الصين تعتمد السعودية وجهة سياحية رسمية بداية من الأول من يوليو

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:09 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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الاخراج بين العلم والفن
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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https://sarabic.ae/20240624/الصين-تعتمد-السعودية-وجهة-سياحية-رسمية-بداية-من-الأول-من-يوليو-1090117519.html
الصين تعتمد السعودية وجهة سياحية رسمية بداية من الأول من يوليو
الصين تعتمد السعودية وجهة سياحية رسمية بداية من الأول من يوليو
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية عن منح حالة الوجهة المعتمدة الرسمية للصين ومواطنيها، اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل، في خطوة تؤكد التزام الرياض بأن تصبح شريكا... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T06:41+0000
2024-06-24T06:41+0000
مجتمع
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جاء الإعلان عقب مشاركة السعودية في معرض "ITB"، الذي أُقيم مؤخرا في مدينة شنغهاي الصينية، وسلطت من خلاله منظومة السياحة السعودية الضوء على العديد من القرارات والخطوات المميزة، التي تفتح آفاقا جديدة من التعاون لجذب السياح من الصين، وتحسين تجربتهم السياحية، بداية من مرحلة التخطيط للزيارة واختيار الوجهة، حتى العودة بالسلامة إلى وطنهم، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.من ناحيته، قال وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، إن "إدراج المملكة كوجهة سياحية معتمدة ورسمية للسياح من الصين، الذي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات ومذكرات التفاهم والتعاون المثمر والمشترك بين القطاع السياحي السعودي والصيني، يمثل خطوة مهمة، تتوّج الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين البلدين في هذا القطاع".وأضاف وزير السياحة السعودي بأنه "تم اتخاذ العديد من الخطوات المميزة لضمان تجربة سياحية سلسة وممتعة وآمنة للسائح الصيني، وذلك عبر تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، وتخفيض تكاليفها، ورفع الطاقة الاستيعابية في الرحلات الجوية إلى أكثر من 130%، وتضمين اللغة الصينية بالمطارات والوجهات والمواقع السياحية والمنصات الرقمية لموقع "روح السعودية".أما سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، عبد الرحمن بن أحمد الحربي، فقد أكد أن اعتماد بكين للمملكة كوجهة سياحية لمجموعات السياح من الصين يُمثِّل خطوة إيجابية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في شتى المجالات، ويؤكد عمق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.وتسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب 5 ملايين سائح صيني بحلول عام 2030، وتعزيز الاتصال برحلات جوية مباشرة جديدة لشركة طيران الصين، و"تشاينا إيسترن"، و"تشاينا ساوثرن"، بالإضافة إلى رحلات الخطوط السعودية الحالية، وتمثل هذه المبادرات زيادة بنسبة 130% في سعة المقاعد الوافدة، مما يضاعف عدد الرحلات الأسبوعية، مقارنة بالعام الماضي.
https://sarabic.ae/20231120/الصين-والسعودية-توقعان-اتفاقية-تبادل-عملات-بقيمة-50-مليار-يوان--1083314176.html
https://sarabic.ae/20230907/بعد-توسع-بريكس-الصين-تفتتح-فرعا-لأحد-أكبر-بنوكها-في-السعودية-1080789252.html
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منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين
منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين

الصين تعتمد السعودية وجهة سياحية رسمية بداية من الأول من يوليو

06:41 GMT 24.06.2024
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAسياح صينيين
سياح صينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
سياح صينيين
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية عن منح حالة الوجهة المعتمدة الرسمية للصين ومواطنيها، اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل، في خطوة تؤكد التزام الرياض بأن تصبح شريكا اقتصاديا استراتيجيا مع بكين، وفتح فرص جديدة في قطاع السياحة، وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة والتنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
جاء الإعلان عقب مشاركة السعودية في معرض "ITB"، الذي أُقيم مؤخرا في مدينة شنغهاي الصينية، وسلطت من خلاله منظومة السياحة السعودية الضوء على العديد من القرارات والخطوات المميزة، التي تفتح آفاقا جديدة من التعاون لجذب السياح من الصين، وتحسين تجربتهم السياحية، بداية من مرحلة التخطيط للزيارة واختيار الوجهة، حتى العودة بالسلامة إلى وطنهم، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
من ناحيته، قال وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، إن "إدراج المملكة كوجهة سياحية معتمدة ورسمية للسياح من الصين، الذي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات ومذكرات التفاهم والتعاون المثمر والمشترك بين القطاع السياحي السعودي والصيني، يمثل خطوة مهمة، تتوّج الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين البلدين في هذا القطاع".
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وبيّن أن "كافة الإمكانات والتسهيلات مهيأة لاستقبال السياح من الصين، والترحيب بهم للاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية وملهمة، كما أنه تمت إتاحة أنظمة الدفع التي يُفضلها السائح الصيني".

وأضاف وزير السياحة السعودي بأنه "تم اتخاذ العديد من الخطوات المميزة لضمان تجربة سياحية سلسة وممتعة وآمنة للسائح الصيني، وذلك عبر تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، وتخفيض تكاليفها، ورفع الطاقة الاستيعابية في الرحلات الجوية إلى أكثر من 130%، وتضمين اللغة الصينية بالمطارات والوجهات والمواقع السياحية والمنصات الرقمية لموقع "روح السعودية".
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أما سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، عبد الرحمن بن أحمد الحربي، فقد أكد أن اعتماد بكين للمملكة كوجهة سياحية لمجموعات السياح من الصين يُمثِّل خطوة إيجابية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في شتى المجالات، ويؤكد عمق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب 5 ملايين سائح صيني بحلول عام 2030، وتعزيز الاتصال برحلات جوية مباشرة جديدة لشركة طيران الصين، و"تشاينا إيسترن"، و"تشاينا ساوثرن"، بالإضافة إلى رحلات الخطوط السعودية الحالية، وتمثل هذه المبادرات زيادة بنسبة 130% في سعة المقاعد الوافدة، مما يضاعف عدد الرحلات الأسبوعية، مقارنة بالعام الماضي.
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