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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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الدبيبة يجدد دعم حكومته لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية
الدبيبة يجدد دعم حكومته لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية
سبوتنيك عربي
جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تأكيده لدعم حكومته للجهود المحلية والدولية التي تهدف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T15:53+0000
2024-06-23T15:53+0000
أخبار ليبيا اليوم
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عبد الحميد الدبيبة
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وأكد الدبيبة دعمه لجهود الأمم المتحدة لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية.جاء ذلك بعد لقاء جمع الدبيبة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس.كما تم التطرق لمناقشة عدد من الملفات أبرزها، تطورات الأوضاع السياسية المحلية والدولية، وملفات التعاون بين البلدين، وجهود الدفع بالعملية السياسية في ليبيا.وأعرب الدبيبة، في مايو/ أيار الماضي، عن دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة بملف الانتخابات والأعمال المنجزة في هذا الشأن.وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، جاء ذلك في لقاء جمع عبد الحميد الدبيبة مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، وتطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية في أولى تحركات خوري في ليبيا.وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد صرح في وقت سابق، بأنه يحترم التداول السلمي للسلطة، وأنه مع كل المبادرات التي تسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا، لافتا إلى أن القرار يعود للشعب في اختيار من يمثله، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بعيدا عن المُعرقلين والمخربين.
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https://sarabic.ae/20240622/أعضاء-بمجلس-الدولة-الليبي-ستيفاني-خوري-تنفذ-أجندة-أمريكية-في-ليبيا-هدفها-إدارة-الصراع-1090078165.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار

الدبيبة يجدد دعم حكومته لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية

15:53 GMT 23.06.2024
© Sputnik . NADER EL SHAREEFرئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . NADER EL SHAREEF
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جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تأكيده لدعم حكومته للجهود المحلية والدولية التي تهدف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة قابلة للتنفيذ.
وأكد الدبيبة دعمه لجهود الأمم المتحدة لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية.
جاء ذلك بعد لقاء جمع الدبيبة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس.
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11:04 GMT
كما تم التطرق لمناقشة عدد من الملفات أبرزها، تطورات الأوضاع السياسية المحلية والدولية، وملفات التعاون بين البلدين، وجهود الدفع بالعملية السياسية في ليبيا.
وأعرب الدبيبة، في مايو/ أيار الماضي، عن دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة بملف الانتخابات والأعمال المنجزة في هذا الشأن.
نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
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أمس, 17:32 GMT
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، جاء ذلك في لقاء جمع عبد الحميد الدبيبة مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، وتطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية في أولى تحركات خوري في ليبيا.
وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد صرح في وقت سابق، بأنه يحترم التداول السلمي للسلطة، وأنه مع كل المبادرات التي تسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا، لافتا إلى أن القرار يعود للشعب في اختيار من يمثله، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بعيدا عن المُعرقلين والمخربين.
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