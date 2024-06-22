جنود بريطانيون مصابون بالسرطان يقاضون وزارة الدفاع بسبب طلاء سام على الدبابات

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240622/جنود-بريطانيون-مصابون-بالسرطان-يقاضون-وزارة-الدفاع-بسبب-طلاء-سام-على-الدبابات-1090058136.html
جنود بريطانيون مصابون بالسرطان يقاضون وزارة الدفاع بسبب طلاء سام على الدبابات
جنود بريطانيون مصابون بالسرطان يقاضون وزارة الدفاع بسبب طلاء سام على الدبابات
سبوتنيك عربي
رفع جنود بريطانيون دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع في البلاد، بعد أن أصيبوا بالسرطان، نتيجة تعرضهم لطلاء مسرطن على المركبات القتالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T01:00+0000
2024-06-22T01:00+0000
بريطانيا
الجيش البريطاني
العالم
تشالنجر
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وكان الجنود مشاركون في طلاء المركبات العسكرية، بما في ذلك الشاحنات وناقلات الجنود المدرعة والدبابات المقاومة للصدأ مثل تشالنجر 2، بطلاء يحتوي على الكروم VI))، وهو مادة مسرطنة معترف بها يمكن أن تسبب سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الرئة.تم حظر استخدام الكروم سداسي التكافؤ في معظم الصناعات التحويلية بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي في عام 2003.وبعد ثلاث سنوات، حددت المفوضية الأوروبية موعدًا نهائيًا في يناير 2019 للاستخدام المصرح به للكرومات في الطلاء، وبحسب ما ورد استمرت الوزارة البريطانية في استخدام الطلاء الخطير حتى الموعد النهائي.وذكرت وسائل إعلام بريطانية في مايو/أيار أن أكثر من 100 طيار عسكري بريطاني رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع بسبب إصابتهم بالسرطان، نتيجة التعرض لأبخرة طائرات الهليكوبتر السامة.وزودت المملكة المتحدة أوكرانيا بالعديد من دبابات تشالنجر 2 في سبتمبر 2023، تم تدمير دبابة تشالنجر 2 في قتال بين القوات الروسية والأوكرانية، ويُعتقد أن الحادث هو أول تدمير للدبابة بنيران معادية منذ ما يقرب من 30 عامًا على وجودها في الخدمة.
https://sarabic.ae/20240425/جنرال-متقاعد-الإمدادات-الجديدة-لأوكرانيا-غير-قادرة-على-إحداث-تغيير-جذري-في-ساحة-المعركة-1088281871.html
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بريطانيا, الجيش البريطاني, العالم, تشالنجر
بريطانيا, الجيش البريطاني, العالم, تشالنجر

جنود بريطانيون مصابون بالسرطان يقاضون وزارة الدفاع بسبب طلاء سام على الدبابات

01:00 GMT 22.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tankدبابة "تشالنجر 2"
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tank
تابعنا عبر
رفع جنود بريطانيون دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع في البلاد، بعد أن أصيبوا بالسرطان، نتيجة تعرضهم لطلاء مسرطن على المركبات القتالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن محامي الجنود.
وكان الجنود مشاركون في طلاء المركبات العسكرية، بما في ذلك الشاحنات وناقلات الجنود المدرعة والدبابات المقاومة للصدأ مثل تشالنجر 2، بطلاء يحتوي على الكروم VI))، وهو مادة مسرطنة معترف بها يمكن أن تسبب سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الرئة.
ويزعم محامو الجنود، أن الوزارة كانت على علم بجميع المخاطر منذ ما يقرب من 20 عامًا، لكنها استمرت في استخدام الطلاء دون إبلاغ الجنود بالمخاطر أو تزويدهم بملابس واقية.
تم حظر استخدام الكروم سداسي التكافؤ في معظم الصناعات التحويلية بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي في عام 2003.
وبعد ثلاث سنوات، حددت المفوضية الأوروبية موعدًا نهائيًا في يناير 2019 للاستخدام المصرح به للكرومات في الطلاء، وبحسب ما ورد استمرت الوزارة البريطانية في استخدام الطلاء الخطير حتى الموعد النهائي.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال متقاعد: الإمدادات الجديدة لأوكرانيا غير قادرة على إحداث تغيير جذري في ساحة المعركة
25 أبريل, 13:36 GMT
وذكرت وسائل إعلام بريطانية في مايو/أيار أن أكثر من 100 طيار عسكري بريطاني رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع بسبب إصابتهم بالسرطان، نتيجة التعرض لأبخرة طائرات الهليكوبتر السامة.
وزودت المملكة المتحدة أوكرانيا بالعديد من دبابات تشالنجر 2 في سبتمبر 2023، تم تدمير دبابة تشالنجر 2 في قتال بين القوات الروسية والأوكرانية، ويُعتقد أن الحادث هو أول تدمير للدبابة بنيران معادية منذ ما يقرب من 30 عامًا على وجودها في الخدمة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصليب الأحمر يؤكد تعرض مكتبه في غزة لقصف إسرائيلي ومقتل العشرات00:10 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودهاأمس, 05:19 GMT
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