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مساحة حرة
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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https://sarabic.ae/20240623/بقايا-صاروخ-فضائي-صيني-تسقط-في-منطقة-مأهولة-بالسكان-فيديو---1090101077.html
بقايا صاروخ فضائي صيني تسقط في منطقة مأهولة بالسكان... فيديو
بقايا صاروخ فضائي صيني تسقط في منطقة مأهولة بالسكان... فيديو
سبوتنيك عربي
سقطت بقايا من صاروخ "لونغ مارش 2-سي" الصيني، الذي كان يحمل قمرا صناعيا أطلقته الصين وفرنسا بشكل مشترك يوم أمس السبت، قرب منطقة سكنية. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T12:58+0000
2024-06-23T12:58+0000
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وقالت صحيفة "إنديا توداي" إنه تم إطلاق الصاروخ الفضائي والقمر الصناعي الذي يطلق عليه اسم مراقب الأجسام الفضائية المتغيرة (SVOM)، من مركز "شيتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية في الساعة 3.00 صباح يوم 22 يونيو/ حزيران (بالتوقيت المحلي)، وبعد وقت قصير من الإقلاع، سقط جزء من الصاروخ.ويُظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي سقوط الصاروخ على منطقة مأهولة بالسكان، ما تسبب في حالة من الذعر، حيث ركض الناس للاختباء.يستخدم صاروخ "لونغ مارش 2-سي" خليطا شديد التحلل من رباعي أكسيد النيتروجين وثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل (UDMH)، وهي مواد سامة للبشر، حيث أعرب العديد من مستخدمي الإنترنت عن قلقهم بشأن استنشاق هذه المواد السامة.لكن السلطات الصينية أعلنت نجاح المهمة، مؤكدة أن القمر الصناعي، وهو الأقوى حتى الآن لدراسة أبعد انفجارات النجوم، وصل إلى مداره بنجاح.ووفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، فإن مهمة القمر الصناعي هي دراسة الظواهر السماوية، بما في ذلك انفجارات أشعة غاما، ومن المتوقع أن يؤدي دورا حاسما في تقدم الاكتشافات الفلكية.ويعتبر هذا أول قمر صناعي تم تطويره بشكل مشترك بين الصين وفرنسا، ما يسلط الضوء على براعة بكين المتنامية في الفضاء واستكشاف القمر، الأمر الذي اجتذب التعاون من الشركاء الأوروبيين والآسيويين.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الصين أن مسبارها القمري "تشانغ آه-6" نقل عينات تم جمعها من الجانب البعيد للقمر إلى مركبة فضائية في مدار القمر، ومن المقرر أن تعود المركبة الفضائية غير المأهولة إلى الأرض، ربما في 25 يونيو، ما قد يجعل الصين أول دولة تستعيد المادة القمرية من الجانب البعيد للقمر.
https://sarabic.ae/20240615/رئيس-منظمة-الفضاء-الإيرانية-سنطلق-قمرين-صناعيين-جديدين-خلال-الشهر-المقبل-1089885205.html
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الفضاء, منوعات, الأخبار, الصين
الفضاء, منوعات, الأخبار, الصين

بقايا صاروخ فضائي صيني تسقط في منطقة مأهولة بالسكان... فيديو

12:58 GMT 23.06.2024
© AFP 2023 / PEDRO PARDOصاروخ فضاء صيني
صاروخ فضاء صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
تابعنا عبر
سقطت بقايا من صاروخ "لونغ مارش 2-سي" الصيني، الذي كان يحمل قمرا صناعيا أطلقته الصين وفرنسا بشكل مشترك يوم أمس السبت، قرب منطقة سكنية.
وقالت صحيفة "إنديا توداي" إنه تم إطلاق الصاروخ الفضائي والقمر الصناعي الذي يطلق عليه اسم مراقب الأجسام الفضائية المتغيرة (SVOM)، من مركز "شيتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية في الساعة 3.00 صباح يوم 22 يونيو/ حزيران (بالتوقيت المحلي)، وبعد وقت قصير من الإقلاع، سقط جزء من الصاروخ.
ويُظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي سقوط الصاروخ على منطقة مأهولة بالسكان، ما تسبب في حالة من الذعر، حيث ركض الناس للاختباء.
يستخدم صاروخ "لونغ مارش 2-سي" خليطا شديد التحلل من رباعي أكسيد النيتروجين وثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل (UDMH)، وهي مواد سامة للبشر، حيث أعرب العديد من مستخدمي الإنترنت عن قلقهم بشأن استنشاق هذه المواد السامة.
لكن السلطات الصينية أعلنت نجاح المهمة، مؤكدة أن القمر الصناعي، وهو الأقوى حتى الآن لدراسة أبعد انفجارات النجوم، وصل إلى مداره بنجاح.
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ووفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، فإن مهمة القمر الصناعي هي دراسة الظواهر السماوية، بما في ذلك انفجارات أشعة غاما، ومن المتوقع أن يؤدي دورا حاسما في تقدم الاكتشافات الفلكية.
ويعتبر هذا أول قمر صناعي تم تطويره بشكل مشترك بين الصين وفرنسا، ما يسلط الضوء على براعة بكين المتنامية في الفضاء واستكشاف القمر، الأمر الذي اجتذب التعاون من الشركاء الأوروبيين والآسيويين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الصين أن مسبارها القمري "تشانغ آه-6" نقل عينات تم جمعها من الجانب البعيد للقمر إلى مركبة فضائية في مدار القمر، ومن المقرر أن تعود المركبة الفضائية غير المأهولة إلى الأرض، ربما في 25 يونيو، ما قد يجعل الصين أول دولة تستعيد المادة القمرية من الجانب البعيد للقمر.
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