إطلاق سراح أسانج ونقله إلى جزر ماريانا الأمريكية

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
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60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
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كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
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مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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https://sarabic.ae/20240625/إطلاق-سراح-أسانج-ونقله-إلى-جزر-ماريانا-الأمريكية-1090154071.html
إطلاق سراح أسانج ونقله إلى جزر ماريانا الأمريكية
إطلاق سراح أسانج ونقله إلى جزر ماريانا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفاد موقع "ويكيليكس"، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إطلاق سراح مؤسسه، جوليان أسانج، من السجن البريطاني، وذلك بعد أن أمضى خمس سنوات فيه. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T07:57+0000
2024-06-25T07:57+0000
العالم
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وأشارت "ويكيليكس" في بيانها أن أسانج، الأسترالي البالغ 52 عاماً، خرج صباح الاثنين، من سجن بيلمارش، وأن القضاء البريطاني أخلى سبيله عصراً في مطار ستانستد اللندني حيث استقلّ طائرة غادر بريطانيا.وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن جوليان أسانج أبرم اتفاقا مع القضاء الأمريكي الذي بموجبه يعترف مؤسس "ويكيليكس" بذنبه مقابل إخلاء سبيله، مضيفةً أن الاتفاق بين الطرفين يقضي بتوجيه تهمة لأسانج مرتبطة بالتآمر للحصول على معلومات سرية تتعلّق بالدفاع الوطني والكشف عنها، حيث من المقرر أن يمثل أمام محكمة فدرالية في جزر ماريانا الواقعة في المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. اشتهر أسانج في عام 2006، بسبب عمله على موقع ويكيليكس، الذي أسسه لنشر وثائق سرية. وفي عام 2010، قدّم الموقع مقطع فيديو سري للجيش الأمريكي يظهر لحظة مقتل عدد لا يقل عن 18 مدنيًا بعد هجوم لطائرة هليكوبتر أمريكية في بغداد في عام 2007. وفي العام نفسه، بدأ الموقع أيضًا نشر 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية.مؤسس ويكيليكس يستأنف قرار حكمه في أمريكاويواجه أسانج تهمًا تصل عقوبتها إلى 175 عامًا في الولايات المتحدة بتهم التسريبات الكبيرة للمعلومات السرية.
https://sarabic.ae/20230905/فرنسا-تحرم-مؤسس-ويكيليكس-من-حق-طلب-اللجوء-السياسي-1080744636.html
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إطلاق سراح أسانج ونقله إلى جزر ماريانا الأمريكية

07:57 GMT 25.06.2024
© AFP 2023 / BEN STANSALLجوليان أسانج
جوليان أسانج - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AFP 2023 / BEN STANSALL
تابعنا عبر
أفاد موقع "ويكيليكس"، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إطلاق سراح مؤسسه، جوليان أسانج، من السجن البريطاني، وذلك بعد أن أمضى خمس سنوات فيه.
وأشارت "ويكيليكس" في بيانها أن أسانج، الأسترالي البالغ 52 عاماً، خرج صباح الاثنين، من سجن بيلمارش، وأن القضاء البريطاني أخلى سبيله عصراً في مطار ستانستد اللندني حيث استقلّ طائرة غادر بريطانيا.
وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن جوليان أسانج أبرم اتفاقا مع القضاء الأمريكي الذي بموجبه يعترف مؤسس "ويكيليكس" بذنبه مقابل إخلاء سبيله، مضيفةً أن الاتفاق بين الطرفين يقضي بتوجيه تهمة لأسانج مرتبطة بالتآمر للحصول على معلومات سرية تتعلّق بالدفاع الوطني والكشف عنها، حيث من المقرر أن يمثل أمام محكمة فدرالية في جزر ماريانا الواقعة في المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
مؤيدو جوليان أسانج يحتشدون ضد تسليمه في لندن، بريطانيا 7 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
فرنسا تحرم مؤسس "ويكيليكس" من حق اللجوء السياسي
5 سبتمبر 2023, 22:29 GMT
اشتهر أسانج في عام 2006، بسبب عمله على موقع ويكيليكس، الذي أسسه لنشر وثائق سرية. وفي عام 2010، قدّم الموقع مقطع فيديو سري للجيش الأمريكي يظهر لحظة مقتل عدد لا يقل عن 18 مدنيًا بعد هجوم لطائرة هليكوبتر أمريكية في بغداد في عام 2007. وفي العام نفسه، بدأ الموقع أيضًا نشر 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية.
مؤسس ويكيليكس يستأنف قرار حكمه في أمريكا
ويواجه أسانج تهمًا تصل عقوبتها إلى 175 عامًا في الولايات المتحدة بتهم التسريبات الكبيرة للمعلومات السرية.
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