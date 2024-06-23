https://sarabic.ae/20240623/سيناتور-روسي-يوضح-سبب-عدم-ملاحظة-الفرنسيين-للنهاية-الماكرونية-1090084949.html

سيناتور روسي يوضح سبب عدم ملاحظة الفرنسيين لنهاية "الماكرونية"

سيناتور روسي يوضح سبب عدم ملاحظة الفرنسيين لنهاية "الماكرونية"

سبوتنيك عربي

صرح السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، أنه إذا اختفت "الماكرونية" (سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) غدًا من الوجود، فلن يلاحظ أحد الخسارة، لأن هذه الحركة... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T04:59+0000

2024-06-23T04:59+0000

2024-06-23T05:10+0000

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وقال بوشكوف عبر قناته على منصة "تلغرام": "ليس للماكرونية جذور عميقة في المجتمع الفرنسي، وإذا ما تم حلها غدًا، فلن يلاحظ أحد ذلك، لأنها ليست حركة حقيقية بل افتراضية، وهي تقنية وأداة تم إنشاؤها في عهد (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون ومن أجل ماكرون".وأشار السيناتور الروسي إلى أنه يتمتع بخبرة في التواصل مع قيادات جميع القوى السياسية الرائدة في فرنسا. ووفقًا له، فإن نواب حركة "النهضة" التي يتزعمها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يفتقرون إلى المعرفة العميقة والقناعات الرصينة، وأن رؤوسهم "مسدودة بالشعارات الليبرالية والرموز اللفظية".هل يقود "أقصى اليمين" في فرنسا للتخلي عن قيادة واشنطن؟وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، إن "الماكرونية" وصلت إلى نهايتها في فرنسا، وأعلن ترشحه لانتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي).نائب فرنسي: ماكرون لن يكون قادرا على تحسين وضعه في البرلمانوأعلن ماكرون بعد ذلك حل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، وإجراء انتخابات برلمانية استثنائية على جولتين - في 30 يونيو الجاري و7 يوليو/ تموز المقبل. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن أكثر من ثلث الفرنسيين مستعدون للتصويت لحزب الاتحاد الوطني، في حين أن التحالف الرئاسي قد يحصل على أقل من 20% من الأصوات.

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