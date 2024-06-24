علماء روس يكتشفون طريقة لزيادة إنتاجية البازلاء

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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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11:09 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
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ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
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29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
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كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240624/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-لزيادة-إنتاجية-البازلاء--1090138565.html
علماء روس يكتشفون طريقة لزيادة إنتاجية البازلاء
علماء روس يكتشفون طريقة لزيادة إنتاجية البازلاء
سبوتنيك عربي
أعلنت جامعة شمال القوقاز الفيدرالية أنها نجحت بالتوصل إلى طريقة مثبتة تساهم في زيادة نمو نبتة البازلاء، وذلك من خلال عمل مشترك من فريق بحث دولي، موضحة أن إضافة... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T14:03+0000
2024-06-24T14:03+0000
مجتمع
علوم
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وأفاد باحثون من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية بأن إنتاجية المحاصيل تنخفض بسبب درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة للغاية في المنطقة، والانخفاض الشديد أو المرتفع لرطوبة الهواء والتربة، فضلاً عن الأمراض المعدية، مؤكدين أنه لزيادة مقاومة النباتات للعوامل البيئية الضارة، يقوم العلماء بتطوير إضافات عضوية وغير عضوية خاصة، تتم دراستها عبر استخدام أشكال المعادن النانوية وأكاسيدها في الزراعة على نطاق واسع. وفي هذا الصدد، أكد رئيس قسم فيزياء وتكنولوجيا الهياكل النانوية والمواد في الجامعة، أندري بلينوف، أن "الجسيمات النانوية نفسها نشطة للغاية وتتفاعل أو تتخثر بسرعة وتلتصق ببعضها بعضا، وبالتالي، تفقد الجسيمات النانوية في شكلها الحر خصائصها المفيدة بسرعة".ووجد علماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية وجامعة سانت بطرسبورغ الحكومية الزراعية ومعهد بحوث المعالجة وصناعة الأغذية الكازاخستاني أن إضافة جزيئات أكسيد المنغنيز النانوية المستقرة مع "غلاف" عضوي إلى بذور البازلاء يحفز إنباتها ويزيد منه. ومن جهته، أوضح كبير الباحثين في مختبر أبحاث الأغذية، أندري ناجداليان، أن "المنغنيز ضروري للمسار الطبيعي للتفاعلات الكيميائية الحيوية المرتبطة بعملية التمثيل الضوئي ويزيد من شدة العمليات الكيميائية الحيوية أثناء نمو الجذع".
https://sarabic.ae/20231125/طبيب-روسي-يكشف-عن-نوع-من-الخضار-يقلل-خطر-الإصابة-بالسرطان-1083478491.html
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علوم
علوم

علماء روس يكتشفون طريقة لزيادة إنتاجية البازلاء

14:03 GMT 24.06.2024
© Photo / NCFU/Andrey Nagdalyanحبوب بازلاء في مختبر جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية
حبوب بازلاء في مختبر جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Photo / NCFU/Andrey Nagdalyan
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أعلنت جامعة شمال القوقاز الفيدرالية أنها نجحت بالتوصل إلى طريقة مثبتة تساهم في زيادة نمو نبتة البازلاء، وذلك من خلال عمل مشترك من فريق بحث دولي، موضحة أن إضافة جزيئات المنغنيز النانوية إلى البذور تحسن إنبات البازلاء وتحفز نموها.
وأفاد باحثون من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية بأن إنتاجية المحاصيل تنخفض بسبب درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة للغاية في المنطقة، والانخفاض الشديد أو المرتفع لرطوبة الهواء والتربة، فضلاً عن الأمراض المعدية، مؤكدين أنه لزيادة مقاومة النباتات للعوامل البيئية الضارة، يقوم العلماء بتطوير إضافات عضوية وغير عضوية خاصة، تتم دراستها عبر استخدام أشكال المعادن النانوية وأكاسيدها في الزراعة على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس قسم فيزياء وتكنولوجيا الهياكل النانوية والمواد في الجامعة، أندري بلينوف، أن "الجسيمات النانوية نفسها نشطة للغاية وتتفاعل أو تتخثر بسرعة وتلتصق ببعضها بعضا، وبالتالي، تفقد الجسيمات النانوية في شكلها الحر خصائصها المفيدة بسرعة".
فواكه و خضار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
مجتمع
طبيب روسي يكشف عن نوع من الخضار يقلل خطر الإصابة بالسرطان
25 نوفمبر 2023, 18:24 GMT
ووجد علماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية وجامعة سانت بطرسبورغ الحكومية الزراعية ومعهد بحوث المعالجة وصناعة الأغذية الكازاخستاني أن إضافة جزيئات أكسيد المنغنيز النانوية المستقرة مع "غلاف" عضوي إلى بذور البازلاء يحفز إنباتها ويزيد منه.
ومن جهته، أوضح كبير الباحثين في مختبر أبحاث الأغذية، أندري ناجداليان، أن "المنغنيز ضروري للمسار الطبيعي للتفاعلات الكيميائية الحيوية المرتبطة بعملية التمثيل الضوئي ويزيد من شدة العمليات الكيميائية الحيوية أثناء نمو الجذع".
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