رواد فضاء يتدربون للتكيف مع حالة الهبوط على سطح الماء في موسكو

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تدريب 3 رواد فضاء، 2 منهم من الوكالة الروسية للفضاء (روسكوسموس)، وآخر من وكالة "ناسا"، على إجراءات الهبوط على سطح الماء بالقرب من موسكو، استعدادا للذهاب في مهمة إلى المدار، في نوفمبر المقبل.