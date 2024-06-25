أكبر 10 موانئ في العالم

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240625/أكبر-10-موانئ-في-العالم-1090161196.html
أكبر 10 موانئ في العالم
أكبر 10 موانئ في العالم
سبوتنيك عربي
أكبر 10 موانئ في العالم
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ولم تدخل القائمة سوى المواقع الموجودة في سنغافورة وبوسان وروتردام، في حين يهدف مشروع من الهند إلى التنافس معها. حيث ستقوم الهند ببناء أحد أكبر الموانئ، وهو ميناء "وادهاوان"، الذي سيصبح جزءًا من ممر النقل "شمال - جنوب".يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" موقع أهم عشرة موانئ دولية التي فيها أكبر تدفق للبضائع في العالم.
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أكبر 10 موانئ في العالم
أكبر 10 موانئ في العالم

أكبر 10 موانئ في العالم

10:17 GMT 25.06.2024
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تسعة من أكثر عشرة موانئ ازدحاما في العالم تقع في آسيا وسبعة منها، وبشكل أكثر تحديدا، في الصين. وهذا يثبت المعدل الهائل للتجارة العالمية التي يجمعها العملاق الآسيوي بين يديه.
ولم تدخل القائمة سوى المواقع الموجودة في سنغافورة وبوسان وروتردام، في حين يهدف مشروع من الهند إلى التنافس معها. حيث ستقوم الهند ببناء أحد أكبر الموانئ، وهو ميناء "وادهاوان"، الذي سيصبح جزءًا من ممر النقل "شمال - جنوب".
يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" موقع أهم عشرة موانئ دولية التي فيها أكبر تدفق للبضائع في العالم.
أكبر 10 موانئ في العالم - سبوتنيك عربي
أكبر 10 موانئ في العالم - سبوتنيك عربي
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