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https://sarabic.ae/20240624/نتنياهو-يتلقى-رسالة-تحذير-من-لجنة-التحقيق-الحكومية-الإسرائيلية-بشأن-قضية-الغواصات-1090131343.html
نتنياهو يتلقى رسالة تحذير من لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية بشأن قضية "الغواصات"
نتنياهو يتلقى رسالة تحذير من لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية بشأن قضية "الغواصات"
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة حكومية إسرائيلية تتولى التحقيق في قضية "الغواصات"، اليوم الإثنين، عن إرسالها إشعارات تحذيرية إلى 5 أفراد تعتقد أنهم قد يتضررون من تحقيقها، ومن بينهم... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T11:17+0000
2024-06-24T11:17+0000
بنيامين نتنياهو
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وستسمح الرسائل التحذيرية للأفراد الخمسة بتقديم شهادات إضافية لهم، وعرض أدلة متعلقة بسلوكهم.وبحسب بيان مؤلف من 11 صفحة أصدرته اللجنة، فقد اتخذ نتنياهو قرارات ذات "تداعيات كبيرة على الأمن" دون عملية صنع قرار منظمة، وتجاوز حكومته من أجل التوصل إلى اتفاقيات مع ألمانيا بشأن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وقام بعمليات شراء دفاعية، بينما انحرف عن احتياجات العملية التي حددتها الحكومة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وإلى جانب ذلك، فقد استبعد نتنياهو الهيئات الأمنية ذات الصلة من عملية صنع القرار عند التعامل مع "مسائل سياسية أمنية حساسة"، وتجنب توثيق الاجتماعات، و"خلق قنوات عمل موازية ومتضاربة، وبالتالي المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية"، بحسب بيان اللجنة.وبخلاف بنيامين نتنياهو، فمن المقرر أن تشمل الإشعارات التحذيرية من لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية، كل من قائد البحرية السابق، الأدميرال رام روثبرغ، ووزير الدفاع السابق، موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سيمشوني. وقضت لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في عام 2022، أكثر من عامين في التحقيق في مشتريات الغواصات والسفن البحرية التي تمت، في ظل حكومة نتنياهو السابقة.وفي حين أن نتنياهو لا يعتبر مشتبها به، إلا أنه أدلى بشهادته أمام الشرطة فيما يتعلق بالصفقة، وتم توجيه الاتهام إلى العديد من مساعديه المقربين، وإدانتهم لتورطهم في المفاوضات. وفي بيان باسم نتنياهو، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الغواصات هي ركيزة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي، وفي ضمان وجودها ضد إيران التي تحاول تدميرنا".وتابع مؤكدا أن "إن اقتناء إسرائيل للغواصات لا يضر بأمن الدولة فحسب، بل يضمن وجودها"، مضيفا أن "التاريخ سيثبت أن نتنياهو كان على حق في هذه القضية أيضا، واتخذ القرارات الصحيحة لصالح إسرائيل وأمنها".
https://sarabic.ae/20220114/إسرائيل-تصادق-على-تشكيل-لجنة-تحقيق-رسمية-في-قضية-الغواصات-المتهم-فيها-نتنياهو-1056175978.html
https://sarabic.ae/20201021/المتهم-فيها-نتنياهو-رئيس-الكنيست-يسقط-اقتراحا-لتشكيل-لجنة-تحقيق-لتقصي-قضية-الغواصات-1046919709.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو يتلقى رسالة تحذير من لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية بشأن قضية "الغواصات"

11:17 GMT 24.06.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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أعلنت لجنة حكومية إسرائيلية تتولى التحقيق في قضية "الغواصات"، اليوم الإثنين، عن إرسالها إشعارات تحذيرية إلى 5 أفراد تعتقد أنهم قد يتضررون من تحقيقها، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وستسمح الرسائل التحذيرية للأفراد الخمسة بتقديم شهادات إضافية لهم، وعرض أدلة متعلقة بسلوكهم.
وبحسب بيان مؤلف من 11 صفحة أصدرته اللجنة، فقد اتخذ نتنياهو قرارات ذات "تداعيات كبيرة على الأمن" دون عملية صنع قرار منظمة، وتجاوز حكومته من أجل التوصل إلى اتفاقيات مع ألمانيا بشأن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وقام بعمليات شراء دفاعية، بينما انحرف عن احتياجات العملية التي حددتها الحكومة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وإلى جانب ذلك، فقد استبعد نتنياهو الهيئات الأمنية ذات الصلة من عملية صنع القرار عند التعامل مع "مسائل سياسية أمنية حساسة"، وتجنب توثيق الاجتماعات، و"خلق قنوات عمل موازية ومتضاربة، وبالتالي المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية"، بحسب بيان اللجنة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
إسرائيل تصادق على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها نتنياهو
14 يناير 2022, 13:04 GMT
وبخلاف بنيامين نتنياهو، فمن المقرر أن تشمل الإشعارات التحذيرية من لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية، كل من قائد البحرية السابق، الأدميرال رام روثبرغ، ووزير الدفاع السابق، موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سيمشوني.
وقضت لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في عام 2022، أكثر من عامين في التحقيق في مشتريات الغواصات والسفن البحرية التي تمت، في ظل حكومة نتنياهو السابقة.
واشترت إسرائيل السفن من شركة بناء السفن الألمانية "ثيسنكروب"، في صفقة غامضة بقيمة 2 مليار دولار، خضعت للتدقيق بحثا عن الفساد والرشوة المحتملة.
وفي حين أن نتنياهو لا يعتبر مشتبها به، إلا أنه أدلى بشهادته أمام الشرطة فيما يتعلق بالصفقة، وتم توجيه الاتهام إلى العديد من مساعديه المقربين، وإدانتهم لتورطهم في المفاوضات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسرائيل سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2020
المتهم فيها نتنياهو... رئيس الكنيست يسقط اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق لتقصي قضية "الغواصات"
21 أكتوبر 2020, 17:25 GMT
وفي بيان باسم نتنياهو، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الغواصات هي ركيزة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي، وفي ضمان وجودها ضد إيران التي تحاول تدميرنا".
وتابع مؤكدا أن "إن اقتناء إسرائيل للغواصات لا يضر بأمن الدولة فحسب، بل يضمن وجودها"، مضيفا أن "التاريخ سيثبت أن نتنياهو كان على حق في هذه القضية أيضا، واتخذ القرارات الصحيحة لصالح إسرائيل وأمنها".
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