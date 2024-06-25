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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240625/العثور-على-شظايا-صاروخ-باتريوت-في-موقع-تحطم-إيل-76-الروسية-التي-أسقطتها-القوات-الأوكرانية--1090163337.html
العثور على شظايا صاروخ "باتريوت" في موقع تحطم "إيل 76" الروسية التي أسقطتها القوات الأوكرانية
العثور على شظايا صاروخ "باتريوت" في موقع تحطم "إيل 76" الروسية التي أسقطتها القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على شظايا صاروخ "باتريوت" في موقع تحطم طائرة "إيل 76" الروسية في... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T11:49+0000
2024-06-25T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أعلنت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على شظايا صاروخ "باتريوت" في موقع تحطم طائرة "إيل 76" الروسية في مقاطعة بيلغورود؛ وعثر على جزء من الذخيرة في جثة أحد الضحايا. وقالت بيترينكو للصحفيين: "في موقع التحطم، تم العثور على شظايا هياكل وآليات تحمل علامة "باتريوت". وعثر على جزء من ذخيرة الصاروخ في جثة أحد الضحايا. وأكدت نتائج فحوصات الانفجار المعقدة، أن الشظايا التي تم العثور عليها، هي أجزاء لصاروخين موجهين للدفاع الجوي من منظومة "باتريوت" الأمريكية".وتجدر الإشارة إلى أنه في 24 تشرين الثاني/يناير، أسقطت القوات الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيليوشين-76"، في أجواء مقاطعة بيلغورود، كانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، تمهيدًا لإجراء عملية تبادل. ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة مصرعهم، بما في ذلك ثلاثة ضباط مرافقين من القوات المسلحة الروسية وستة من أفراد الطاقم. وتم تأكيد واقع وفاتهم عن طريق اختبار الحمض النووي.وحسب تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات الأوكرانية على متن الطائرة "إيليوشين-76"، ومع ذلك قامت كييف بإسقاطها؛ إما بسبب الإهمال أو عن قصد، "إلا أنه في أي حال من الأحوال فإن هذا الأمر يعد جريمة".وأثبت الفحص أن الطائرة أسقطتها منظومة "باتريوت" الأميركية، بصاروخين من طراز "إم أي إم - 104 أيه".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، قبل ذلك، أن حادث إسقاط الطائرة "إيل-76" يثير "تساؤلاً كبيراً حول إمكانية التوصل، على الأقل، إلى نوع من الاتفاق" مع كييف.وكتبت وسائل إعلام أوكرانية في البداية أن الطائرة "إيل-76" أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها حذفت بعد ذلك هذه البيانات من مواقعها على الإنترنت. وفي وقت لاحق، اعترفت أوكرانيا بشكل غير مباشر بأنها أسقطت هذه الطائرة؛ بحسب مديرية الاستخبارات الرئيسية لوزارة الدفاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240218/مصدر-لـسبوتنيك-إسقاط-الطائرة-إيل-76-في-بيلغورود-تم-بضغط-من-المستشارين-البريطانيين-بكييف-1086181303.html
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العثور على شظايا صاروخ "باتريوت" في موقع تحطم "إيل 76" الروسية التي أسقطتها القوات الأوكرانية

11:49 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورحطام طائرة "إيل-76" التابعة لسلاح الجو الأوكراني
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Валерий Мельников
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تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على شظايا صاروخ "باتريوت" في موقع تحطم طائرة "إيل 76" الروسية في مقاطعة بيلغورود؛ وعثر على جزء من الذخيرة في جثة أحد الضحايا.
وقالت بيترينكو للصحفيين: "في موقع التحطم، تم العثور على شظايا هياكل وآليات تحمل علامة "باتريوت". وعثر على جزء من ذخيرة الصاروخ في جثة أحد الضحايا. وأكدت نتائج فحوصات الانفجار المعقدة، أن الشظايا التي تم العثور عليها، هي أجزاء لصاروخين موجهين للدفاع الجوي من منظومة "باتريوت" الأمريكية".
وأضافت بيترينكو في إحاطتها "في إطار القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم الإرهابي على طائرة روسية من طراز "أي-76"في مقاطعة بيلغورود، تم جمع مجموعة من الأدلة التي تؤكد تورط القوات المسلحة الأوكرانية في هذه الجريمة"، مؤكدة على أن "قيادتي مديرية المخابرات والقوات المسلحة الأوكرانية، كانتا على علم بذلك بشكل موثوق، ومع ذلك، صدر أمر بتدمير الطائرة التي كانت تقل 65 مواطنًا أوكرانياً".
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": إسقاط الطائرة "إيل-76" في بيلغورود تم بضغط من المستشارين البريطانيين بكييف
18 فبراير, 04:12 GMT
وتجدر الإشارة إلى أنه في 24 تشرين الثاني/يناير، أسقطت القوات الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيليوشين-76"، في أجواء مقاطعة بيلغورود، كانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، تمهيدًا لإجراء عملية تبادل. ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة مصرعهم، بما في ذلك ثلاثة ضباط مرافقين من القوات المسلحة الروسية وستة من أفراد الطاقم. وتم تأكيد واقع وفاتهم عن طريق اختبار الحمض النووي.
وحسب تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات الأوكرانية على متن الطائرة "إيليوشين-76"، ومع ذلك قامت كييف بإسقاطها؛ إما بسبب الإهمال أو عن قصد، "إلا أنه في أي حال من الأحوال فإن هذا الأمر يعد جريمة".
وأثبت الفحص أن الطائرة أسقطتها منظومة "باتريوت" الأميركية، بصاروخين من طراز "إم أي إم - 104 أيه".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، قبل ذلك، أن حادث إسقاط الطائرة "إيل-76" يثير "تساؤلاً كبيراً حول إمكانية التوصل، على الأقل، إلى نوع من الاتفاق" مع كييف.
وكتبت وسائل إعلام أوكرانية في البداية أن الطائرة "إيل-76" أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها حذفت بعد ذلك هذه البيانات من مواقعها على الإنترنت. وفي وقت لاحق، اعترفت أوكرانيا بشكل غير مباشر بأنها أسقطت هذه الطائرة؛ بحسب مديرية الاستخبارات الرئيسية لوزارة الدفاع الأوكرانية.
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