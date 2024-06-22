https://sarabic.ae/20240622/جنود-بريطانيون-مصابون-بالسرطان-يقاضون-وزارة-الدفاع-بسبب-طلاء-سام-على-الدبابات-1090058136.html
جنود بريطانيون مصابون بالسرطان يقاضون وزارة الدفاع بسبب طلاء سام على الدبابات
جنود بريطانيون مصابون بالسرطان يقاضون وزارة الدفاع بسبب طلاء سام على الدبابات
سبوتنيك عربي
رفع جنود بريطانيون دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع في البلاد، بعد أن أصيبوا بالسرطان، نتيجة تعرضهم لطلاء مسرطن على المركبات القتالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T01:00+0000
2024-06-22T01:00+0000
2024-06-22T01:00+0000
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تشالنجر
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وكان الجنود مشاركون في طلاء المركبات العسكرية، بما في ذلك الشاحنات وناقلات الجنود المدرعة والدبابات المقاومة للصدأ مثل تشالنجر 2، بطلاء يحتوي على الكروم VI))، وهو مادة مسرطنة معترف بها يمكن أن تسبب سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الرئة.تم حظر استخدام الكروم سداسي التكافؤ في معظم الصناعات التحويلية بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي في عام 2003.وبعد ثلاث سنوات، حددت المفوضية الأوروبية موعدًا نهائيًا في يناير 2019 للاستخدام المصرح به للكرومات في الطلاء، وبحسب ما ورد استمرت الوزارة البريطانية في استخدام الطلاء الخطير حتى الموعد النهائي.وذكرت وسائل إعلام بريطانية في مايو/أيار أن أكثر من 100 طيار عسكري بريطاني رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع بسبب إصابتهم بالسرطان، نتيجة التعرض لأبخرة طائرات الهليكوبتر السامة.وزودت المملكة المتحدة أوكرانيا بالعديد من دبابات تشالنجر 2 في سبتمبر 2023، تم تدمير دبابة تشالنجر 2 في قتال بين القوات الروسية والأوكرانية، ويُعتقد أن الحادث هو أول تدمير للدبابة بنيران معادية منذ ما يقرب من 30 عامًا على وجودها في الخدمة.
https://sarabic.ae/20240425/جنرال-متقاعد-الإمدادات-الجديدة-لأوكرانيا-غير-قادرة-على-إحداث-تغيير-جذري-في-ساحة-المعركة-1088281871.html
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بريطانيا, الجيش البريطاني, العالم, تشالنجر
بريطانيا, الجيش البريطاني, العالم, تشالنجر
جنود بريطانيون مصابون بالسرطان يقاضون وزارة الدفاع بسبب طلاء سام على الدبابات
رفع جنود بريطانيون دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع في البلاد، بعد أن أصيبوا بالسرطان، نتيجة تعرضهم لطلاء مسرطن على المركبات القتالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن محامي الجنود.
وكان الجنود مشاركون في طلاء المركبات العسكرية، بما في ذلك الشاحنات وناقلات الجنود المدرعة والدبابات المقاومة للصدأ مثل تشالنجر 2، بطلاء يحتوي على الكروم VI))، وهو مادة مسرطنة معترف بها
يمكن أن تسبب سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الرئة.
ويزعم محامو الجنود، أن الوزارة كانت على علم بجميع المخاطر منذ ما يقرب من 20 عامًا، لكنها استمرت في استخدام الطلاء دون إبلاغ الجنود بالمخاطر أو تزويدهم بملابس واقية.
تم حظر استخدام الكروم سداسي التكافؤ في معظم الصناعات التحويلية بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي في عام 2003.
وبعد ثلاث سنوات، حددت المفوضية الأوروبية موعدًا نهائيًا في يناير 2019 للاستخدام المصرح به للكرومات في الطلاء، وبحسب ما ورد استمرت الوزارة البريطانية في استخدام الطلاء الخطير حتى الموعد النهائي.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية في مايو/أيار أن أكثر من 100 طيار عسكري بريطاني رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع بسبب إصابتهم بالسرطان، نتيجة التعرض لأبخرة طائرات الهليكوبتر السامة.
وزودت المملكة المتحدة أوكرانيا بالعديد من دبابات تشالنجر 2 في سبتمبر 2023، تم تدمير دبابة تشالنجر 2 في قتال بين القوات الروسية والأوكرانية، ويُعتقد أن الحادث هو أول تدمير للدبابة بنيران معادية منذ ما يقرب من 30 عامًا على وجودها في الخدمة.