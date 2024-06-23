طفل صغير يراوغ الأمن ببراعة لالتقاط "سيلفي" مع رونالدو.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:19 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
On air
12:36 GMT
3 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:09 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240623/طفل-صغير--يراوغ-الأمن-ببراعة-لالتقاط-سيلفي-مع-رونالدو-فيديو-1090093821.html
طفل صغير يراوغ الأمن ببراعة لالتقاط "سيلفي" مع رونالدو.. فيديو
طفل صغير يراوغ الأمن ببراعة لالتقاط "سيلفي" مع رونالدو.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لطفل صغير وهو يراوغ حراس الأمن داخل ملعب كرة قدم، خلال مباراة منتخبي البرتغال وتركيا، ضمن منافسات بطولة أمم... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T08:14+0000
2024-06-23T08:14+0000
نادي الفيديو
أخبار كرة القدم
السعودية
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/17/1090093396_0:0:1404:790_1920x0_80_0_0_0cecea55936db63ce167f50eebfe5b69.jpg
وفي المقابل، كان رونالدو، سعيدا بالتقاط الصورة مع المعجب الصغير، الذي وصل إليه داخل ملعب "فيستيفال ستاديون"، في الدقيقة من 69 من عمر المباراة.وبعد التقاط الطفل للصورة التي كان يحلم بها، حاول رجال الأمن إمساكه، لكنه لاذ بالفرار منهم خارج حدود الملعب، وسط مراقبة من رونالدو، الذي بدا مبتسما من الموقف، وتم اصطحابه للخارج، وسط تصفيق الجماهير وهتافاتهم.ورغم ذلك، كان من الواضح أن كريستيانو رونالدو، غير سعيد، عندما حاول شخصان آخران التقاط صور معه، في الدقائق الأخيرة، من المباراة.كما حاول شخصان آخران مقابلة رونالدو أثناء خروجه من الملعب مع زملائه في الفريق، لكن الأمن منعهما.وأكد مدرب منتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، أن "كريستيانو رونالدو، يجب أن يعتبر نفسه محظوظا، لأنه لم يتعرض لأي أذى، بعد أن واجهه 4 مشجعين في الملعب، أرادوا التقاط صور شخصية خلال المباراة".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/17/1090093396_156:0:1404:936_1920x0_80_0_0_4363bd5db458c0993b44dc19c7c3b58d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, السعودية, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, السعودية, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

طفل صغير يراوغ الأمن ببراعة لالتقاط "سيلفي" مع رونالدو.. فيديو

08:14 GMT 23.06.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDمعجب صغير يلتقط صورة تذكارية مع نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، خلال مباراة البرتغال وتركيا، ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024، 22 يونيو/ حزيران 2024
معجب صغير يلتقط صورة تذكارية مع نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، خلال مباراة البرتغال وتركيا، ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024، 22 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لطفل صغير وهو يراوغ حراس الأمن داخل ملعب كرة قدم، خلال مباراة منتخبي البرتغال وتركيا، ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، من أجل التقاط صورة "سيلفي" مع نجمه المفضل، كريستيانو رونالدو.
وفي المقابل، كان رونالدو، سعيدا بالتقاط الصورة مع المعجب الصغير، الذي وصل إليه داخل ملعب "فيستيفال ستاديون"، في الدقيقة من 69 من عمر المباراة.
وبعد التقاط الطفل للصورة التي كان يحلم بها، حاول رجال الأمن إمساكه، لكنه لاذ بالفرار منهم خارج حدود الملعب، وسط مراقبة من رونالدو، الذي بدا مبتسما من الموقف، وتم اصطحابه للخارج، وسط تصفيق الجماهير وهتافاتهم.
ورغم ذلك، كان من الواضح أن كريستيانو رونالدو، غير سعيد، عندما حاول شخصان آخران التقاط صور معه، في الدقائق الأخيرة، من المباراة.
كما حاول شخصان آخران مقابلة رونالدو أثناء خروجه من الملعب مع زملائه في الفريق، لكن الأمن منعهما.
وأكد مدرب منتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، أن "كريستيانو رونالدو، يجب أن يعتبر نفسه محظوظا، لأنه لم يتعرض لأي أذى، بعد أن واجهه 4 مشجعين في الملعب، أرادوا التقاط صور شخصية خلال المباراة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غالانت يتوجه إلى واشنطن لبحث مستقبل الحرب08:05 GMTИспытание танка Т-80БВМ после ремонта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала