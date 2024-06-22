الرئيس الفنزويلي يتهم المعارضين اليمينيين بالتخطيط لانقلاب

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
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123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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كواليس السينما
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مرايا العلوم
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13 د
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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20240622/الرئيس-الفنزويلي-يتهم-المعارضين-اليمينيين-بالتخطيط-لانقلاب-1090058907.html
الرئيس الفنزويلي يتهم المعارضين اليمينيين بالتخطيط لانقلاب
الرئيس الفنزويلي يتهم المعارضين اليمينيين بالتخطيط لانقلاب
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن مرشحي المعارضة اليمينية في فنزويلا، إدموندو غونزاليس، وإنريكي ماركيز، يعتزمان تنظيم أعمال شغب وانقلاب بعد الانتخابات... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T04:22+0000
2024-06-22T04:23+0000
العالم
رئاسة فنزويلا
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وقال مادورو، متحدثاً إلى أنصاره في ولاية موناغاس: "وقّعنا بالأمس اتفاقًا من أجل السلام في فنزويلا، واحترام نتائج الانتخابات والهيئة التنظيمية. من بين المرشحين العشرة، وقّع ثمانية مرشحين... اثنان من دمى الأوليغارشية لم يوقّعا".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، في 28 يوليو/ تموز المقبل، وتم الانتهاء من تسجيل المرشحين في أبريل/ نيسان الماضي.بوتين ومادورو يؤكدان على القواسم المشتركة في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطابوفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد وسط العاصمة كراكاس.وأشار مادورو إلى أن "المعتقلين اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب "فنتي فنزويلا" الفاشي اليميني المتطرف".
https://sarabic.ae/20231212/الرئيس-الفنزويلي-أمريكا-ستلقي-زيلينسكي-في-القمامة-بعد-انتهاء-صلاحيته--1084000622.html
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العالم, رئاسة فنزويلا
العالم, رئاسة فنزويلا

الرئيس الفنزويلي يتهم المعارضين اليمينيين بالتخطيط لانقلاب

04:22 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 04:23 GMT 22.06.2024)
© AP Photo / Marcelo Garciaالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Marcelo Garcia
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن مرشحي المعارضة اليمينية في فنزويلا، إدموندو غونزاليس، وإنريكي ماركيز، يعتزمان تنظيم أعمال شغب وانقلاب بعد الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال مادورو، متحدثاً إلى أنصاره في ولاية موناغاس: "وقّعنا بالأمس اتفاقًا من أجل السلام في فنزويلا، واحترام نتائج الانتخابات والهيئة التنظيمية. من بين المرشحين العشرة، وقّع ثمانية مرشحين... اثنان من دمى الأوليغارشية لم يوقّعا".

وتابع: "لماذا برأيكم لم يوقّعوا على اتفاق احترام قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات (اللجنة الانتخابية) والنتائج؟ لأنهم ينوون الادعاء بالتزوير، لأنهم ينوون إطلاق العنان للعنف والانقلاب".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، في 28 يوليو/ تموز المقبل، وتم الانتهاء من تسجيل المرشحين في أبريل/ نيسان الماضي.
بوتين ومادورو يؤكدان على القواسم المشتركة في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد وسط العاصمة كراكاس.

وقال مادورو، أمام حشد كبير لأنصاره في ساحة "دييغو إيبارا"، بعد إدراج ترشحه في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، في يوليو 2024: "اليوم هنا (في ساحة دييغو إيبارا) كان رجلان مسلحان يستعدان لاغتيالي".

وأشار مادورو إلى أن "المعتقلين اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب "فنتي فنزويلا" الفاشي اليميني المتطرف".
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