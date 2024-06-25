https://sarabic.ae/20240625/إطلاق-سراح-أسانج-ونقله-إلى-جزر-ماريانا-الأمريكية-1090154071.html

إطلاق سراح أسانج ونقله إلى جزر ماريانا الأمريكية

إطلاق سراح أسانج ونقله إلى جزر ماريانا الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفاد موقع "ويكيليكس"، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إطلاق سراح مؤسسه، جوليان أسانج، من السجن البريطاني، وذلك بعد أن أمضى خمس سنوات فيه. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T07:57+0000

2024-06-25T07:57+0000

2024-06-25T07:57+0000

العالم

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وأشارت "ويكيليكس" في بيانها أن أسانج، الأسترالي البالغ 52 عاماً، خرج صباح الاثنين، من سجن بيلمارش، وأن القضاء البريطاني أخلى سبيله عصراً في مطار ستانستد اللندني حيث استقلّ طائرة غادر بريطانيا.وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن جوليان أسانج أبرم اتفاقا مع القضاء الأمريكي الذي بموجبه يعترف مؤسس "ويكيليكس" بذنبه مقابل إخلاء سبيله، مضيفةً أن الاتفاق بين الطرفين يقضي بتوجيه تهمة لأسانج مرتبطة بالتآمر للحصول على معلومات سرية تتعلّق بالدفاع الوطني والكشف عنها، حيث من المقرر أن يمثل أمام محكمة فدرالية في جزر ماريانا الواقعة في المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. اشتهر أسانج في عام 2006، بسبب عمله على موقع ويكيليكس، الذي أسسه لنشر وثائق سرية. وفي عام 2010، قدّم الموقع مقطع فيديو سري للجيش الأمريكي يظهر لحظة مقتل عدد لا يقل عن 18 مدنيًا بعد هجوم لطائرة هليكوبتر أمريكية في بغداد في عام 2007. وفي العام نفسه، بدأ الموقع أيضًا نشر 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية.مؤسس ويكيليكس يستأنف قرار حكمه في أمريكاويواجه أسانج تهمًا تصل عقوبتها إلى 175 عامًا في الولايات المتحدة بتهم التسريبات الكبيرة للمعلومات السرية.

https://sarabic.ae/20230905/فرنسا-تحرم-مؤسس-ويكيليكس-من-حق-طلب-اللجوء-السياسي-1080744636.html

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