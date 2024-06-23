https://sarabic.ae/20240623/رئيس-لجنة-الدفاع-في-الدوما-تغيرات-العقيدة-النووية-الروسية-تحدث-إذا-زادت-التحديات-تجاهنا-1090085729.html

رئيس لجنة الدفاع في الدوما: تغيرات العقيدة النووية الروسية تحدث إذا زادت التحديات تجاهنا

رئيس لجنة الدفاع في الدوما: تغيرات العقيدة النووية الروسية تحدث إذا زادت التحديات تجاهنا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، أندريه كارتابولوف، بأن تغييرات في العقيدة النووية الروسية قد تحدث إذا زادت التحديات والتهديدات تجاه روسيا،... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T05:43+0000

2024-06-23T05:43+0000

2024-06-23T05:43+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102477/89/1024778927_0:40:1773:1037_1920x0_80_0_0_342845bcc4f202fcb58322c225293ecc.jpg

وقال كارتابولوف لوكالة "سبوتنيك": "سيعتمد كل شيء على كيفية تغير الوضع العسكري والسياسي، فالعقيدة تعكس رد فعلنا على ما يحدث حول بلدنا".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا قد تجري تغييرات على عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.روسيا تعلن عن مناورات نووية تكتيكية... ما هو حجم ترسانتها الذرية؟ووفقا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وفي دوائر الخبراء في الغرب، هناك أفكار حول إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة ولا يوجد شيء فظيع في هذا الأمر.بوتين: بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من تدريبات اختبار الأسلحة النوويةوفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على أن روسيا لم تغير عقيدتها النووية، محذرًا من أن سياسات التصعيد الغربية قد تجعل موسكو مضطرة لتحسين إجراءات ردعها النووي.

https://sarabic.ae/20240509/روسيا-تحذر-الغرب-من-أنها-قد-تضطر-لتحسين-إجراءات-ردعها-النووي-وأنها-تجري-تخطيطا-وقائيا-مبدئيا-1088666597.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم