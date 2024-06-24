https://sarabic.ae/20240624/قتلى-وجرحى-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-وشمال-غزة-1090149334.html

قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب وشمال غزة

قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب وشمال غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الاثنين، بمقتل 5 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في مخيم... 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T22:01+0000

2024-06-24T22:01+0000

2024-06-24T22:01+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس إلى 10 قتلى وفقا لوكالة "وفا".وقتل فلسطينيين اثنين وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع.وتوغلت آليات في مناطق جنوب مدينة رفح وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، وأضرمت قوات الجيش الإسرائيلي النيران في عدد من المنازل في الحي السعودي غرب المدينة.وارتفعت حصيلة العداون الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف و626 قتيل و86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20240624/سموتريتش-سنجعل-الضفة-الغربية-جزءا-لا-يتجزأ-من-إسرائيل-1090144196.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي