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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240624/كوريا-الشمالية-غيوم-حرب-عالمية-تخيم-على-أوروبا-بسبب-هستيريا-المواجهة-المتصاعدة-من-أمريكا-ضد-روسيا-1090123109.html
كوريا الشمالية: غيوم حرب عالمية تخيم على أوروبا بسبب هستيريا المواجهة المتصاعدة من أمريكا ضد روسيا
كوريا الشمالية: غيوم حرب عالمية تخيم على أوروبا بسبب هستيريا المواجهة المتصاعدة من أمريكا ضد روسيا
سبوتنيك عربي
حذر مسؤول عسكري بارز في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، من أن "غيوم حرب عالمية جديدة تخيم على أوروبا بأكملها، نتيجة هستيريا المواجهة المتصاعدة من الولايات... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T08:43+0000
2024-06-24T08:43+0000
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وقال باك جونغ تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري في بيان له، نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، إنه "وفقا لتقارير إعلامية، فقد قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، إن كييف يمكنها استخدام الأسلحة التي زودتها بها أمريكا لضرب أي قوات روسية تهاجم عبر الحدود".وأضاف تشون أن "متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لم يتردد في القول، خلال مؤتمر صحفي يوم 20 يونيو، إن القوات الأوكرانية يمكنها استخدام الأسلحة التي زوّدتها بها أمريكا لضرب أي قوات روسية ليس فقط في منطقة خاركوف القريبة من الحدود، ولكن أيضا تلك الموجودة في أي جزء من الأراضي الروسية".وتابع: "كما هو معروف بالفعل، قامت أمريكا بتوسيع دعمها العسكري لعصابة زيلينسكي العميلة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، إذ زوّدته بدبابات قتال رئيسية وقاذفات صواريخ متعددة، وقنابل اليورانيوم المنضب، وما إلى ذلك، ويبلغ إجماليها أكثر من 100 مليار دولار أمريكي".وواصل المسؤول الكوري الشمالي: "نظرا لأن وضع الحرب أصبح غير موات لنظام زيلينسكي منذ بداية العام الحالي، فقد زوّدت أمريكا أوكرانيا بـ(نظام الصواريخ التكتيكي للجيش) بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، وسمحت لها بمهاجمة الأراضي الروسية حتى 320 كيلومترا من الحدود".وأردف: "وهذه المرة، ذهبت أمريكا إلى حد السماح للنازيين الجدد الأوكرانيين بضرب أي جزء من الأراضي الروسية حسب رغبتهم، وهذا ليس أكثر من محاولة أخيرة مجنونة لتحويل مدى الحرب المتفاقم من خلال دفع زمرة زيلينسكي إلى هجوم متهور في عمق الأراضي الروسية، أما أمريكا، التي زعمت أنها لن تشجع القوات الأوكرانية على تصعيد هجومها خارج الحدود ولن تقدم أي مساعدة لتمكينها، فقد كشفت أخيرا عن ألوانها الحقيقيةـ باعتبارها مهووسا شنيعا مناهضا لروسيا، بعد أن خلعت هذا القناع الزائف".وشدد تشون أنه "من حق روسيا في الدفاع عن النفس أن تقوم بهجوم مضاد استراتيجي للدفاع عن أمنها من التهديد المتفاقم من القوى المعادية، وأي إجراء رد ستتخذه سيكون عملا عادلا للدفاع المشروع عن النفس، وبطبيعة الحال، سيكون لروسيا الحق في اختيار أي نوع من الضربات الانتقامية".أكد أن كوريا الشمالية ستكون دائما جنبا إلى جنب مع الجيش والشعب الروسي في نضال عادل، من أجل الدفاع عن الحقوق السيادية والاستقرار الاستراتيجي والسلامة الإقليمية لبلادهم.
https://sarabic.ae/20240424/كوريا-الشمالية-واشنطن-تلبي-مصالح-احتكاراتها-العسكرية-في-أوكرانيا-1088234006.html
https://sarabic.ae/20240424/كوريا-الشمالية-ساحة-المعركة-بأوكرانيا-تحولت-إلى-مقبرة-لأسلحة-مختلفة-تفاخرت-بها-واشنطن-والناتو-1088232864.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا, روسيا
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا, روسيا

كوريا الشمالية: غيوم حرب عالمية تخيم على أوروبا بسبب هستيريا المواجهة المتصاعدة من أمريكا ضد روسيا

08:43 GMT 24.06.2024
© AP Photo / Cha Song Hoأعلام كوريا الشمالية
أعلام كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
أعلام كوريا الشمالية
© AP Photo / Cha Song Ho
تابعنا عبر
حذر مسؤول عسكري بارز في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، من أن "غيوم حرب عالمية جديدة تخيم على أوروبا بأكملها، نتيجة هستيريا المواجهة المتصاعدة من الولايات المتحدة ضد روسيا".
وقال باك جونغ تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري في بيان له، نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، إنه "وفقا لتقارير إعلامية، فقد قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، إن كييف يمكنها استخدام الأسلحة التي زودتها بها أمريكا لضرب أي قوات روسية تهاجم عبر الحدود".
وأضاف تشون أن "متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لم يتردد في القول، خلال مؤتمر صحفي يوم 20 يونيو، إن القوات الأوكرانية يمكنها استخدام الأسلحة التي زوّدتها بها أمريكا لضرب أي قوات روسية ليس فقط في منطقة خاركوف القريبة من الحدود، ولكن أيضا تلك الموجودة في أي جزء من الأراضي الروسية".
وتابع: "كما هو معروف بالفعل، قامت أمريكا بتوسيع دعمها العسكري لعصابة زيلينسكي العميلة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، إذ زوّدته بدبابات قتال رئيسية وقاذفات صواريخ متعددة، وقنابل اليورانيوم المنضب، وما إلى ذلك، ويبلغ إجماليها أكثر من 100 مليار دولار أمريكي".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
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وواصل المسؤول الكوري الشمالي: "نظرا لأن وضع الحرب أصبح غير موات لنظام زيلينسكي منذ بداية العام الحالي، فقد زوّدت أمريكا أوكرانيا بـ(نظام الصواريخ التكتيكي للجيش) بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، وسمحت لها بمهاجمة الأراضي الروسية حتى 320 كيلومترا من الحدود".
وأردف: "وهذه المرة، ذهبت أمريكا إلى حد السماح للنازيين الجدد الأوكرانيين بضرب أي جزء من الأراضي الروسية حسب رغبتهم، وهذا ليس أكثر من محاولة أخيرة مجنونة لتحويل مدى الحرب المتفاقم من خلال دفع زمرة زيلينسكي إلى هجوم متهور في عمق الأراضي الروسية، أما أمريكا، التي زعمت أنها لن تشجع القوات الأوكرانية على تصعيد هجومها خارج الحدود ولن تقدم أي مساعدة لتمكينها، فقد كشفت أخيرا عن ألوانها الحقيقيةـ باعتبارها مهووسا شنيعا مناهضا لروسيا، بعد أن خلعت هذا القناع الزائف".
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وحذر باك جونغ تشون في بيانه، من أن "التصرفات المتهورة قد تجلب كارثة مفاجئة، وإذا استمر حكام أمريكا في دفع آلة الحرب الخاصة بهم أوكرانيا بشكل متهور إلى حرب بالوكالة ضد روسيا كما هو الحال الآن، فسوف يؤدي ذلك حتماً إلى رد فعل أقوى من روسيا، وبالتالي المزيد من تدهور الوضع الأمني ​​الإقليمي، ويؤدي إلى صراع عسكري شامل مع روسيا وحرب عالمية جديدة، وهي أسوأ العواقب على الإطلاق".

وشدد تشون أنه "من حق روسيا في الدفاع عن النفس أن تقوم بهجوم مضاد استراتيجي للدفاع عن أمنها من التهديد المتفاقم من القوى المعادية، وأي إجراء رد ستتخذه سيكون عملا عادلا للدفاع المشروع عن النفس، وبطبيعة الحال، سيكون لروسيا الحق في اختيار أي نوع من الضربات الانتقامية".
أكد أن كوريا الشمالية ستكون دائما جنبا إلى جنب مع الجيش والشعب الروسي في نضال عادل، من أجل الدفاع عن الحقوق السيادية والاستقرار الاستراتيجي والسلامة الإقليمية لبلادهم.
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