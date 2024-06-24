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مسؤول إسرائيلي رفيع: قلقون على علاقتنا بالولايات المتحدة أمام أعدائنا في المنطقة
مسؤول إسرائيلي رفيع: قلقون على علاقتنا بالولايات المتحدة أمام أعدائنا في المنطقة
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأن مسألة تأخر وصول شحنات الأسلحة الأمريكية ليست السبب الوحيد لقلق إسرائيل، حيث يقلقها كذلك انعكاس الحدث على العلاقة بين... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T06:11+0000
2024-06-24T06:11+0000
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ونقل موقع "I24" الإسرائيلي عن المسؤول قوله إن أحد أهداف زيارة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن، في الولايات المتحدة، هو حل مسألة التأخير في شحنات الذخيرة الأمريكية إلى إسرائيل. ولفت المسؤول إلى أن مقاطع الفيديو التي تظهر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يهاجم إدارة الرئيس جو بايدن، لا تجعل الوضع أسهل في محادثات غالانت مع المسؤولين في الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعدما صرح نتنياهو، يوم أمس الأحد، في بداية الجلسة الأسبوعية لاجتماع مجلس الوزراء، إن قراره بنشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي ينتقد فيه الولايات المتحدة بسبب احتجازها لشحنات أسلحة كان بسبب "فشل المحاولات الهادئة لحل المشكلة".وزعم نتنياهو، أنا هناك "انخفاض كبير" في شحنات الأسلحة الأمريكية الموجهة لإسرائيل قبل أربعة أشهر، وتابع: "ناشدنا أصدقاءنا الأمريكيين" بتسريع إرسال الشحنات مرارا وتكرارا وعلى المستويات العليا وجميع المستويات، ولكن الوضع الأساسي لم يتغير.وقال نتنياهو، إن بعض الأسلحة دخلت بالفعل، لكن الجزء الأكبر منها ترك خارجا، معربا عن ثقته بأنه سيتم حل المشكلة قريبا، مشيرا إلى أنه "مستعد لتحمل الهجمات على شخصه من أجل أمن إسرائيل".وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن ادعاء نتنياهو يتعارض مع الرواية الأميركية التي طرحها البيت الأبيض والتي تصر على أن هناك تأخيرا بشأن نوع واحد من القنابل الثقيلة بسبب احتمالية استخدامه في مناطق مدنيين.وفي وقت سابق، دعا نتنياهو الولايات المتحدة لتزويد بلاده بالأسلحة والذخائر "لإنهاء المهمة"، وقال في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية "أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع".وفي سياق متصل، صرح نتنياهو، بأن إسرائيل تخوص حربا على 7 جبهات مع "حماس" و"حزب الله" و"أنصار الله" والفصائل العراقية والسورية والضفة الغربية وإيران.وقال نتنياهو، في تصريحات مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إن "مرحلة القتال الشديد في قطاع غزة على وشك الانتهاء"، مؤكدا أنه ليس مستعدا لوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس.وأضاف أنه "مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من المختطفين"، مؤكدا أن ما وصفها المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء، وبعدها ستنتقل جزءا من القوات إلى الشمال (على الحدود اللبنانية).
https://sarabic.ae/20240623/نتنياهو-المرحلة-الأصعب-من-حرب-رفح-على-وشك-الانتهاء-وبعدها-سننقل-جزءا-من-قواتنا-إلى-الشمال-1090111831.html
https://sarabic.ae/20240623/نتنياهو-يفقد-أعصابه-خلال-اجتماع-لحكومته-ويصرخ-في-وجه-أحد-الوزراء-1090100628.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار

مسؤول إسرائيلي رفيع: قلقون على علاقتنا بالولايات المتحدة أمام أعدائنا في المنطقة

06:11 GMT 24.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأن مسألة تأخر وصول شحنات الأسلحة الأمريكية ليست السبب الوحيد لقلق إسرائيل، حيث يقلقها كذلك انعكاس الحدث على العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أمام أعداء إسرائيل في المنطقة.
ونقل موقع "I24" الإسرائيلي عن المسؤول قوله إن أحد أهداف زيارة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن، في الولايات المتحدة، هو حل مسألة التأخير في شحنات الذخيرة الأمريكية إلى إسرائيل.
ولفت المسؤول إلى أن مقاطع الفيديو التي تظهر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يهاجم إدارة الرئيس جو بايدن، لا تجعل الوضع أسهل في محادثات غالانت مع المسؤولين في الولايات المتحدة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
نتنياهو: المرحلة الأصعب من حرب رفح على وشك الانتهاء وبعدها سننقل جزءا من قواتنا إلى الشمال
أمس, 18:49 GMT
يأتي ذلك بعدما صرح نتنياهو، يوم أمس الأحد، في بداية الجلسة الأسبوعية لاجتماع مجلس الوزراء، إن قراره بنشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي ينتقد فيه الولايات المتحدة بسبب احتجازها لشحنات أسلحة كان بسبب "فشل المحاولات الهادئة لحل المشكلة".
وزعم نتنياهو، أنا هناك "انخفاض كبير" في شحنات الأسلحة الأمريكية الموجهة لإسرائيل قبل أربعة أشهر، وتابع: "ناشدنا أصدقاءنا الأمريكيين" بتسريع إرسال الشحنات مرارا وتكرارا وعلى المستويات العليا وجميع المستويات، ولكن الوضع الأساسي لم يتغير.
وقال نتنياهو، إن بعض الأسلحة دخلت بالفعل، لكن الجزء الأكبر منها ترك خارجا، معربا عن ثقته بأنه سيتم حل المشكلة قريبا، مشيرا إلى أنه "مستعد لتحمل الهجمات على شخصه من أجل أمن إسرائيل".
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن ادعاء نتنياهو يتعارض مع الرواية الأميركية التي طرحها البيت الأبيض والتي تصر على أن هناك تأخيرا بشأن نوع واحد من القنابل الثقيلة بسبب احتمالية استخدامه في مناطق مدنيين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
نتنياهو يفقد أعصابه خلال اجتماع لحكومته ويصرخ في وجه أحد الوزراء
أمس, 12:34 GMT
وفي وقت سابق، دعا نتنياهو الولايات المتحدة لتزويد بلاده بالأسلحة والذخائر "لإنهاء المهمة"، وقال في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية "أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع".
وفي سياق متصل، صرح نتنياهو، بأن إسرائيل تخوص حربا على 7 جبهات مع "حماس" و"حزب الله" و"أنصار الله" والفصائل العراقية والسورية والضفة الغربية وإيران.
وقال نتنياهو، في تصريحات مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إن "مرحلة القتال الشديد في قطاع غزة على وشك الانتهاء"، مؤكدا أنه ليس مستعدا لوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس.
وأضاف أنه "مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من المختطفين"، مؤكدا أن ما وصفها المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء، وبعدها ستنتقل جزءا من القوات إلى الشمال (على الحدود اللبنانية).
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