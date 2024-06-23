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رئيس لجنة الدفاع في الدوما: تغيرات العقيدة النووية الروسية تحدث إذا زادت التحديات تجاهنا
رئيس لجنة الدفاع في الدوما: تغيرات العقيدة النووية الروسية تحدث إذا زادت التحديات تجاهنا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، أندريه كارتابولوف، بأن تغييرات في العقيدة النووية الروسية قد تحدث إذا زادت التحديات والتهديدات تجاه روسيا،... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T05:43+0000
2024-06-23T05:43+0000
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وقال كارتابولوف لوكالة "سبوتنيك": "سيعتمد كل شيء على كيفية تغير الوضع العسكري والسياسي، فالعقيدة تعكس رد فعلنا على ما يحدث حول بلدنا".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا قد تجري تغييرات على عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.روسيا تعلن عن مناورات نووية تكتيكية... ما هو حجم ترسانتها الذرية؟ووفقا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وفي دوائر الخبراء في الغرب، هناك أفكار حول إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة ولا يوجد شيء فظيع في هذا الأمر.بوتين: بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من تدريبات اختبار الأسلحة النوويةوفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن روسيا لم تغير عقيدتها النووية، محذرًا من أن سياسات التصعيد الغربية قد تجعل موسكو مضطرة لتحسين إجراءات ردعها النووي.
https://sarabic.ae/20240509/روسيا-تحذر-الغرب-من-أنها-قد-تضطر-لتحسين-إجراءات-ردعها-النووي-وأنها-تجري-تخطيطا-وقائيا-مبدئيا-1088666597.html
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روسيا, العالم

رئيس لجنة الدفاع في الدوما: تغيرات العقيدة النووية الروسية تحدث إذا زادت التحديات تجاهنا

05:43 GMT 23.06.2024
© Courtesy of Northern Fleet press serviceصاروخ باليستي عابر للقارات طراز "بولافا"
صاروخ باليستي عابر للقارات طراز بولافا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Courtesy of Northern Fleet press service
تابعنا عبر
أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، أندريه كارتابولوف، بأن تغييرات في العقيدة النووية الروسية قد تحدث إذا زادت التحديات والتهديدات تجاه روسيا، وقد يتغير وقت اتخاذ قرار بشأن استخدام الأسلحة النووية.
وقال كارتابولوف لوكالة "سبوتنيك": "سيعتمد كل شيء على كيفية تغير الوضع العسكري والسياسي، فالعقيدة تعكس رد فعلنا على ما يحدث حول بلدنا".

وأضاف: "إذا رأينا أن التحديات والتهديدات ستزداد، فيمكننا تصحيح شيء ما فيها من حيث توقيت استخدام الأسلحة النووية وقرار استخدامها، ولكن على وجه التحديد، بالطبع، من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا قد تجري تغييرات على عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.
روسيا تعلن عن مناورات نووية تكتيكية... ما هو حجم ترسانتها الذرية؟
إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية في ميدان للتدريب كورا خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تحذر الغرب من أنها قد تضطر لتحسين إجراءات ردعها النووي وأنها تجري "تخطيطا وقائيا مبدئيا"
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ووفقا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وفي دوائر الخبراء في الغرب، هناك أفكار حول إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة ولا يوجد شيء فظيع في هذا الأمر.
بوتين: بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من تدريبات اختبار الأسلحة النووية
وفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن روسيا لم تغير عقيدتها النووية، محذرًا من أن سياسات التصعيد الغربية قد تجعل موسكو مضطرة لتحسين إجراءات ردعها النووي.
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