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سوريا.. طائرات مسيرة انتحارية تهاجم قاعدة التنف الأمريكية للمرة الثانية خلال ساعات -عاجل
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09:03 GMT
29 د
من الملعب
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09:33 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
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17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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25 د
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https://sarabic.ae/20240622/ليبيا--قتيلان-وجرحى-في-اشتباكات-مسلحة-بمدينة-غريان-جنوب-طرابلس-1090082439.html
ليبيا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بمدينة غريان جنوب طرابلس
ليبيا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بمدينة غريان جنوب طرابلس
سبوتنيك عربي
اندلعت اشتباكات مسلحة في قازان بمنطقة القواسم بمدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس غربي ليبيا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" مساء اليوم السبت. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T21:37+0000
2024-06-22T21:37+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
اشتباكات مسلحة
حصري
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وبحسب مصدر خاص لـ "سبوتنيك"، أسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين اثنين وإصابة آخرين حالة أحدهم خطيرة.وكشف المصدر لمراسل "سبوتنيك"، أن الاشتباكات اندلعت نتيجة صراعات مسلحة بالمدينة.ولا تزال ليبيا تعاني من انتشار السلاح والاشتباكات المسلحة في بعض مدن ومناطق الغرب الليبي، ويعود ذلك لانتشار التشكيلات والفصائل المسلحة المسيطرة على أغلب مدن ومناطق غرب ليبيا.
https://sarabic.ae/20240622/أعضاء-بمجلس-الدولة-الليبي-ستيفاني-خوري-تنفذ-أجندة-أمريكية-في-ليبيا-هدفها-إدارة-الصراع-1090078165.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اشتباكات مسلحة, حصري
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اشتباكات مسلحة, حصري

ليبيا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بمدينة غريان جنوب طرابلس

21:37 GMT 22.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYصورة أرشيفية.. طرابلس في ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
صورة أرشيفية.. طرابلس في ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
اندلعت اشتباكات مسلحة في قازان بمنطقة القواسم بمدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس غربي ليبيا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" مساء اليوم السبت.
وبحسب مصدر خاص لـ "سبوتنيك"، أسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين اثنين وإصابة آخرين حالة أحدهم خطيرة.
وكشف المصدر لمراسل "سبوتنيك"، أن الاشتباكات اندلعت نتيجة صراعات مسلحة بالمدينة.
نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
أعضاء بمجلس الدولة الليبي: ستيفاني خوري تنفذ أجندة أمريكية في ليبيا هدفها "إدارة الصراع"
17:32 GMT
ولا تزال ليبيا تعاني من انتشار السلاح والاشتباكات المسلحة في بعض مدن ومناطق الغرب الليبي، ويعود ذلك لانتشار التشكيلات والفصائل المسلحة المسيطرة على أغلب مدن ومناطق غرب ليبيا.
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