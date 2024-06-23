https://sarabic.ae/20240623/طفل-صغير--يراوغ-الأمن-ببراعة-لالتقاط-سيلفي-مع-رونالدو-فيديو-1090093821.html

طفل صغير يراوغ الأمن ببراعة لالتقاط "سيلفي" مع رونالدو.. فيديو

طفل صغير يراوغ الأمن ببراعة لالتقاط "سيلفي" مع رونالدو.. فيديو

سبوتنيك عربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لطفل صغير وهو يراوغ حراس الأمن داخل ملعب كرة قدم، خلال مباراة منتخبي البرتغال وتركيا، ضمن منافسات بطولة أمم... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T08:14+0000

2024-06-23T08:14+0000

2024-06-23T08:14+0000

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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وفي المقابل، كان رونالدو، سعيدا بالتقاط الصورة مع المعجب الصغير، الذي وصل إليه داخل ملعب "فيستيفال ستاديون"، في الدقيقة من 69 من عمر المباراة.وبعد التقاط الطفل للصورة التي كان يحلم بها، حاول رجال الأمن إمساكه، لكنه لاذ بالفرار منهم خارج حدود الملعب، وسط مراقبة من رونالدو، الذي بدا مبتسما من الموقف، وتم اصطحابه للخارج، وسط تصفيق الجماهير وهتافاتهم.ورغم ذلك، كان من الواضح أن كريستيانو رونالدو، غير سعيد، عندما حاول شخصان آخران التقاط صور معه، في الدقائق الأخيرة، من المباراة.كما حاول شخصان آخران مقابلة رونالدو أثناء خروجه من الملعب مع زملائه في الفريق، لكن الأمن منعهما.وأكد مدرب منتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، أن "كريستيانو رونالدو، يجب أن يعتبر نفسه محظوظا، لأنه لم يتعرض لأي أذى، بعد أن واجهه 4 مشجعين في الملعب، أرادوا التقاط صور شخصية خلال المباراة".

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نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, السعودية, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو