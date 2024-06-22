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ملياردير أمريكي يسخر من أوكرانيا بصورتين
ملياردير أمريكي يسخر من أوكرانيا بصورتين
سبوتنيك عربي
نشر الملياردير الأمريكي، ديفيد ساكس، صورتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسخر فيهما من الحملات الدعائية حول "الدفاع عن الديمقراطية" المزعومة في أوكرانيا. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T07:09+0000
2024-06-22T07:44+0000
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وتظهر الصورة الأولى، التي نشرها ساكس عبر منصة "إكس"، العلم الأوكراني مع عبارة "أنقذوا أوكرانيا. دافعوا عن الديمقراطية".وأما في الصورة الثانية، فتظهر العلم مكتوب عليه "أعيدوا لنا الانتخابات"، والذي علقه المشجعون الأوكرانيون في المباراة، التي جمعت بين منتخبي أوكرانيا وسلوفاكيا، في بطولة أوروبا لكرة القدم.ويزعم الغرب بانتظام أنه يقدم "المساعدة" لأوكرانيا من أجل "الدفاع عن الديمقراطية" المزعومة، وغالبا ما يدّعي السياسيون الغربيون أن "الكفاح من أجل الديمقراطية والحرية" الذي يُزعم أن الجنود الأوكرانيين يخوضونه في أوكرانيا، ليس فقط من أجل البلد نفسه بل أيضا من "أجل أوروبا بأسرها"، بحسب قولهم.وفي 20 مايو/ أيار الماضي، انتهت فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي، الرئاسية التي بدأت في عام 2019، وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في 31 مارس/ آذار الماضي.وتم إلغاء الانتخابات "بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة"، بحسب التصريحات الأوكرانية، وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا، فيما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن موسكو تفترض أن شرعية زيلينسكي، قد انتهت.
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

ملياردير أمريكي يسخر من أوكرانيا بصورتين

07:09 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 07:44 GMT 22.06.2024)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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نشر الملياردير الأمريكي، ديفيد ساكس، صورتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسخر فيهما من الحملات الدعائية حول "الدفاع عن الديمقراطية" المزعومة في أوكرانيا.
وتظهر الصورة الأولى، التي نشرها ساكس عبر منصة "إكس"، العلم الأوكراني مع عبارة "أنقذوا أوكرانيا. دافعوا عن الديمقراطية".
وأما في الصورة الثانية، فتظهر العلم مكتوب عليه "أعيدوا لنا الانتخابات"، والذي علقه المشجعون الأوكرانيون في المباراة، التي جمعت بين منتخبي أوكرانيا وسلوفاكيا، في بطولة أوروبا لكرة القدم.

و علّق ساكس، بسخرية: "كيف بدأ كل شيء؟ كيف انتهى كل شيء".

ويزعم الغرب بانتظام أنه يقدم "المساعدة" لأوكرانيا من أجل "الدفاع عن الديمقراطية" المزعومة، وغالبا ما يدّعي السياسيون الغربيون أن "الكفاح من أجل الديمقراطية والحرية" الذي يُزعم أن الجنود الأوكرانيين يخوضونه في أوكرانيا، ليس فقط من أجل البلد نفسه بل أيضا من "أجل أوروبا بأسرها"، بحسب قولهم.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، انتهت فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي، الرئاسية التي بدأت في عام 2019، وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في 31 مارس/ آذار الماضي.
وتم إلغاء الانتخابات "بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة"، بحسب التصريحات الأوكرانية، وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا، فيما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن موسكو تفترض أن شرعية زيلينسكي، قد انتهت.
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