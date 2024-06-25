https://sarabic.ae/20240625/أيام-الثقافة-الإماراتية-في-موسكو-جسر-ثقافي-يربط-بين-شعبي-البلدين-صور-1090172857.html

أيام الثقافة الإماراتية في موسكو... جسر ثقافي يربط بين شعبي البلدين... صور

أيام الثقافة الإماراتية في موسكو... جسر ثقافي يربط بين شعبي البلدين... صور

سبوتنيك عربي

تقام أيام الثقافة الإماراتية في موسكو بين 28 يونيو/ حزيران و2 يوليو/ تموز وهي جزء من مشروع "الصيف في موسكو"، بالتعاون بين سفارة دولة الإمارات في موسكو والحكومة... 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T15:17+0000

2024-06-25T15:17+0000

2024-06-25T15:17+0000

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وتعتبر موسكو وجهة سياحية مهمة للزوار الإماراتيين، حيث يزداد الاهتمام بالثقافة الروسية والمعالم التاريخية والفنية التي تقدمها المدينة.وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، سيشمل برنامج أيام الثقافة الإماراتية عروضا متنوعة من الفلكلور الإماراتي وعروض الفنون الشعبية، إلى جانب فعاليات تعليمية تشمل النقش بالحناء وزيارات لمعارض اللوحات والصور الفوتوغرافية.كما تتضمن الفعالية أيضا تذوق المأكولات الشعبية الإماراتية والقهوة الإماراتية، بالإضافة إلى فرص التسوق للمنتجات التقليدية الإماراتية والتقاط الصور التذكارية في ركن الصور.وتهدف هذه الأنشطة إلى تعريف الجمهور الروسي بالثقافة والتراث الإماراتي، ما يعزز التفاعل الثقافي والتبادل الحضاري بين البلدين.من جانبها، قالت نائبة عمدة موسكو ناتاليا سيرغونينا، إن "علاقات الشراكة بين الإمارات وروسيا تتطور في العديد من المجالات، بما في ذلك السياحة".وأضافت أنه "في عام 2023 وحده زار موسكو أكثر من 42 ألف زائر من دولة الإمارات، أي أكثر بـ 8 أضعاف عن عام 2022".وأوضحت أنه في الربع الأول من العام 2024 استمر هذا التوجه ونحن الآن نحقق نموا كبيرا مرة أخرى.من جهته، أعرب السفير الإماراتي في روسيا، الدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، عن سعادته بإقامة هذه الفعالية في ساحة "مانيجنايا"، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق السياحية ازدهارا في موسكو.وأشار إلى أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الفهم والتبادل الثقافي بين البلدين.وتابع: "مواطنو دولة الإمارات الذين قدموا للسياحة، أبدوا اعجابهم واهتمامهم بالثقافة والفنون والتاريخ والعادات والتقاليد المتنوعة للشعب الروسي الصديق، وهو ما جعل الكثير منهم يكرر زيارته إلى روسيا". كما أعرب السفير إلإماراتي عن شكره العميق للسلطات الروسية على تعاونها وتقديم الدعم لإنجاح هذا الحدث الهام، متمنيا للجميع بالاستمتاع بهذه الفعالية.تعتبر موسكو وجهة سياحية مهمة ليس على مستوى روسيا فحسب، بل وعلى الساحة الدولية أيضا، حيث بلغ تدفق السياح الأجانب في عام 2023 نحو 2.3 مليون شخص قدم معظمهم من الصين والهند ودول رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط.

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