https://sarabic.ae/20240622/الإعلان-رسميا-عن-موعد-بطولة-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-في-المغرب-1090057111.html
الإعلان رسميا عن موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب
الإعلان رسميا عن موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، عن تغيير جديد في مواعيد إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للعام المقبل 2025، والتي ستقام في المغرب. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T14:15+0000
2024-06-22T14:15+0000
2024-06-22T14:15+0000
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وكتب الاتحاد عبر منصة "إكس"، أن البطولة ستقام في الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 وحتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.وكان من المقرر في الأصل إقامة كأس الأمم الأفريقية في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2025، ولكن تم تغيير المواعيد لتجنّب التعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في أمريكا، والمقامة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل.وكان التحدي الإضافي لمسؤولي (كاف) هو الرغبة في تجنّب تعارض مواعيد البطولة الأفريقية مع دوري أبطال أوروبا.ومن المقرر إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في جوهانسبرج يوم 4 يوليو المقبل، حيث سيتم تقسيم 48 فريقا إلى 12 مجموعة.وعلى عكس بطولة أوروبا وكوبا أمريكا وكأس آسيا التي تقام كل 4 سنوات، فإن بطولة كأس الأمم الأفريقية تقام كل عامين، بسبب تحقيقها معظم إيرادات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، في مقابلة تلفزيونية مؤخرا، أن (كاف) حقق أرباحا بقيمة 80 مليون دولار من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي استضافتها ساحل العاج في يناير وفبراير من العام الحالي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كأس الأمم الأفريقية, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
كأس الأمم الأفريقية, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
الإعلان رسميا عن موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، عن تغيير جديد في مواعيد إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للعام المقبل 2025، والتي ستقام في المغرب.
وكتب الاتحاد عبر منصة "إكس"، أن البطولة ستقام في الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 وحتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.
وكان من المقرر في الأصل إقامة كأس الأمم الأفريقية في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2025، ولكن تم تغيير المواعيد لتجنّب التعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في أمريكا
، والمقامة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل.
وكان التحدي الإضافي لمسؤولي (كاف) هو الرغبة في تجنّب تعارض مواعيد البطولة الأفريقية مع دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في جوهانسبرج يوم 4 يوليو المقبل، حيث سيتم تقسيم 48 فريقا إلى 12 مجموعة.
وعلى عكس بطولة أوروبا وكوبا أمريكا وكأس آسيا التي تقام كل 4 سنوات، فإن بطولة كأس الأمم الأفريقية تقام كل عامين، بسبب تحقيقها معظم إيرادات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، في مقابلة تلفزيونية مؤخرا، أن (كاف) حقق أرباحا بقيمة 80 مليون دولار من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي استضافتها ساحل العاج في يناير وفبراير من العام الحالي.