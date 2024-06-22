https://sarabic.ae/20240622/ليبيا--قتيلان-وجرحى-في-اشتباكات-مسلحة-بمدينة-غريان-جنوب-طرابلس-1090082439.html
ليبيا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بمدينة غريان جنوب طرابلس
ليبيا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بمدينة غريان جنوب طرابلس
سبوتنيك عربي
اندلعت اشتباكات مسلحة في قازان بمنطقة القواسم بمدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس غربي ليبيا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" مساء اليوم السبت. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T21:37+0000
2024-06-22T21:37+0000
2024-06-22T21:37+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
اشتباكات مسلحة
حصري
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وبحسب مصدر خاص لـ "سبوتنيك"، أسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين اثنين وإصابة آخرين حالة أحدهم خطيرة.وكشف المصدر لمراسل "سبوتنيك"، أن الاشتباكات اندلعت نتيجة صراعات مسلحة بالمدينة.ولا تزال ليبيا تعاني من انتشار السلاح والاشتباكات المسلحة في بعض مدن ومناطق الغرب الليبي، ويعود ذلك لانتشار التشكيلات والفصائل المسلحة المسيطرة على أغلب مدن ومناطق غرب ليبيا.
https://sarabic.ae/20240622/أعضاء-بمجلس-الدولة-الليبي-ستيفاني-خوري-تنفذ-أجندة-أمريكية-في-ليبيا-هدفها-إدارة-الصراع-1090078165.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اشتباكات مسلحة, حصري
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اشتباكات مسلحة, حصري
ليبيا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بمدينة غريان جنوب طرابلس
حصري
اندلعت اشتباكات مسلحة في قازان بمنطقة القواسم بمدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس غربي ليبيا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" مساء اليوم السبت.
وبحسب مصدر خاص لـ "سبوتنيك"، أسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين اثنين
وإصابة آخرين حالة أحدهم خطيرة.
وكشف المصدر لمراسل "سبوتنيك"، أن الاشتباكات اندلعت نتيجة صراعات مسلحة بالمدينة.
ولا تزال ليبيا تعاني من انتشار السلاح والاشتباكات المسلحة في بعض مدن ومناطق الغرب الليبي، ويعود ذلك لانتشار التشكيلات والفصائل المسلحة المسيطرة على أغلب مدن ومناطق غرب ليبيا.