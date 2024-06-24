https://sarabic.ae/20240624/قتلى-وجرحى-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-وشمال-غزة-1090149334.html
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب وشمال غزة
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب وشمال غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الاثنين، بمقتل 5 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في مخيم... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T22:01+0000
2024-06-24T22:01+0000
2024-06-24T22:01+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس إلى 10 قتلى وفقا لوكالة "وفا".وقتل فلسطينيين اثنين وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع.وتوغلت آليات في مناطق جنوب مدينة رفح وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، وأضرمت قوات الجيش الإسرائيلي النيران في عدد من المنازل في الحي السعودي غرب المدينة.وارتفعت حصيلة العداون الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف و626 قتيل و86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240624/سموتريتش-سنجعل-الضفة-الغربية-جزءا-لا-يتجزأ-من-إسرائيل-1090144196.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب وشمال غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الاثنين، بمقتل 5 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس إلى 10 قتلى وفقا لوكالة "وفا".
وشن طيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وعلى حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي لمدينة بيت حانون شمال القطاع.
وقتل فلسطينيين اثنين وأصيب آخرون في غارات
شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع.
وتوغلت آليات في مناطق جنوب مدينة رفح وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، وأضرمت قوات الجيش الإسرائيلي النيران في عدد من المنازل في الحي السعودي غرب المدينة.
وارتفعت حصيلة العداون الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف و626 قتيل و86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.