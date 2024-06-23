https://sarabic.ae/20240623/مطار-مانشستر-يعلن-إلغاء-أو-تأخير-رحلاته-الجوية-بسبب-انقطاع-كبير-في-الكهرباء-1090087452.html
مطار مانشستر البريطاني يعلن إلغاء أو تأخير رحلاته الجوية بسبب انقطاع "كبير" في الكهرباء
مطار مانشستر البريطاني يعلن إلغاء أو تأخير رحلاته الجوية بسبب انقطاع "كبير" في الكهرباء
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة المشغلة لمطار مانشستر في بريطانيا، اليوم الأحد، أنه من المتوقع تأجيل أو إلغاء عدد "كبير" من الرحلات الجوية من المطار، بسبب انقطاع "كبير" في التيار... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T06:52+0000
2024-06-23T06:52+0000
2024-06-23T06:52+0000
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وذكر المطار، في بيان له، صدر في الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، صباح يوم الأحد، أن "المشكلة التي حدثت في الساعات الأولى من الصباح، تسببت في اضطراب واسع النطاق، ما أثّر على الرحلات الجوية من المبنيين 1 و2".كما أشار الموقع الإلكتروني للمطار، إلى أنه تم إلغاء 6 رحلات مغادرة، و4 رحلات وصول، على الأقل حتى الآن.ونصح مطار مانشستر "المسافرين المقرر سفرهم من المبنى رقم 3، بالقدوم إلى المطار كالمعتاد، ما لم تنصح شركات الطيران الخاصة بهم بخلاف ذلك، ولكن قد يتأثرون بالتأخير".ويأتي هذا الاضطراب، في بداية موسم العطلات الصيفية المزدحم، في ثالث أكثر المطارات ازدحاما في المملكة المتحدة.
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منوعات, بريطانيا, الأخبار, العالم
منوعات, بريطانيا, الأخبار, العالم
مطار مانشستر البريطاني يعلن إلغاء أو تأخير رحلاته الجوية بسبب انقطاع "كبير" في الكهرباء
أعلنت الشركة المشغلة لمطار مانشستر في بريطانيا، اليوم الأحد، أنه من المتوقع تأجيل أو إلغاء عدد "كبير" من الرحلات الجوية من المطار، بسبب انقطاع "كبير" في التيار الكهربائي.
وذكر المطار، في بيان له، صدر في الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، صباح يوم الأحد، أن "المشكلة التي حدثت في الساعات الأولى من الصباح، تسببت في اضطراب واسع النطاق، ما أثّر على الرحلات الجوية من المبنيين 1 و2".
كما أشار الموقع الإلكتروني للمطار، إلى أنه تم إلغاء 6 رحلات مغادرة، و4 رحلات وصول، على الأقل حتى الآن.
ونصح مطار مانشستر "المسافرين المقرر سفرهم من المبنى رقم 3، بالقدوم إلى المطار كالمعتاد، ما لم تنصح شركات الطيران الخاصة بهم بخلاف ذلك، ولكن قد يتأثرون بالتأخير".
ويأتي هذا الاضطراب، في بداية موسم العطلات الصيفية المزدحم، في ثالث أكثر المطارات ازدحاما في المملكة المتحدة.