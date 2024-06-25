https://sarabic.ae/20240625/أكبر-10-موانئ-في-العالم-1090161196.html
أكبر 10 موانئ في العالم
أكبر 10 موانئ في العالم
سبوتنيك عربي
أكبر 10 موانئ في العالم
2024-06-25T10:17+0000
2024-06-25T10:17+0000
2024-06-25T10:17+0000
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ولم تدخل القائمة سوى المواقع الموجودة في سنغافورة وبوسان وروتردام، في حين يهدف مشروع من الهند إلى التنافس معها. حيث ستقوم الهند ببناء أحد أكبر الموانئ، وهو ميناء "وادهاوان"، الذي سيصبح جزءًا من ممر النقل "شمال - جنوب".يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" موقع أهم عشرة موانئ دولية التي فيها أكبر تدفق للبضائع في العالم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أكبر 10 موانئ في العالم
أكبر 10 موانئ في العالم
تسعة من أكثر عشرة موانئ ازدحاما في العالم تقع في آسيا وسبعة منها، وبشكل أكثر تحديدا، في الصين. وهذا يثبت المعدل الهائل للتجارة العالمية التي يجمعها العملاق الآسيوي بين يديه.
ولم تدخل القائمة سوى المواقع الموجودة في سنغافورة وبوسان وروتردام، في حين يهدف مشروع من الهند إلى التنافس معها. حيث ستقوم الهند ببناء أحد أكبر الموانئ، وهو ميناء "وادهاوان"، الذي سيصبح جزءًا من ممر النقل "شمال - جنوب"
.
يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" موقع أهم عشرة موانئ دولية التي فيها أكبر تدفق للبضائع في العالم.