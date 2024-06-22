https://sarabic.ae/20240622/الرئيس-الفنزويلي-يتهم-المعارضين-اليمينيين-بالتخطيط-لانقلاب-1090058907.html
الرئيس الفنزويلي يتهم المعارضين اليمينيين بالتخطيط لانقلاب
الرئيس الفنزويلي يتهم المعارضين اليمينيين بالتخطيط لانقلاب
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن مرشحي المعارضة اليمينية في فنزويلا، إدموندو غونزاليس، وإنريكي ماركيز، يعتزمان تنظيم أعمال شغب وانقلاب بعد الانتخابات... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T04:22+0000
2024-06-22T04:22+0000
2024-06-22T04:23+0000
العالم
رئاسة فنزويلا
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وقال مادورو، متحدثاً إلى أنصاره في ولاية موناغاس: "وقّعنا بالأمس اتفاقًا من أجل السلام في فنزويلا، واحترام نتائج الانتخابات والهيئة التنظيمية. من بين المرشحين العشرة، وقّع ثمانية مرشحين... اثنان من دمى الأوليغارشية لم يوقّعا".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، في 28 يوليو/ تموز المقبل، وتم الانتهاء من تسجيل المرشحين في أبريل/ نيسان الماضي.بوتين ومادورو يؤكدان على القواسم المشتركة في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطابوفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد وسط العاصمة كراكاس.وأشار مادورو إلى أن "المعتقلين اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب "فنتي فنزويلا" الفاشي اليميني المتطرف".
https://sarabic.ae/20231212/الرئيس-الفنزويلي-أمريكا-ستلقي-زيلينسكي-في-القمامة-بعد-انتهاء-صلاحيته--1084000622.html
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العالم, رئاسة فنزويلا
الرئيس الفنزويلي يتهم المعارضين اليمينيين بالتخطيط لانقلاب
04:22 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 04:23 GMT 22.06.2024)
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن مرشحي المعارضة اليمينية في فنزويلا، إدموندو غونزاليس، وإنريكي ماركيز، يعتزمان تنظيم أعمال شغب وانقلاب بعد الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال مادورو، متحدثاً إلى أنصاره في ولاية موناغاس: "وقّعنا بالأمس اتفاقًا من أجل السلام في فنزويلا، واحترام نتائج الانتخابات والهيئة التنظيمية. من بين المرشحين العشرة، وقّع ثمانية مرشحين... اثنان من دمى الأوليغارشية لم يوقّعا".
وتابع: "لماذا برأيكم لم يوقّعوا على اتفاق احترام قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات (اللجنة الانتخابية) والنتائج؟ لأنهم ينوون الادعاء بالتزوير، لأنهم ينوون إطلاق العنان للعنف والانقلاب".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، في 28 يوليو/ تموز المقبل، وتم الانتهاء من تسجيل المرشحين في أبريل/ نيسان الماضي.
12 ديسمبر 2023, 08:08 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد وسط العاصمة كراكاس.
وقال مادورو، أمام حشد كبير لأنصاره في ساحة "دييغو إيبارا"، بعد إدراج ترشحه في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، في يوليو 2024: "اليوم هنا (في ساحة دييغو إيبارا) كان رجلان مسلحان يستعدان لاغتيالي".
وأشار مادورو إلى أن "المعتقلين اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب "فنتي فنزويلا" الفاشي اليميني المتطرف".