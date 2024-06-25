أيام الثقافة الإماراتية في موسكو... جسر ثقافي يربط بين شعبي البلدين... صور

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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https://sarabic.ae/20240625/أيام-الثقافة-الإماراتية-في-موسكو-جسر-ثقافي-يربط-بين-شعبي-البلدين-صور-1090172857.html
أيام الثقافة الإماراتية في موسكو... جسر ثقافي يربط بين شعبي البلدين... صور
أيام الثقافة الإماراتية في موسكو... جسر ثقافي يربط بين شعبي البلدين... صور
سبوتنيك عربي
تقام أيام الثقافة الإماراتية في موسكو بين 28 يونيو/ حزيران و2 يوليو/ تموز وهي جزء من مشروع "الصيف في موسكو"، بالتعاون بين سفارة دولة الإمارات في موسكو والحكومة... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T15:17+0000
2024-06-25T15:17+0000
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وتعتبر موسكو وجهة سياحية مهمة للزوار الإماراتيين، حيث يزداد الاهتمام بالثقافة الروسية والمعالم التاريخية والفنية التي تقدمها المدينة.وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، سيشمل برنامج أيام الثقافة الإماراتية عروضا متنوعة من الفلكلور الإماراتي وعروض الفنون الشعبية، إلى جانب فعاليات تعليمية تشمل النقش بالحناء وزيارات لمعارض اللوحات والصور الفوتوغرافية.كما تتضمن الفعالية أيضا تذوق المأكولات الشعبية الإماراتية والقهوة الإماراتية، بالإضافة إلى فرص التسوق للمنتجات التقليدية الإماراتية والتقاط الصور التذكارية في ركن الصور.وتهدف هذه الأنشطة إلى تعريف الجمهور الروسي بالثقافة والتراث الإماراتي، ما يعزز التفاعل الثقافي والتبادل الحضاري بين البلدين.من جانبها، قالت نائبة عمدة موسكو ناتاليا سيرغونينا، إن "علاقات الشراكة بين الإمارات وروسيا تتطور في العديد من المجالات، بما في ذلك السياحة".وأضافت أنه "في عام 2023 وحده زار موسكو أكثر من 42 ألف زائر من دولة الإمارات، أي أكثر بـ 8 أضعاف عن عام 2022".وأوضحت أنه في الربع الأول من العام 2024 استمر هذا التوجه ونحن الآن نحقق نموا كبيرا مرة أخرى.من جهته، أعرب السفير الإماراتي في روسيا، الدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، عن سعادته بإقامة هذه الفعالية في ساحة "مانيجنايا"، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق السياحية ازدهارا في موسكو.وأشار إلى أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الفهم والتبادل الثقافي بين البلدين.وتابع: "مواطنو دولة الإمارات الذين قدموا للسياحة، أبدوا اعجابهم واهتمامهم بالثقافة والفنون والتاريخ والعادات والتقاليد المتنوعة للشعب الروسي الصديق، وهو ما جعل الكثير منهم يكرر زيارته إلى روسيا". كما أعرب السفير إلإماراتي عن شكره العميق للسلطات الروسية على تعاونها وتقديم الدعم لإنجاح هذا الحدث الهام، متمنيا للجميع بالاستمتاع بهذه الفعالية.تعتبر موسكو وجهة سياحية مهمة ليس على مستوى روسيا فحسب، بل وعلى الساحة الدولية أيضا، حيث بلغ تدفق السياح الأجانب في عام 2023 نحو 2.3 مليون شخص قدم معظمهم من الصين والهند ودول رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, الأخبار, منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, الأخبار, منوعات

أيام الثقافة الإماراتية في موسكو... جسر ثقافي يربط بين شعبي البلدين... صور

15:17 GMT 25.06.2024
© Photo / MOSCOW CITY TOURISM COMMITTEEفعالية أيام الثقافة الإماراتية تقام في العاصمة الروسية موسكو
فعالية أيام الثقافة الإماراتية تقام في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Photo / MOSCOW CITY TOURISM COMMITTEE
تابعنا عبر
تقام أيام الثقافة الإماراتية في موسكو بين 28 يونيو/ حزيران و2 يوليو/ تموز وهي جزء من مشروع "الصيف في موسكو"، بالتعاون بين سفارة دولة الإمارات في موسكو والحكومة الروسية.
وتعتبر موسكو وجهة سياحية مهمة للزوار الإماراتيين، حيث يزداد الاهتمام بالثقافة الروسية والمعالم التاريخية والفنية التي تقدمها المدينة.
وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، سيشمل برنامج أيام الثقافة الإماراتية عروضا متنوعة من الفلكلور الإماراتي وعروض الفنون الشعبية، إلى جانب فعاليات تعليمية تشمل النقش بالحناء وزيارات لمعارض اللوحات والصور الفوتوغرافية.
كما تتضمن الفعالية أيضا تذوق المأكولات الشعبية الإماراتية والقهوة الإماراتية، بالإضافة إلى فرص التسوق للمنتجات التقليدية الإماراتية والتقاط الصور التذكارية في ركن الصور.
© Photo / MOSCOW CITY TOURISM COMMITTEEفعالية أيام الثقافة الإماراتية تقام في العاصمة الروسية موسكو
فعالية أيام الثقافة الإماراتية تقام في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
فعالية أيام الثقافة الإماراتية تقام في العاصمة الروسية موسكو
© Photo / MOSCOW CITY TOURISM COMMITTEE
وتهدف هذه الأنشطة إلى تعريف الجمهور الروسي بالثقافة والتراث الإماراتي، ما يعزز التفاعل الثقافي والتبادل الحضاري بين البلدين.
من جانبها، قالت نائبة عمدة موسكو ناتاليا سيرغونينا، إن "علاقات الشراكة بين الإمارات وروسيا تتطور في العديد من المجالات، بما في ذلك السياحة".
وأضافت أنه "في عام 2023 وحده زار موسكو أكثر من 42 ألف زائر من دولة الإمارات، أي أكثر بـ 8 أضعاف عن عام 2022".
وأوضحت أنه في الربع الأول من العام 2024 استمر هذا التوجه ونحن الآن نحقق نموا كبيرا مرة أخرى.
من جهته، أعرب السفير الإماراتي في روسيا، الدكتور محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، عن سعادته بإقامة هذه الفعالية في ساحة "مانيجنايا"، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق السياحية ازدهارا في موسكو.
© Photo / MOSCOW CITY TOURISM COMMITTEEفعالية أيام الثقافة الإماراتية تقام في العاصمة الروسية موسكو
فعالية أيام الثقافة الإماراتية تقام في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
فعالية أيام الثقافة الإماراتية تقام في العاصمة الروسية موسكو
© Photo / MOSCOW CITY TOURISM COMMITTEE
وأشار إلى أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الفهم والتبادل الثقافي بين البلدين.
وتابع: "مواطنو دولة الإمارات الذين قدموا للسياحة، أبدوا اعجابهم واهتمامهم بالثقافة والفنون والتاريخ والعادات والتقاليد المتنوعة للشعب الروسي الصديق، وهو ما جعل الكثير منهم يكرر زيارته إلى روسيا".
كما أعرب السفير إلإماراتي عن شكره العميق للسلطات الروسية على تعاونها وتقديم الدعم لإنجاح هذا الحدث الهام، متمنيا للجميع بالاستمتاع بهذه الفعالية.
تعتبر موسكو وجهة سياحية مهمة ليس على مستوى روسيا فحسب، بل وعلى الساحة الدولية أيضا، حيث بلغ تدفق السياح الأجانب في عام 2023 نحو 2.3 مليون شخص قدم معظمهم من الصين والهند ودول رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط.
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