Omar Al-Qattaa

أطفال يلعبون في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، في 17 يونيو 2024، وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

أطفال يلعبون في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، في 17 يونيو 2024، وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. - سبوتنيك عربي
16/17
© AFP 2023 / Omar Al-Qattaa

أطفال يلعبون في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، في 17 يونيو 2024، وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

© AP Photo / Ariana Cubillos

رجل يرتدي زي نسخة عن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وهو يستقبل الأطفال في سن الخامسة في مسيرة مؤيدة للحكومة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا، في حي جونكيتو في كاراكاس، فنزويلا، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

رجل يرتدي زي نسخة عن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وهو يستقبل الأطفال في سن الخامسة في مسيرة مؤيدة للحكومة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا، في حي جونكيتو في كاراكاس، فنزويلا، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي
17/17
© AP Photo / Ariana Cubillos

رجل يرتدي زي نسخة عن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وهو يستقبل الأطفال في سن الخامسة في مسيرة مؤيدة للحكومة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا، في حي جونكيتو في كاراكاس، فنزويلا، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

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